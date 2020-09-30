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Новости Местные выборы-2020
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30-летний тезка Саакашвили зарегистрирован кандидатом в мэры Одессы. ФОТО

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост городского головы Одессы Михеила Владимировича Саакашвили от Одесской городской организации партии "Блок Михеила Саакашвили".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрировать кандидата на должность одесского городского головы … выдвинутого Одесской городской организацией партии "Блок Михеила Саакашвили" Саакашвили Михеила Владимировича, родился 08.08.1990 года, … беспартийный, проживает в городе Киеве", - говорится в постановлении Одесского горизбиркома от 29 сентября.

30-летний тезка Саакашвили зарегистрирован кандидатом в мэры Одессы 01

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В свою очередь, экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что это кандидат от фейковой партии.

"Наша партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Михаила Саакашвили" – абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!", - написал он Facebook.

местные выборы (2752) Одесса (7918) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+4
а де циганка яка сина назвала як бубочку, може вже їй пора і його висувати!
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30.09.2020 16:15
+4
Блок Михаила Саакашвили" - абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!

Опять гадит Порошенко в штанци зебилам, успевай вытряхивать
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30.09.2020 16:25
+2
Проверить его срочно на детекторе бебебебебе.
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30.09.2020 16:08
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Проверить его срочно на детекторе бебебебебе.
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30.09.2020 16:08 Ответить
так там еще трое зелёнских...
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30.09.2020 16:12 Ответить
чем их теперь выводить?
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30.09.2020 16:49 Ответить
Цыганским табором.
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30.09.2020 17:41 Ответить
а де циганка яка сина назвала як бубочку, може вже їй пора і його висувати!
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30.09.2020 16:15 Ответить
Блок Михаила Саакашвили" - абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!

Опять гадит Порошенко в штанци зебилам, успевай вытряхивать
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30.09.2020 16:25 Ответить
Охрененный весёлый балаган со сборищем мошенников и проходимцев - это выборы в Украине на любом уровне.
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30.09.2020 16:27 Ответить
https://twitter.com/OLGA34783989
https://twitter.com/OLGA34783989 @OLGA34783989

BEREZOVIEW (Taras Berezovets official), [29.09.20 20:36]

Направление грузовых перевозок Укрзализныци возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая, экс-глава Грузинской железной дороги.
На родине его обвиняют в разворовывании $40 млн.
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30.09.2020 16:31 Ответить
"Наша партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Михаила Саакашвили" - абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!", - написал он https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/a.267904939906561/3664032350293786/?type=3&theater Facebook .Источник: https://censor.net/ru/n3222084

Позднее Михаил Саакашвили заявил, что он этого не писал и идет на выборы, а его Фейсбук был взломан старой властью...
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30.09.2020 16:40 Ответить
О чем разговор?
Там же должна быть фотография кандидата и все сомнения будут развеяны.
Цензор, вы за истину или за ловлю рыбки в мутной воде дезинформации?
Если используете чужую информацию, то почему не проверяете до конца, кто этот Михеил Владимирович Саакашвили ?
)))Источник: https://censor.net/ru/n3222084
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30.09.2020 16:49 Ответить
Голубова зареєстрували-Злодія,афериста,справжнього бандита,якого просить екстрадиціювати США..
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30.09.2020 17:45 Ответить
"залипуха какая-то".
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30.09.2020 19:41 Ответить
 
 