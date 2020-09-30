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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі можуть поновитися локальні бої, - Хомчак

На Донбасі можуть поновитися локальні бої, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак припускає відновлення локальних бойових дій на Донбасі, попри перемир'я.

Про це він заявив на засіданні керівників збройних сил країн Вишеградської групи у форматі з Україною, яке відбулося у Варшаві. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ.

Хомчак поінформував партнерів про обстановку безпеки на Донбас, тривалу російську агресію і про ситуацію на лінії розмежування в рамках проведення операції Об'єднаних сил.

"На лінії розмежування на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Його введення дозволило істотно знизити вогневу активність противника, однак імовірність відновлення локальних бойових дій залишається", - заявив Хомчак і підкреслив важливість подальшої міжнародної підтримки України з протидії агресору і взаємодії з НАТО та ЄС.

Також читайте: Найманці РФ упродовж двох місяців жодного разу не застосували важке озброєння, - СЦКК

Автор: 

Донбас (22357) Вишеградська четвірка (38) перемир’я (993) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+9
Та тьі шо? А як же штрафи за віжкриття у відповідь? Чи сподіваєшся, що Порошенко відшкодує? Порошенко, якого ви зрадили, продавшись Зєлі.
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30.09.2020 16:31
+7
Руслан Борисович, а совість можна відіпрати?
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30.09.2020 16:33
+5
Брехло
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30.09.2020 16:36
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Ну за Азербайджан Турция подвяжется, если кацапы вмешаются. Кто нам поможет? Европушка своей глубокой озабоченностью и безальтернативностью решения конфликта мирным путем?
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30.09.2020 16:41 Відповісти
Та тьі шо? А як же штрафи за віжкриття у відповідь? Чи сподіваєшся, що Порошенко відшкодує? Порошенко, якого ви зрадили, продавшись Зєлі.
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30.09.2020 16:31 Відповісти
Зрадили зрадника скотиняки..
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30.09.2020 17:04 Відповісти
Руслан Борисович, а совість можна відіпрати?
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30.09.2020 16:33 Відповісти
Брехло
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30.09.2020 16:36 Відповісти
Вот это новость! Этого же никто не ожидал!
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30.09.2020 16:37 Відповісти
Пример азеров,для украинцев не пример. Значит вонючие кацапы опущенцы опять будут нагибать лучшую армию в Европе.
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30.09.2020 16:39 Відповісти
Скотина, они там не прекращались!
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30.09.2020 16:47 Відповісти
Возьмите одну Турцию , - И вся вам поддержка, а сами идите в Отпуск.
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30.09.2020 17:00 Відповісти
В прошлые годы в результате "локальных боевых действий" ВСУ зажмуривали десятки кацапов в месяц и понемногу освобождали Донбасс. Сейчас только теряют своих бойцов, территории и населённые пункты.
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30.09.2020 17:22 Відповісти
Ну, наступ зупинився не вчора.
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30.09.2020 17:28 Відповісти
... а летом 2019-го.
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30.09.2020 17:37 Відповісти
Он Главнокомандующий, ему виднее.
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30.09.2020 17:26 Відповісти
Будь-яке перемирря рано чи пізно закінчується, тут і до гадалки не ходи.
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30.09.2020 17:27 Відповісти
Изобретатель штрафов за ликвидацию оккупантов разволновался.
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30.09.2020 18:09 Відповісти
Те що він "чмо" це беззаперечно........ але він ще й невіглас.
Треба не стогнати і мямліти, треба кричати ........тупотіти ногами, при чому у ВР.
Адже до кордону з москалями , долучається ще й контрольований Москвою кордон з Лукашескою хунтою. А військо України до цього не готово..........А на це треба гроші і не малі.
І якщо цей пораженець,............(далі розсуд) ТО треба свідомим опозиціонерам вносити зиіну до бюджету у частині віиділення грошей на оснащення ВСУ....ракетний оборонний комплекс, літаки дрони, Літаки винищувачі........ Добре що зараз комісія визначиться з боєздатністю літаків.і це по при те що ми самі можемо будувати літаки.
А ми "президенти молодці обрізані кінці" продаємо "мотор січ" -- ох у дуба ох у єлі!!!!!!!!!!!
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30.09.2020 22:30 Відповісти
Те що він "чмо" це беззаперечно........ але він ще й невіглас.
Треба не стогнати і мямліти, треба кричати ........тупотіти ногами, при чому у ВР.
Адже до кордону з москалями , долучається ще й контрольований Москвою кордон з Лукашескою хунтою. А військо України до цього не готово..........А на це треба гроші і не малі.
І якщо цей пораженець,............(далі розсуд) ТО треба свідомим опозиціонерам вносити зиіну до бюджету у частині віиділення грошей на оснащення ВСУ....ракетний оборонний комплекс, літаки дрони, Літаки винищувачі........ Добре що зараз комісія визначиться з боєздатністю літаків.і це по при те що ми самі можемо будувати літаки.
А ми "президенти молодці обрізані кінці" продаємо "мотор січ" -- ох у дуба ох у єлі!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.09.2020 22:49 Відповісти
 
 