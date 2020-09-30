Кандидатами в мэры Киева официально зарегистрированы 20 человек, - Киевский теризбирком. СПИСОК

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов на пост городского главы Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу комиссии на сайте Киевского горсовета, среди последних трех зарегистрированных - Борислав Береза (ЭкоПартия Березы); Андрей Ильенко (Свобода); Елена Филонова (Вместе сила).

По состоянию на 30 сентября за пост мэра Киева борются 20 кандидатов:

Виктор Петрук (Общественное движение Хвыля); Игорь Смешко (Сила и честь); Максим Гольдарб (самовыдвиженец); Сергей Шахов (Наш край); Николай Томенко (Родная страна); Сергей Гусовский (За будущее); Юрий Левченко (Народовластие); Александр Омельченко (Единство); Александр Попов (Оппозиционная платформа — За жизнь); Диана Гранцева (самовыдвиженка); Сергей Притула (Голос); Егор Фирсов (Экологическая альтернатива); Алексей Кучеренко (Батькивщина); Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского); Михаил Поживанов (Радикальная партия); Ирина Верещук (Слуга народа); Виталий Кличко (УДАР). Борислав Береза (ЭкоПартия Березы); Андрей Ильенко (Свобода); Елена Филонова (Вместе сила).

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