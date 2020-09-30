30-річний тезко Саакашвілі зареєстрований кандидатом у мери Одеси. ФОТО
Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду міського голови Одеси Міхеіла Володимировича Саакашвілі від Одеської міської організації партії "Блок Міхеіла Саакашвілі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови ... висунутого Одеською міською організацією партії "Блок Міхеіла Саакашвілі" Саакашвілі Міхеіла Володимировича, народився 08.08.1990 року, ... безпартійний, проживає в місті Києві", - йдеться в постанові Одеського міськвиборчкому від 29 вересня.
Своєю чергою, ексглава Одеської обласної державної адміністрації, експрезидент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що це кандидат від фейкової партії.
"Наша партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Одесі не йде, ми не висували жодного кандидата. А "Блок Міхеіла Саакашвілі" – абсолютно фейкова партія, підставна качка старої влади!", - написав він у Facebook.
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BEREZOVIEW (Taras Berezovets official), [29.09.20 20:36]
Направление грузовых перевозок Укрзализныци возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая, экс-глава Грузинской железной дороги.
На родине его обвиняют в разворовывании $40 млн.
Позднее Михаил Саакашвили заявил, что он этого не писал и идет на выборы, а его Фейсбук был взломан старой властью...
Там же должна быть фотография кандидата и все сомнения будут развеяны.
Цензор, вы за истину или за ловлю рыбки в мутной воде дезинформации?
Если используете чужую информацию, то почему не проверяете до конца, кто этот Михеил Владимирович Саакашвили ?
)))Источник: https://censor.net/ru/n3222084