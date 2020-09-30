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Новини Місцеві вибори-2020
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30-річний тезко Саакашвілі зареєстрований кандидатом у мери Одеси. ФОТО

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду міського голови Одеси Міхеіла Володимировича Саакашвілі від Одеської міської організації партії "Блок Міхеіла Саакашвілі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови ... висунутого Одеською міською організацією партії "Блок Міхеіла Саакашвілі" Саакашвілі Міхеіла Володимировича, народився 08.08.1990 року, ... безпартійний, проживає в місті Києві", - йдеться в постанові Одеського міськвиборчкому від 29 вересня.

30-річний тезко Саакашвілі зареєстрований кандидатом у мери Одеси 01

Своєю чергою, ексглава Одеської обласної державної адміністрації, експрезидент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що це кандидат від фейкової партії.

"Наша партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Одесі не йде, ми не висували жодного кандидата. А "Блок Міхеіла Саакашвілі" – абсолютно фейкова партія, підставна качка старої влади!", - написав він у Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру Умані Цебрію дозволили повторно зареєструватися для участі в місцевих виборах, - ЦВК

Автор: 

місцеві вибори (1366) Одеса (5496) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+4
а де циганка яка сина назвала як бубочку, може вже їй пора і його висувати!
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30.09.2020 16:15
+4
Блок Михаила Саакашвили" - абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!

Опять гадит Порошенко в штанци зебилам, успевай вытряхивать
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30.09.2020 16:25
+2
Проверить его срочно на детекторе бебебебебе.
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30.09.2020 16:08
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Проверить его срочно на детекторе бебебебебе.
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30.09.2020 16:08 Відповісти
так там еще трое зелёнских...
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30.09.2020 16:12 Відповісти
чем их теперь выводить?
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30.09.2020 16:49 Відповісти
Цыганским табором.
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30.09.2020 17:41 Відповісти
а де циганка яка сина назвала як бубочку, може вже їй пора і його висувати!
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Блок Михаила Саакашвили" - абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!

Опять гадит Порошенко в штанци зебилам, успевай вытряхивать
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30.09.2020 16:25 Відповісти
Охрененный весёлый балаган со сборищем мошенников и проходимцев - это выборы в Украине на любом уровне.
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30.09.2020 16:27 Відповісти
https://twitter.com/OLGA34783989
https://twitter.com/OLGA34783989 @OLGA34783989

BEREZOVIEW (Taras Berezovets official), [29.09.20 20:36]

Направление грузовых перевозок Укрзализныци возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая, экс-глава Грузинской железной дороги.
На родине его обвиняют в разворовывании $40 млн.
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30.09.2020 16:31 Відповісти
"Наша партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Михаила Саакашвили" - абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!", - написал он https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/a.267904939906561/3664032350293786/?type=3&theater Facebook .Источник: https://censor.net/ru/n3222084

Позднее Михаил Саакашвили заявил, что он этого не писал и идет на выборы, а его Фейсбук был взломан старой властью...
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30.09.2020 16:40 Відповісти
О чем разговор?
Там же должна быть фотография кандидата и все сомнения будут развеяны.
Цензор, вы за истину или за ловлю рыбки в мутной воде дезинформации?
Если используете чужую информацию, то почему не проверяете до конца, кто этот Михеил Владимирович Саакашвили ?
)))Источник: https://censor.net/ru/n3222084
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30.09.2020 16:49 Відповісти
Голубова зареєстрували-Злодія,афериста,справжнього бандита,якого просить екстрадиціювати США..
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30.09.2020 17:45 Відповісти
"залипуха какая-то".
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30.09.2020 19:41 Відповісти
 
 