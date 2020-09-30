30-річний тезко Саакашвілі зареєстрований кандидатом у мери Одеси. ФОТО

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду міського голови Одеси Міхеіла Володимировича Саакашвілі від Одеської міської організації партії "Блок Міхеіла Саакашвілі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови ... висунутого Одеською міською організацією партії "Блок Міхеіла Саакашвілі" Саакашвілі Міхеіла Володимировича, народився 08.08.1990 року, ... безпартійний, проживає в місті Києві", - йдеться в постанові Одеського міськвиборчкому від 29 вересня.

Своєю чергою, ексглава Одеської обласної державної адміністрації, експрезидент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що це кандидат від фейкової партії.

"Наша партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Одесі не йде, ми не висували жодного кандидата. А "Блок Міхеіла Саакашвілі" – абсолютно фейкова партія, підставна качка старої влади!", - написав він у Facebook.

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