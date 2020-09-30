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Кандидатами в мэры Киева официально зарегистрированы 20 человек, - Киевский теризбирком. СПИСОК

Кандидатами в мэры Киева официально зарегистрированы 20 человек, - Киевский теризбирком. СПИСОК

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов на пост городского главы Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу комиссии на сайте Киевского горсовета, среди последних трех зарегистрированных - Борислав Береза (ЭкоПартия Березы); Андрей Ильенко (Свобода); Елена Филонова (Вместе сила).

По состоянию на 30 сентября за пост мэра Киева борются 20 кандидатов:

  1. Виктор Петрук (Общественное движение Хвыля);
  2. Игорь Смешко (Сила и честь);
  3. Максим Гольдарб (самовыдвиженец);
  4. Сергей Шахов (Наш край);
  5. Николай Томенко (Родная страна);
  6. Сергей Гусовский (За будущее);
  7. Юрий Левченко (Народовластие);
  8. Александр Омельченко (Единство);
  9. Александр Попов (Оппозиционная платформа — За жизнь);
  10. Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  11. Сергей Притула (Голос);
  12. Егор Фирсов (Экологическая альтернатива);
  13. Алексей Кучеренко (Батькивщина);
  14. Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского);
  15. Михаил Поживанов (Радикальная партия);
  16. Ирина Верещук (Слуга народа);
  17. Виталий Кличко (УДАР).
  18. Борислав Береза (ЭкоПартия Березы);
  19. Андрей Ильенко (Свобода);
  20. Елена Филонова (Вместе сила).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" представила кандидатов в Киевсовет, во главе списка - жена Кулебы. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Автор: 

кандидат (1014) КГГА (2989) Киев (25665)


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Топ комментарии
+15
Кандидатами в мэры Киева официально зарегистрированы 20 человек, - Киевский теризбирком - Цензор.НЕТ 1463
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30.09.2020 18:04
+7
№14. Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского)
Чи не зарано він пабіділ, пабідітіль *уєв?
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30.09.2020 18:39
+6
Выбирать можно только из №11, №13, №17, №19. Остальным давай досвидания.

Но победит все равно №17 Кличко.
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30.09.2020 18:08
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Кандидатами в мэры Киева официально зарегистрированы 20 человек, - Киевский теризбирком - Цензор.НЕТ 1463
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30.09.2020 18:04 Ответить
Atman 9af553dd - и не иначе!Пусть хоть боксёр валит зелёную плесень и всех врагов Украины!
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30.09.2020 18:10 Ответить
А он валит?
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30.09.2020 18:11 Ответить
https://youtu.be/jyM_vmrx_a8 Охренеть. В Чернигове нардеп "Слуги народа" Олег Семинский ударил человека и спустил колеса нескольким авто. Партию "Слуга народа" давно уже пора переименовать в "Криминальное быдло"
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30.09.2020 18:18 Ответить
Уважно їжте і пийте, пане Кличко, користуйтеся рукавичками і масочкою, згадайте понівечене лице Ющенка, і Навального з клініки Шаріте, у них нічого святого, Віталію.
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01.10.2020 09:41 Ответить
Декілька партій, а все інше, варіації на тему коломойського та мертвечука.
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30.09.2020 18:06 Ответить
Огласите эти "декілька".
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30.09.2020 18:12 Ответить
Удар, голос, свобода, батьківщина
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30.09.2020 18:15 Ответить
"голоса" уже не будет.
"свободы" не будет никогда.
"батькивщина" имеет много противников.
"ес" .... извини, нет в твоём списке.
Остаётся "Удар".
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30.09.2020 18:20 Ответить
"ЄС" не висувала кандидата в мери.
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30.09.2020 18:23 Ответить
Да?
Как же так?
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30.09.2020 18:27 Ответить
А що, забов'язані?
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30.09.2020 18:32 Ответить
Кандидатами в мери Києва офіційно зареєстровано 20 осіб, - Київський тервиборчком - Цензор.НЕТ 3798
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30.09.2020 18:47 Ответить
Вовсе нет, но хватило ума не позориться с пробегом в мэры, ведь пролетит марынка мимо киеврады, а два пролета в Киеве, то зашквар серьезный
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30.09.2020 18:47 Ответить
Евросолидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева

16.09.2020, 13:19

https://news.liga.net/politics/news/evropeyskaya-solidarnost-podderjala-klichko-na-vyborah-mera-kieva
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30.09.2020 18:44 Ответить
Кличко им ответил в тот же день.
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30.09.2020 18:46 Ответить
Плакал, наверное))))
Тссс, не говори сектантам, как культурно боксер послал великого политика и дипломата, тсссс
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30.09.2020 18:48 Ответить
Молчу, молчу...
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30.09.2020 18:52 Ответить
да ладно жеманничать то, что ссылку тяжело указать?
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30.09.2020 18:53 Ответить
Странный у тебя лексикон.
Жеманничают в твоём окружении.
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30.09.2020 19:00 Ответить
- Тсс!
- Молчу-молчу!

Это ото слово и есть.
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30.09.2020 19:04 Ответить
Два дешевых тролля друг-другу пишут.
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30.09.2020 19:03 Ответить
Выбирать можно только из №11, №13, №17, №19. Остальным давай досвидания.

Но победит все равно №17 Кличко.
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30.09.2020 18:08 Ответить
Игорь Смешко (Сила и честь);\\\\\\\\\\\\

Меня прикалывает.... это, хотя бы на фронте там было?
и какая "честь" то?
не говоря о "силе" освоения турника хотя бы раз 10. я и сам не осию щас, но я щже не де.генерал?
Такую х.... фигню пропускают, шо даже Дубинский хотя бы языком ляпает, критикуя Виталия владимировича, дупло ловит.
а вообще.... киевляне, с вас или из вас, уже даже не смешно - то наркоман, то бандит, то виталя, которого знают незлым тихим - все водилы, через какой-то мост, а второй - строится годами, тогда как японцы такое строят за 2 недели, из которых 1 неделю рьют себе саке с горилкой и все как надо делают, бо в Японии не особо купишь пива, наверное после 10-ти
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30.09.2020 18:09 Ответить
Как много лядей хотят улучшить мою жизнь. Приятно.
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30.09.2020 18:10 Ответить
ждём тверк групповой в телеке...полёты на зонтике як продовжэння свята..
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30.09.2020 18:11 Ответить
вибирать тут нема з чого, краще Кличка в Києві мера не було і поки ще не буде
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30.09.2020 18:13 Ответить
Притула или Ильенко. Остальное шлак
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30.09.2020 18:21 Ответить
та да на притулу одни надежды...
"Летом 2015 Сергей женился во второй раз, его избранницей стала Екатерина Сопельник из Донецка. Они познакомились с Сергеем во время работы на одном из телеканалов. 27 июля 2017 родилась дочь Соломия. Сестра жены Светлана Викторовна Сопельник - жена Виталия Хомутынника."
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30.09.2020 18:27 Ответить
Захомутали Притулу "донецкие".
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30.09.2020 18:35 Ответить
Алло, киевляне ))...за Притулу...ну ОК (хорошо, что не за "життя")! Еще один на зашкваре! Какой же пиндец происходит в Украине....весь мир с нас угорает...
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30.09.2020 18:43 Ответить
главное, кто кого - того!
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30.09.2020 18:46 Ответить
Теперь другой тренд
Только не Зеленский и его партия
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30.09.2020 18:22 Ответить
Госстат ведет учет клоунов в Украине? Хотелось бы знать сколько их еще.
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30.09.2020 18:24 Ответить
"ес" трезво оценила свои шансы.
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30.09.2020 18:26 Ответить
"ЄС" не тягне ковдру на себе і не дробить голоси демократичних сил.
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30.09.2020 18:33 Ответить
Отмазка принята.
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30.09.2020 18:39 Ответить
а че отмазка?
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30.09.2020 18:46 Ответить
"Відмазки"? Ви хто такий, щоб мені вам щось доводити, чи когось перед вами "відмазувати"?
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30.09.2020 18:49 Ответить
Кандидатами в мери Києва офіційно зареєстровано 20 осіб, - Київський тервиборчком - Цензор.НЕТ 4783

...
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30.09.2020 18:28 Ответить
Так много кандидатов, но как мне кажется толковым будет только Пальчевский)
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30.09.2020 18:31 Ответить
Вам подобається мертвечук, тоді пальчевський ваш кандидат.
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30.09.2020 18:36 Ответить
Мені якось сумно, що із такої великої кількості кандидатів, розумним, мудрим та дієвим політиком та перспективним мером є тільки Пальчевський!
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30.09.2020 18:32 Ответить

https://censor.net/ru/user/474736

Так много кандидатов, но как мне кажется толковым будет только Пальчевский)https://censor.net/ru/user/474734

Мені якось сумно, що із такої великої кількості кандидатів, розумним, мудрим та дієвим політиком та перспективним мером є тільки Пальчевський!
Призвіще мертвечуківсьої маріонетки прописується в кінці речення. Психологічний прийом. НЛП.
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30.09.2020 18:39 Ответить
Извини, не туда скинул коммент.
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30.09.2020 18:49 Ответить
+ . Максим Смирнов тоже, впрочем он же является Лидией Мироновой. Боты вообще работать разучились, палятся вовсю.
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30.09.2020 19:19 Ответить
Надеюсь мэром станет умный человек, а не Кличко который только уничтожает Киев.
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30.09.2020 18:33 Ответить
І хто ж та " розумна людина"?
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30.09.2020 18:51 Ответить
Хіба не ясно, найдостойніший із них -- це номер 19 -- Андрій Ільєнко.
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30.09.2020 20:30 Ответить
Второй тур - Кличко и Кучеренко
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30.09.2020 18:39 Ответить
Кучеренко нормальний чел.
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30.09.2020 18:40 Ответить
№14. Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского)
Чи не зарано він пабіділ, пабідітіль *уєв?
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30.09.2020 18:39 Ответить
двадцать человек на сундук мудреца, йо-хо-хо и бутылка чачи
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30.09.2020 18:42 Ответить
Партія любителів пива була, партія любителів жінок була, яких х тільки не було, але партії з такою претензіонною назвою "Перемога Пальчевського" ще не було. Мабуть знов щось подібне як "зробимо їх разом".
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30.09.2020 18:42 Ответить
Зло берет когда начинают Пальчевский ( языком молоть на Медведчуковских) Притула (вам мало шоуменов?) таких розумных аж страшно...
А вы спортсмены, певцы,комики, шоумены , композиторы, режиссеры, артисты Умоляю -занимайтесь творчеством -косите бабло на стадионах и в студиях НЕ ЛЕЗЬТЕ В ПОЛИТИКУ И НАР.ХОЗЯЙСТВО, не портье себе Карму а народу жизнь!
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30.09.2020 18:47 Ответить
так карантин, голодує богема ))) (цигани з французької)
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30.09.2020 19:08 Ответить
Тільки притула-воно найкраще знає звідки у киян вода у кранах. І найголовніше притула знає, куди кияни своє гімно дівають. Комік краще за всіх знає, як упорядкувати місцевий транспотр.
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30.09.2020 19:31 Ответить
Як киянин , впевнений , що перемогу отримає наша гордість Віталій Кличко !! 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.09.2020 22:27 Ответить
Гольдарб евреи или Швед?)))
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30.09.2020 23:06 Ответить
 
 