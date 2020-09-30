На Донбасі можуть поновитися локальні бої, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак припускає відновлення локальних бойових дій на Донбасі, попри перемир'я.

Про це він заявив на засіданні керівників збройних сил країн Вишеградської групи у форматі з Україною, яке відбулося у Варшаві. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ.

Хомчак поінформував партнерів про обстановку безпеки на Донбас, тривалу російську агресію і про ситуацію на лінії розмежування в рамках проведення операції Об'єднаних сил.

"На лінії розмежування на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Його введення дозволило істотно знизити вогневу активність противника, однак імовірність відновлення локальних бойових дій залишається", - заявив Хомчак і підкреслив важливість подальшої міжнародної підтримки України з протидії агресору і взаємодії з НАТО та ЄС.

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