УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини
13 600 4

Кабмін затвердив новий держстандарт освіти для 5-9 класів

Кабмін затвердив новий держстандарт освіти для 5-9 класів

Кабінет Міністрів України затвердив державний стандарт базової середньої освіти, який діятиме з 2022 року.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що цей стандарт поширюватиметься на учнів, які навчаються за дванадцятирічною програмою.

"Ми визначаємо 11 ключових компетентностей, які мають здобути школярі. Серед них: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися іноземними мовами, математична та технологічна компетентність, інноваційність та відкритість до нових ідей, підприємливість та фінансова грамотність, спроможність навчатися впродовж життя", - цитує прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пресслужба уряду.

Також дивіться: П'ять шкіл столиці закрито через COVID-19 у вчителів, 276 класів перебувають на самоізоляції, - Кличко. ВIДЕО

За словами прем'єра, документ встановлює чіткі орієнтири, за якими учні здобуватимуть знання, а батьки зможуть відстежувати навчальний прогрес своїх дітей.

"Зі свого боку педагоги матимуть академічну свободу, а школи будуть забезпечені всіма ресурсами, зокрема електронними та технологічними рішеннями", - наголосив Шмигаль.

Міністерству освіти і науки України доручено вжити заходів для своєчасної розробки та затвердження типових освітніх програм.

Основна ціль постанови - забезпечити оптимальні умови реалізації педагогічними працівниками Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", визначити вимоги, компетентності та обов'язкові результати навчання здобувачів базової середньої освіти та загального обсягу їхнього навчального навантаження.

Автор: 

Кабмін (14150) освіта (1313) школа (2224) Міносвіти (1420) Шмигаль Денис (4640)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У меня сын как раз пошел в 5 класс. Так вот с 1 сентября и до сих пор нет учителя математики. Сегодня на замену пришла учительница русского (да да, второй иностранный у нас русский) и они весь урок... отгадывали загадки!
Школа 313, Киев.
показати весь коментар
30.09.2020 15:45 Відповісти
Так а чему удивляться. Учителей русского в свое время в совке наклепали овердохрена.
показати весь коментар
30.09.2020 16:20 Відповісти
в очко пусть себе запихнет зе-вавка с цирком, свои стандарты, где нет патриотического воспитания, истории Украины, но есть обучение московского языка под видом родного.
показати весь коментар
30.09.2020 15:55 Відповісти
общался я с такими гениями, которые переустанавливая виндовс 10 выделяли 30 гигабайт под операционную систему и считали, что все остальные программы можно устанавливать на любой диск и они не будут увеличивать место на жестком диске
показати весь коментар
30.09.2020 16:07 Відповісти
 
 