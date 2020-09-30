У Чехії повертають надзвичайний стан через погіршення ситуації з коронавірусом

Уряд Чехії затвердив повернення з 5 жовтня режиму надзвичайного стану на тлі погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє Ceske Noviny, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що надзвичайний стан буде запроваджено з 5 жовтня. Спочатку планується, що серед обмежень буде закриття шкіл на два тижні в регіонах з високим рівнем захворюваності на коронавірус. Також він дозволить залучити студентів медичних вишів до боротьби з вірусом, оскільки багато медичних працівників перебувають на карантині.

В уряді впевнені, що без повернення надзвичайного стану існує ризик колапсу медичної системи через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.

Зараз у Чехії з коронавірусом госпіталізовано 976 осіб, 173 з них у відділеннях інтенсивної терапії, 111 - на апаратах вентиляції легенів.

Надзвичайний стан діяв у Чехії навесні, на старті пандемії. Пізніше в країні пом'якшили обмеження на тлі спаду захворюваності.

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