На Донбассе могут возобновиться локальные бои, - Хомчак
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак не исключает вероятность восстановления локальных боевых действий на Донбассе, невзирая на перемирие.
Об этом он заявил на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной, состоявшемся в Варшаве. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Управление связей с общественностью ВСУ.
Хомчак проинформировал партнеров об обстановке безопасности на Донбассе, продолжающейся российской агрессии и о ситуации на линии разграничения в рамках проведения операции Объединенных сил.
"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается", - заявил Хомчак и подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины по противодействию агрессору и взаимодействию с НАТО и ЕС.
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Треба не стогнати і мямліти, треба кричати ........тупотіти ногами, при чому у ВР.
Адже до кордону з москалями , долучається ще й контрольований Москвою кордон з Лукашескою хунтою. А військо України до цього не готово..........А на це треба гроші і не малі.
І якщо цей пораженець,............(далі розсуд) ТО треба свідомим опозиціонерам вносити зиіну до бюджету у частині віиділення грошей на оснащення ВСУ....ракетний оборонний комплекс, літаки дрони, Літаки винищувачі........ Добре що зараз комісія визначиться з боєздатністю літаків.і це по при те що ми самі можемо будувати літаки.
А ми "президенти молодці обрізані кінці" продаємо "мотор січ" -- ох у дуба ох у єлі!!!!!!!!!!!
Треба не стогнати і мямліти, треба кричати ........тупотіти ногами, при чому у ВР.
Адже до кордону з москалями , долучається ще й контрольований Москвою кордон з Лукашескою хунтою. А військо України до цього не готово..........А на це треба гроші і не малі.
І якщо цей пораженець,............(далі розсуд) ТО треба свідомим опозиціонерам вносити зиіну до бюджету у частині віиділення грошей на оснащення ВСУ....ракетний оборонний комплекс, літаки дрони, Літаки винищувачі........ Добре що зараз комісія визначиться з боєздатністю літаків.і це по при те що ми самі можемо будувати літаки.
А ми "президенти молодці обрізані кінці" продаємо "мотор січ" -- ох у дуба ох у єлі!!!!!!!!!!!