В Украине будет отмечаться День территориальной обороны, - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Дне территориальной обороны Украины".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций Глава государства ввел День территориальной обороны Украины", – говорится в сообщении.
Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.
"Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", - отметил Зеленский.
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