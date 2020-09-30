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В Україні буде 5G: уряд схвалив план підвищення якості мобільного зв'язку

В Україні буде 5G: уряд схвалив план підвищення якості мобільного зв'язку

Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв'язку на 2020-2022 роки. Він дозволить у подальшому впровадити в Україні зв'язок стандарту 5G.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На початку засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "частиною цього плану стане положення, яке дозволить у подальшому впровадити в Україні 5G".

За його словами, якщо план буде реалізований, користувачі отримають доступ до актуальної інформації про покриття та якість зв'язку, а оператори вирішать існуючі проблеми користування радіочастотним ресурсом.

План передбачає затвердження оновлених показників якості послуг голосової телефонії, текстових повідомлень (SMS) і доступу в інтернет у мережах мобільного зв'язку.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію про заборону впровадження 5G: Доказів шкоди здоров'ю немає, передачі хвороб не сприяє

Також має бути імплементовано низку актів законодавства ЄС, що стосуються питань якості, доступності та стандартів надання телекомунікаційних послуг.

Автор: 

Кабмін (14150) 5G (50) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+9
4G внедрите нормально сначала, скорости вообще нет, один фейк.
Если оператор купил лицензию 4G он должен давать скороть, соответствующую стандарту, иначе какой в этом смысл?
Потемкинские деревни строят, как в Ращке.
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30.09.2020 16:02
+6
У нас і 3G не всюди є...
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30.09.2020 16:04
+5
нам и одной Ж хватает, а сразу пять...
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30.09.2020 16:04
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Вата в ужасе и истереке переезжает в скрепостан?
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30.09.2020 15:59 Відповісти
Пока хватает ЗеГе
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30.09.2020 16:01 Відповісти
4G внедрите нормально сначала, скорости вообще нет, один фейк.
Если оператор купил лицензию 4G он должен давать скороть, соответствующую стандарту, иначе какой в этом смысл?
Потемкинские деревни строят, как в Ращке.
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30.09.2020 16:02 Відповісти
Это где у вас скорости нет? на лайфе у меня около 20 мб/с на киевстаре было тоже примерно так же. Этого с головой хватает для просмотра ютуба в хорошем качестве, а для просмотра веб-страниц - так темболее. За городом конечно по-хуже ловит, но и там зависит от местности, где в какой-то яме - то там не то что 4г нету, там и эдж не ловит, но в основном покрытие хорошее.
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30.09.2020 16:11 Відповісти
1. Если у вас и 20 то не Мбайт/c а Мбит, разницу понимаете?
2. Это не скорость, которую должен предоставлять стандарт 4G, вам хватает, мне - нет.
3. В чем смысл внедрения? Можно было и на 3G остаться с теми-же показателями.
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30.09.2020 16:20 Відповісти
А кто сказал что я писал мегабайты?))) Не нужно додумывать) 20 мегабит конечно - чтобы получить мегабайты нужно поделать на 8)
Я честно говоря не знаю технических моментов, зачем нужен 5г, но подозреваю что там не только больше скорости, а и меньше потерь от преград в виде домов и т.д.
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30.09.2020 16:27 Відповісти
это не факт, но вот то, что будет значительно дороже- факт неоспоримый.
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30.09.2020 16:36 Відповісти
"Я честно говоря не знаю технических моментов, зачем нужен 5г, но подозреваю что там не только больше скорости, а и меньше потерь от преград в виде домов и т.д."-поняття зеленого не маю але думаю буде всьо класно. підозріваю Вас у голосуванні за зе! Тільки з такою "логікою" можна було "зробити себе разом".
На міліметрових хвилях навіть флуктуації повітря спричиняють розсіяння випромінювання. І тому антен наставлять частіше ніж світлодіодних ліхтарів, а яйця будуть жаритись прямо у мошонці!
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30.09.2020 21:12 Відповісти
капелюшки з фольги вже купувати, чи ще почекати?
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30.09.2020 23:10 Відповісти
Дай олєжці експеримент провести!
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04.10.2020 16:05 Відповісти
Замотаите их в фольгу, делов-то
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01.10.2020 08:25 Відповісти
Замотай і проведи дослідження. Вивали на форумі, глобалісти тобі премію миру нобеля випишуть , як бардаку уБамі!
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04.10.2020 16:03 Відповісти
Взагалі то, 4G https://en.wikipedia.org/wiki/4G peak speed requirements for 4G service at 100 megabits per second (Mbit/s)(=12.5 megabytes per second) for high mobility communication (such as from trains and cars) and 1 gigabit per second (Gbit/s) for low mobility communication (such as pedestrians and stationary users) ... Since the first-release versions of Mobile WiMAX and LTE support much less than 1 Gbit/s peak bit rate
Але за українськими словами для LTE достатньо і 10 Мбіт.
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30.09.2020 16:43 Відповісти
він швидкість дає, у мене наприклад проблем на КС з нетом немає, проблема в тому, що канал забивають користувачі, ти ж не один такий модний з 4ж, таких навколо тебе десятки різну дурню качають, дивляться, пропускна здатність на базу це одне, а є ще від бази до сервера, от і швидкості немає.
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30.09.2020 23:08 Відповісти
У нас і 3G не всюди є...
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30.09.2020 16:04 Відповісти
Не невсюди а практично на половині территорії
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30.09.2020 16:17 Відповісти
нам и одной Ж хватает, а сразу пять...
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30.09.2020 16:04 Відповісти
Кацапов кондрашка хватит, в Украине будет 5G.
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30.09.2020 16:06 Відповісти
У нас всі мобільні оператори кацапські і зазвичай обладнання завозять вже те, яке попрацювало на ерефії.
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30.09.2020 16:51 Відповісти
Сейчас кацапский только киевстар остался
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30.09.2020 18:17 Відповісти
водкофон теж кацапський
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30.09.2020 23:11 Відповісти
А у кацапов будет просто G, но большая, очень большая Ж!!
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30.09.2020 17:28 Відповісти
Это "G" не спроста
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30.09.2020 16:06 Відповісти
ніхто не знає, де фірмові шапочки з фольги продають?
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30.09.2020 16:07 Відповісти
отправлю за "недорого" почтой))) вам обычную или с двойной защитой?
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30.09.2020 16:12 Відповісти
а з тройною немає?
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30.09.2020 16:14 Відповісти
в некоторых диапазонах частот они усиливают сигнал
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30.09.2020 16:18 Відповісти
ой, лишенько!
а шо ж робити, людоньки?!
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30.09.2020 16:21 Відповісти
клетка фарадея!
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30.09.2020 16:50 Відповісти
Краще всього обмотуватися вуглеродним кабелем для обігріву пілоги.
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30.09.2020 16:53 Відповісти
Бараны должны быть радиоуправляемые. Цивилизованный скот должен пастись в загонах.
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30.09.2020 16:11 Відповісти
не некто, а никто
ты ошибся
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30.09.2020 16:13 Відповісти
Лайкнул твой коммент. Типичная демонстрация стадности.
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30.09.2020 16:15 Відповісти
У вас є диплом хоча б КПІ, щоб фахово про це судити?))))
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30.09.2020 16:14 Відповісти
А в КПИ учат барановедению?
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30.09.2020 16:16 Відповісти
у КПІ вчать, що, якщо ти назвав когось бараном, це не означає, що ти возвисився і припинив ним бути
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30.09.2020 16:23 Відповісти
Ну ты сказанул. Тебе первому чип поставят, лично путин в анал тебе засунет новейший чип. Спутник5 называется.
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30.09.2020 18:24 Відповісти
А де учать, просвіти? Яке в тебе утворення? Челябінський аграрний технікум?)))
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30.09.2020 16:33 Відповісти
Челябінський аграрний технікум - тебя выгнали оттудова за неуспеваемость. А вот ты такой вумный, а что значит бисер перед свинями метать? Почему свиньи, почему не бараны?Почему бисер?
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30.09.2020 18:26 Відповісти
Ты хаехал не в тот загород)))) у них в загороде все будет, для их безопасности.
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30.09.2020 16:26 Відповісти
Инновации)))
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30.09.2020 16:35 Відповісти
Проблема українського мобільного зв'язку не в поколінні. На вежу ви можете поставити обладнання будь-якого покоління але далі воно буде обмежено шириною наземного каналу. Тому, в Україні навіть для 4G LTE достатньо 10 Мбіт (що не відповідає навіть 3G), коли у світі стандартом є 1 Гбіт. Відчуйте різницю.
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30.09.2020 16:49 Відповісти
У нас после 3G связь стала хреновая даже сим карту поменял и толку..
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30.09.2020 17:06 Відповісти
Продам шапочки з фольги. Дорого.
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30.09.2020 17:09 Відповісти
Тарифы поднимут, а связь как была говном, так и останется. Особенно в сельской местности. Очередной лохотрон. Есть такие села, что бы позвонить - нужно лезть на дерево, а платят крестьяне как за 4g.
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30.09.2020 17:25 Відповісти
В 5G дуже небезпечні для здоров'я частоти і тому санітарні служби повинні скасувати це рішення, а Шмигалю постивити на вид, аби не не випинався в своєюнеуцтві і прислужництві перед західними недоосвіченими виробниками ВЧ генераторів.
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30.09.2020 17:52 Відповісти
Сейчас местные свиточи прогресса тебя осудят.
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30.09.2020 18:27 Відповісти
"санітарні служби повинні скасувати це рішення"- це такий собі ляжко типу гольовний санітарний йолоп?
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30.09.2020 21:28 Відповісти
С чем это можно сравнить?
Как девственница планирует родить 5-го ребенка
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30.09.2020 21:52 Відповісти
И так тараканов не было видно лет 15-20 как активно начали использовать мобилки и микроволновки. Они адаптировались и опять к нам возвращаются. А теперь мы по ним ударим 5 Ж. Дебилов среди людей тоже станет больше
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30.09.2020 22:33 Відповісти
 
 