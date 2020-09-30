Суд арестовал жительницу Харькова, обманом выманившую у бизнесменов 33 млн грн

По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд отправил под стражу 52-летнюю харьковчанку, подозреваемую в мошенническом завладении денежными средствами на сумму более 33 млн гривен (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в конце 2014 злоумышленница разработала мошенническую схему завладения денежными средствами потерпевших под предлогом реализации сахара.

Пользуясь доверием знакомых предпринимателей, подозреваемая сообщала им о возможности приобрести сахар в больших объемах по заниженной стоимости, обещая сверхвысокие доходы от его дальнейшего сбыта. Такие возможности женщина аргументировала влиятельными знакомствами в Государственном агентстве резерва Украины.

Получая средства от предпринимателей, женщина, не имея целью осуществления обещанных действий по закупке сахара, распоряжалась ими по своему усмотрению.

Всего в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 женщина завладела средствами шестерых пострадавших на сумму более 33 млн гривен.

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Почти два года подозреваемая находилась в розыске.

28 сентября 2020 женщину задержали в Харькове. Сейчас по ходатайству Киевской городской прокуратуры решением Шевченковского районного суда г. Киева в отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с определением размера залога в 33 млн гривен, что соответствует сумме нанесенного ущерба.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.