В Украине будет 5G: правительство одобрило план повышения качества мобильной связи
Кабинет Министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы. Он позволит в дальнейшем внедрить в Украине связь стандарта 5G.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "частью этого плана станет положение, которое позволит в дальнейшем внедрить в Украине 5G".
По его словам, если план будет реализован, пользователи получат доступ к актуальной информации о покрытии и качестве связи, а операторы решат существующие проблемы пользования радиочастотным ресурсом.
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План предусматривает утверждение обновленных показателей качества услуг голосовой телефонии, текстовых сообщений (SMS) и доступа в интернет в сетях мобильной связи.
Также должен быть имплементирован ряд актов законодательства ЕС, касающихся вопросов качества, доступности и стандартов предоставления телекоммуникационных услуг.
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Если оператор купил лицензию 4G он должен давать скороть, соответствующую стандарту, иначе какой в этом смысл?
Потемкинские деревни строят, как в Ращке.
2. Это не скорость, которую должен предоставлять стандарт 4G, вам хватает, мне - нет.
3. В чем смысл внедрения? Можно было и на 3G остаться с теми-же показателями.
Я честно говоря не знаю технических моментов, зачем нужен 5г, но подозреваю что там не только больше скорости, а и меньше потерь от преград в виде домов и т.д.
На міліметрових хвилях навіть флуктуації повітря спричиняють розсіяння випромінювання. І тому антен наставлять частіше ніж світлодіодних ліхтарів, а яйця будуть жаритись прямо у мошонці!
Але за українськими словами для LTE достатньо і 10 Мбіт.
а шо ж робити, людоньки?!
ты ошибся
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