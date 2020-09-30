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Новости Коронавирус и карантин
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В Чехии возвращают чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В Чехии возвращают чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Правительство Чехии утвердило возвращение с 5 октября режима чрезвычайного положения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Ceske Noviny, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что чрезвычайное положение будет введено с 5 октября. Изначально планируется, что среди ограничений будет закрытие школ на две недели в регионах с высоким уровнем заболеваемости коронавируса. Также оно позволит привлечь студентов медицинских ВУЗов к борьбе с вирусом, поскольку многие медицинские работники находятся на карантине.

В правительстве уверены, что без возвращения чрезвычайного положения существует риск коллапса медицинской системы из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.

Сейчас в Чехии с коронавирусом госпитализированы 976 человек, 173 из них в отделениях интенсивной терапии, 111 - на аппаратах вентиляции легких.

Чрезвычайное положение действовало в Чехии весной, на старте пандемии. Позже в стране смягчили ограничения на фоне спада заболеваемости.

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Лучше бы проституток с трасс прогнали, смотришь, и ситуация улучшится.
Только пересекает границу с Германии - начинается столпотворение.
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30.09.2020 18:17 Ответить
только помечтал батрачить там и пить пиво а тут тебе на(((
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30.09.2020 18:21 Ответить
Не надо гнать,закрывают средние школы на 2 недели,господы 6 челов единомоментно,но это уже поздно
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30.09.2020 18:24 Ответить
Юрик,а тебе проститутки мешают наслаждаться короной?
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30.09.2020 18:25 Ответить
і заскавчали ґебельси тупорилі - "работа така у них"
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01.10.2020 07:36 Ответить
 
 