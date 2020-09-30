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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе могут возобновиться локальные бои, - Хомчак

На Донбассе могут возобновиться локальные бои, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак не исключает вероятность восстановления локальных боевых действий на Донбассе, невзирая на перемирие.

Об этом он заявил на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной, состоявшемся в Варшаве. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Управление связей с общественностью ВСУ.

Хомчак проинформировал партнеров об обстановке безопасности на Донбассе, продолжающейся российской агрессии и о ситуации на линии разграничения в рамках проведения операции Объединенных сил.

"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается", - заявил Хомчак и подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины по противодействию агрессору и взаимодействию с НАТО и ЕС.

Также на Цензор.НЕТ: Боец ВСУ получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатомета позиций у Зайцево, - ОТГ "Север"

Автор: 

Донбасс (26957) Вышеградская четверка (85) перемирие (1686) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+9
Та тьі шо? А як же штрафи за віжкриття у відповідь? Чи сподіваєшся, що Порошенко відшкодує? Порошенко, якого ви зрадили, продавшись Зєлі.
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30.09.2020 16:31
+7
Руслан Борисович, а совість можна відіпрати?
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30.09.2020 16:33
+5
Брехло
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30.09.2020 16:36
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Ну за Азербайджан Турция подвяжется, если кацапы вмешаются. Кто нам поможет? Европушка своей глубокой озабоченностью и безальтернативностью решения конфликта мирным путем?
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30.09.2020 16:41 Ответить
Та тьі шо? А як же штрафи за віжкриття у відповідь? Чи сподіваєшся, що Порошенко відшкодує? Порошенко, якого ви зрадили, продавшись Зєлі.
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30.09.2020 16:31 Ответить
Зрадили зрадника скотиняки..
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30.09.2020 17:04 Ответить
Руслан Борисович, а совість можна відіпрати?
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30.09.2020 16:33 Ответить
Брехло
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30.09.2020 16:36 Ответить
Вот это новость! Этого же никто не ожидал!
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30.09.2020 16:37 Ответить
Пример азеров,для украинцев не пример. Значит вонючие кацапы опущенцы опять будут нагибать лучшую армию в Европе.
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30.09.2020 16:39 Ответить
Скотина, они там не прекращались!
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30.09.2020 16:47 Ответить
Возьмите одну Турцию , - И вся вам поддержка, а сами идите в Отпуск.
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30.09.2020 17:00 Ответить
В прошлые годы в результате "локальных боевых действий" ВСУ зажмуривали десятки кацапов в месяц и понемногу освобождали Донбасс. Сейчас только теряют своих бойцов, территории и населённые пункты.
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30.09.2020 17:22 Ответить
Ну, наступ зупинився не вчора.
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30.09.2020 17:28 Ответить
... а летом 2019-го.
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30.09.2020 17:37 Ответить
Он Главнокомандующий, ему виднее.
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30.09.2020 17:26 Ответить
Будь-яке перемирря рано чи пізно закінчується, тут і до гадалки не ходи.
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30.09.2020 17:27 Ответить
Изобретатель штрафов за ликвидацию оккупантов разволновался.
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30.09.2020 18:09 Ответить
Те що він "чмо" це беззаперечно........ але він ще й невіглас.
Треба не стогнати і мямліти, треба кричати ........тупотіти ногами, при чому у ВР.
Адже до кордону з москалями , долучається ще й контрольований Москвою кордон з Лукашескою хунтою. А військо України до цього не готово..........А на це треба гроші і не малі.
І якщо цей пораженець,............(далі розсуд) ТО треба свідомим опозиціонерам вносити зиіну до бюджету у частині віиділення грошей на оснащення ВСУ....ракетний оборонний комплекс, літаки дрони, Літаки винищувачі........ Добре що зараз комісія визначиться з боєздатністю літаків.і це по при те що ми самі можемо будувати літаки.
А ми "президенти молодці обрізані кінці" продаємо "мотор січ" -- ох у дуба ох у єлі!!!!!!!!!!!
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30.09.2020 22:30 Ответить
Те що він "чмо" це беззаперечно........ але він ще й невіглас.
Треба не стогнати і мямліти, треба кричати ........тупотіти ногами, при чому у ВР.
Адже до кордону з москалями , долучається ще й контрольований Москвою кордон з Лукашескою хунтою. А військо України до цього не готово..........А на це треба гроші і не малі.
І якщо цей пораженець,............(далі розсуд) ТО треба свідомим опозиціонерам вносити зиіну до бюджету у частині віиділення грошей на оснащення ВСУ....ракетний оборонний комплекс, літаки дрони, Літаки винищувачі........ Добре що зараз комісія визначиться з боєздатністю літаків.і це по при те що ми самі можемо будувати літаки.
А ми "президенти молодці обрізані кінці" продаємо "мотор січ" -- ох у дуба ох у єлі!!!!!!!!!!!
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30.09.2020 22:49 Ответить
 
 