РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4422 посетителя онлайн
Новости
13 600 4

Кабмин утвердил новый госстандарт образования для 5-9 классов

Кабмин утвердил новый госстандарт образования для 5-9 классов

Кабинет Министров Украины утвердил государственный стандарт базового среднего образования, который будет действовать с 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данный стандарт будет распространятся на учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.

"Мы определяем 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них: свободное владение государственным языком, способность общаться на иностранных языках, математическая и технологическая компетентность, инновационность и открытость к новым идеям, предприимчивость и финансовая грамотность, способность учиться на протяжении жизни", - цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля пресс-служба правительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пять школ столицы закрыты из-за COVID-19 у учителей, 276 классов находятся на самоизоляции, - Кличко. ВИДЕО

По словам премьера, документ устанавливает четкие ориентиры, по которым ученики будут получать знания, а родители смогут отслеживать учебный прогресс своих детей.

"В свою очередь, педагоги будут иметь академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями", - подчеркнул Шмыгаль.

Министерству образования и науки Украины поручено принять меры для своевременной разработки и утверждения типовых образовательных программ.

Основная цель постановления - обеспечить оптимальные условия реализации педагогическими работниками Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа", определить требования, компетентности и обязательные результаты обучения соискателей базового среднего образования и общего объема их учебной нагрузки.

Автор: 

Кабмин (14034) образование (2271) школа (3020) Минобразования (1739) Шмыгаль Денис (2723)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У меня сын как раз пошел в 5 класс. Так вот с 1 сентября и до сих пор нет учителя математики. Сегодня на замену пришла учительница русского (да да, второй иностранный у нас русский) и они весь урок... отгадывали загадки!
Школа 313, Киев.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:45 Ответить
Так а чему удивляться. Учителей русского в свое время в совке наклепали овердохрена.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:20 Ответить
в очко пусть себе запихнет зе-вавка с цирком, свои стандарты, где нет патриотического воспитания, истории Украины, но есть обучение московского языка под видом родного.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:55 Ответить
общался я с такими гениями, которые переустанавливая виндовс 10 выделяли 30 гигабайт под операционную систему и считали, что все остальные программы можно устанавливать на любой диск и они не будут увеличивать место на жестком диске
показать весь комментарий
30.09.2020 16:07 Ответить
 
 