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Новини Коронавірус і карантин
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У Чехії повертають надзвичайний стан через погіршення ситуації з коронавірусом

У Чехії повертають надзвичайний стан через погіршення ситуації з коронавірусом

Уряд Чехії затвердив повернення з 5 жовтня режиму надзвичайного стану на тлі погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє Ceske Noviny, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що надзвичайний стан буде запроваджено з 5 жовтня. Спочатку планується, що серед обмежень буде закриття шкіл на два тижні в регіонах з високим рівнем захворюваності на коронавірус. Також він дозволить залучити студентів медичних вишів до боротьби з вірусом, оскільки багато медичних працівників перебувають на карантині.

В уряді впевнені, що без повернення надзвичайного стану існує ризик колапсу медичної системи через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.

Зараз у Чехії з коронавірусом госпіталізовано 976 осіб, 173 з них у відділеннях інтенсивної терапії, 111 - на апаратах вентиляції легенів.

Надзвичайний стан діяв у Чехії навесні, на старті пандемії. Пізніше в країні пом'якшили обмеження на тлі спаду захворюваності.

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Автор: 

карантин (18172) Чехія (1651) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Лучше бы проституток с трасс прогнали, смотришь, и ситуация улучшится.
Только пересекает границу с Германии - начинается столпотворение.
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30.09.2020 18:17 Відповісти
только помечтал батрачить там и пить пиво а тут тебе на(((
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30.09.2020 18:21 Відповісти
Не надо гнать,закрывают средние школы на 2 недели,господы 6 челов единомоментно,но это уже поздно
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30.09.2020 18:24 Відповісти
Юрик,а тебе проститутки мешают наслаждаться короной?
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30.09.2020 18:25 Відповісти
і заскавчали ґебельси тупорилі - "работа така у них"
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01.10.2020 07:36 Відповісти
 
 