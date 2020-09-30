Кабмін затвердив новий держстандарт освіти для 5-9 класів

Кабінет Міністрів України затвердив державний стандарт базової середньої освіти, який діятиме з 2022 року.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що цей стандарт поширюватиметься на учнів, які навчаються за дванадцятирічною програмою.

"Ми визначаємо 11 ключових компетентностей, які мають здобути школярі. Серед них: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися іноземними мовами, математична та технологічна компетентність, інноваційність та відкритість до нових ідей, підприємливість та фінансова грамотність, спроможність навчатися впродовж життя", - цитує прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пресслужба уряду.

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За словами прем'єра, документ встановлює чіткі орієнтири, за якими учні здобуватимуть знання, а батьки зможуть відстежувати навчальний прогрес своїх дітей.

"Зі свого боку педагоги матимуть академічну свободу, а школи будуть забезпечені всіма ресурсами, зокрема електронними та технологічними рішеннями", - наголосив Шмигаль.

Міністерству освіти і науки України доручено вжити заходів для своєчасної розробки та затвердження типових освітніх програм.

Основна ціль постанови - забезпечити оптимальні умови реалізації педагогічними працівниками Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", визначити вимоги, компетентності та обов'язкові результати навчання здобувачів базової середньої освіти та загального обсягу їхнього навчального навантаження.