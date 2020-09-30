На Донбассе могут возобновиться локальные бои, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак не исключает вероятность восстановления локальных боевых действий на Донбассе, невзирая на перемирие.

Об этом он заявил на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной, состоявшемся в Варшаве. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Управление связей с общественностью ВСУ.

Хомчак проинформировал партнеров об обстановке безопасности на Донбассе, продолжающейся российской агрессии и о ситуации на линии разграничения в рамках проведения операции Объединенных сил.

"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается", - заявил Хомчак и подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины по противодействию агрессору и взаимодействию с НАТО и ЕС.

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