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Новости
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Суд арестовал жительницу Харькова, обманом выманившую у бизнесменов 33 млн грн

Суд арестовал жительницу Харькова, обманом выманившую у бизнесменов 33 млн грн

По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд отправил под стражу 52-летнюю харьковчанку, подозреваемую в мошенническом завладении денежными средствами на сумму более 33 млн гривен (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в конце 2014 злоумышленница разработала мошенническую схему завладения денежными средствами потерпевших под предлогом реализации сахара.

Пользуясь доверием знакомых предпринимателей, подозреваемая сообщала им о возможности приобрести сахар в больших объемах по заниженной стоимости, обещая сверхвысокие доходы от его дальнейшего сбыта. Такие возможности женщина аргументировала влиятельными знакомствами в Государственном агентстве резерва Украины.

Получая средства от предпринимателей, женщина, не имея целью осуществления обещанных действий по закупке сахара, распоряжалась ими по своему усмотрению.

Всего в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 женщина завладела средствами шестерых пострадавших на сумму более 33 млн гривен.

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Почти два года подозреваемая находилась в розыске.

28 сентября 2020 женщину задержали в Харькове. Сейчас по ходатайству Киевской городской прокуратуры решением Шевченковского районного суда г. Киева в отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с определением размера залога в 33 млн гривен, что соответствует сумме нанесенного ущерба.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

арест (10465) мошенничество (1236) суд (25137) Харьков (7555)


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Топ комментарии
+6
Двоюродная сестра Ермака?
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30.09.2020 16:50
+6
Умная баба, не корабельная сосна.
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30.09.2020 16:53
+5
И шо были лохи, каторые верили этой шалашовке. Адресса у студию.
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30.09.2020 16:52
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Двоюродная сестра Ермака?
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30.09.2020 16:50 Ответить
И шо были лохи, каторые верили этой шалашовке. Адресса у студию.
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30.09.2020 16:52 Ответить
Умная баба, не корабельная сосна.
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30.09.2020 16:53 Ответить
Баба, да. Да, баба
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30.09.2020 16:55 Ответить
Сладкая жизнь, однако, мерещится всем доверчивым , ничему не учат простаков ни МММ, ни Леня-космос с аджеладжой (((
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30.09.2020 16:53 Ответить
Жительница Харькова , - Превзошла бизнесменов. Самый лучший бизнесмен , - Эта Женщина , а мнимые бизнесмены с ворованными Деньгами.
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30.09.2020 16:57 Ответить
Во красава. Жадность фраеров сгубила.
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30.09.2020 16:57 Ответить
Как познакомится с такой талантливой женщиной?Я согласен на 10% от выручки!))
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30.09.2020 16:59 Ответить
Но не расчитывай на 10% от срока.
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30.09.2020 17:16 Ответить
Брово! Нью Остаповна! А ведь те, шо верили, держали пальцы веером и имели всех за лохов! Искранне жаль, что попалась, деньги выманила явно не заработанные, а ``нажитые``!
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30.09.2020 17:00 Ответить
А бизнесмены, давшие деньги что бы обмануть Госрезерв Украины - белые и пушистые?
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30.09.2020 17:22 Ответить
Денег так и не найдут.....
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30.09.2020 17:24 Ответить
Шо? Шо-то знаєшь?
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01.10.2020 10:35 Ответить
Способная )))
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30.09.2020 18:17 Ответить
 
 