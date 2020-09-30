Кандидатами в мэры Киева официально зарегистрированы 20 человек, - Киевский теризбирком. СПИСОК
Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов на пост городского главы Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу комиссии на сайте Киевского горсовета, среди последних трех зарегистрированных - Борислав Береза (ЭкоПартия Березы); Андрей Ильенко (Свобода); Елена Филонова (Вместе сила).
По состоянию на 30 сентября за пост мэра Киева борются 20 кандидатов:
- Виктор Петрук (Общественное движение Хвыля);
- Игорь Смешко (Сила и честь);
- Максим Гольдарб (самовыдвиженец);
- Сергей Шахов (Наш край);
- Николай Томенко (Родная страна);
- Сергей Гусовский (За будущее);
- Юрий Левченко (Народовластие);
- Александр Омельченко (Единство);
- Александр Попов (Оппозиционная платформа — За жизнь);
- Диана Гранцева (самовыдвиженка);
- Сергей Притула (Голос);
- Егор Фирсов (Экологическая альтернатива);
- Алексей Кучеренко (Батькивщина);
- Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского);
- Михаил Поживанов (Радикальная партия);
- Ирина Верещук (Слуга народа);
- Виталий Кличко (УДАР).
- Борислав Береза (ЭкоПартия Березы);
- Андрей Ильенко (Свобода);
- Елена Филонова (Вместе сила).
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+15 Atman #475481
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"свободы" не будет никогда.
"батькивщина" имеет много противников.
"ес" .... извини, нет в твоём списке.
Остаётся "Удар".
Как же так?
16.09.2020, 13:19
https://news.liga.net/politics/news/evropeyskaya-solidarnost-podderjala-klichko-na-vyborah-mera-kieva
Тссс, не говори сектантам, как культурно боксер послал великого политика и дипломата, тсссс
Жеманничают в твоём окружении.
- Молчу-молчу!
Это ото слово и есть.
Но победит все равно №17 Кличко.
Меня прикалывает.... это, хотя бы на фронте там было?
и какая "честь" то?
не говоря о "силе" освоения турника хотя бы раз 10. я и сам не осию щас, но я щже не де.генерал?
Такую х.... фигню пропускают, шо даже Дубинский хотя бы языком ляпает, критикуя Виталия владимировича, дупло ловит.
а вообще.... киевляне, с вас или из вас, уже даже не смешно - то наркоман, то бандит, то виталя, которого знают незлым тихим - все водилы, через какой-то мост, а второй - строится годами, тогда как японцы такое строят за 2 недели, из которых 1 неделю рьют себе саке с горилкой и все как надо делают, бо в Японии не особо купишь пива, наверное после 10-ти
"Летом 2015 Сергей женился во второй раз, его избранницей стала Екатерина Сопельник из Донецка. Они познакомились с Сергеем во время работы на одном из телеканалов. 27 июля 2017 родилась дочь Соломия. Сестра жены Светлана Викторовна Сопельник - жена Виталия Хомутынника."
Только не Зеленский и его партия
...
https://censor.net/ru/user/474736
Так много кандидатов, но как мне кажется толковым будет только Пальчевский)https://censor.net/ru/user/474734
Мені якось сумно, що із такої великої кількості кандидатів, розумним, мудрим та дієвим політиком та перспективним мером є тільки Пальчевський!
Призвіще мертвечуківсьої маріонетки прописується в кінці речення. Психологічний прийом. НЛП.
Чи не зарано він пабіділ, пабідітіль *уєв?
А вы спортсмены, певцы,комики, шоумены , композиторы, режиссеры, артисты Умоляю -занимайтесь творчеством -косите бабло на стадионах и в студиях НЕ ЛЕЗЬТЕ В ПОЛИТИКУ И НАР.ХОЗЯЙСТВО, не портье себе Карму а народу жизнь!