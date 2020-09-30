В Украине будет 5G: правительство одобрило план повышения качества мобильной связи

Кабинет Министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы. Он позволит в дальнейшем внедрить в Украине связь стандарта 5G.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "частью этого плана станет положение, которое позволит в дальнейшем внедрить в Украине 5G".

По его словам, если план будет реализован, пользователи получат доступ к актуальной информации о покрытии и качестве связи, а операторы решат существующие проблемы пользования радиочастотным ресурсом.

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План предусматривает утверждение обновленных показателей качества услуг голосовой телефонии, текстовых сообщений (SMS) и доступа в интернет в сетях мобильной связи.

Также должен быть имплементирован ряд актов законодательства ЕС, касающихся вопросов качества, доступности и стандартов предоставления телекоммуникационных услуг.