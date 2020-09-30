30-летний тезка Саакашвили зарегистрирован кандидатом в мэры Одессы. ФОТО
Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост городского головы Одессы Михеила Владимировича Саакашвили от Одесской городской организации партии "Блок Михеила Саакашвили".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Зарегистрировать кандидата на должность одесского городского головы … выдвинутого Одесской городской организацией партии "Блок Михеила Саакашвили" Саакашвили Михеила Владимировича, родился 08.08.1990 года, … беспартийный, проживает в городе Киеве", - говорится в постановлении Одесского горизбиркома от 29 сентября.
В свою очередь, экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что это кандидат от фейковой партии.
"Наша партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Михаила Саакашвили" – абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!", - написал он Facebook.
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Опять гадит Порошенко в штанци зебилам, успевай вытряхивать
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BEREZOVIEW (Taras Berezovets official), [29.09.20 20:36]
Направление грузовых перевозок Укрзализныци возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая, экс-глава Грузинской железной дороги.
На родине его обвиняют в разворовывании $40 млн.
Позднее Михаил Саакашвили заявил, что он этого не писал и идет на выборы, а его Фейсбук был взломан старой властью...
Там же должна быть фотография кандидата и все сомнения будут развеяны.
Цензор, вы за истину или за ловлю рыбки в мутной воде дезинформации?
Если используете чужую информацию, то почему не проверяете до конца, кто этот Михеил Владимирович Саакашвили ?
)))Источник: https://censor.net/ru/n3222084