В Україні буде 5G: уряд схвалив план підвищення якості мобільного зв'язку
Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв'язку на 2020-2022 роки. Він дозволить у подальшому впровадити в Україні зв'язок стандарту 5G.
Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
На початку засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "частиною цього плану стане положення, яке дозволить у подальшому впровадити в Україні 5G".
За його словами, якщо план буде реалізований, користувачі отримають доступ до актуальної інформації про покриття та якість зв'язку, а оператори вирішать існуючі проблеми користування радіочастотним ресурсом.
План передбачає затвердження оновлених показників якості послуг голосової телефонії, текстових повідомлень (SMS) і доступу в інтернет у мережах мобільного зв'язку.
Також має бути імплементовано низку актів законодавства ЄС, що стосуються питань якості, доступності та стандартів надання телекомунікаційних послуг.
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Если оператор купил лицензию 4G он должен давать скороть, соответствующую стандарту, иначе какой в этом смысл?
Потемкинские деревни строят, как в Ращке.
2. Это не скорость, которую должен предоставлять стандарт 4G, вам хватает, мне - нет.
3. В чем смысл внедрения? Можно было и на 3G остаться с теми-же показателями.
Я честно говоря не знаю технических моментов, зачем нужен 5г, но подозреваю что там не только больше скорости, а и меньше потерь от преград в виде домов и т.д.
На міліметрових хвилях навіть флуктуації повітря спричиняють розсіяння випромінювання. І тому антен наставлять частіше ніж світлодіодних ліхтарів, а яйця будуть жаритись прямо у мошонці!
Але за українськими словами для LTE достатньо і 10 Мбіт.
а шо ж робити, людоньки?!
ты ошибся
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