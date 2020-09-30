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В Украине будет отмечаться День территориальной обороны, - указ Зеленского

В Украине будет отмечаться День территориальной обороны, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Дне территориальной обороны Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента. 

"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций Глава государства ввел День территориальной обороны Украины", – говорится в сообщении.

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о территориальной обороне будет принят до конца года, - Данилов

"Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) оборона (5229) праздник (1691) тероборона (340)


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Топ комментарии
+6
Указ не про создание терробороны, а про празднование дня терробороны!
Почувствуйте разницу!!!
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30.09.2020 22:58
+5
Бігун від призову видає укази.
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30.09.2020 22:43
+5
отряды терробороны надо создавать , если мразота попрёт та хоть кто-то будет знать что надо делать, чтобы какой нибудь день терробороны не стал населения последним...прости Господи
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30.09.2020 22:46
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Бігун від призову видає укази.
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30.09.2020 22:43 Ответить
Нехай видає, але сидить в ОП, бо вже задовбав біду розносить по країні.
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30.09.2020 22:47 Ответить
А ниче что там села горят? Или праздники важнее? Помню пожары в Чернобыльской зоне. Вообщем повторение следует
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30.09.2020 22:43 Ответить
отряды терробороны надо создавать , если мразота попрёт та хоть кто-то будет знать что надо делать, чтобы какой нибудь день терробороны не стал населения последним...прости Господи
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30.09.2020 22:46 Ответить
Не попрьот, вже не ті часи.
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30.09.2020 22:49 Ответить
ой не свисти - девок не будет ... т.е . не кажи " Гоп"...
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30.09.2020 23:01 Ответить
Тут стверджували шо влітку ***** нападьот 100%. І хдє?
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30.09.2020 23:09 Ответить
Указ не про создание терробороны, а про празднование дня терробороны!
Почувствуйте разницу!!!
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30.09.2020 22:58 Ответить
Навіть уявилия випучені п'яні очі Зеленського, і як йому якийсь друзяка з ОПи мурчить на вухо "А давай что нібудь сдєлаєм такойе, ну такойе, чтоби всє узналі, напрімєр подпішем дєнь оборони". І Зєлєнскій у відповідь (з п'яним ентузіазмом): "А давай!"
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30.09.2020 22:49 Ответить
В Украине будет отмечаться День территориальной обороны, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9663
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30.09.2020 22:53 Ответить
Надо как в Швейцарии, на каждого жителя 7 единиц боевого оружия включая крупнокеалиберные пулеметы и гранатометы...
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30.09.2020 22:50 Ответить
Блін, яке ж воно довбануте...
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30.09.2020 22:53 Ответить
А олігархи теж будуть захищати? .Бо в Швейцарії захищають усі.Якщо в нас люди фактично поділені на касти.то добра не буде ніде і ніколи.
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30.09.2020 23:00 Ответить
Такими указами он повышает вероятность собственной смерти
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30.09.2020 23:07 Ответить
Тероборону надо вначале, организовать. А только потом день назначать... Кто ему такое советует?
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30.09.2020 23:11 Ответить
Думаю Любое гавно шо ему кладут в уши он готов озвучивать шоб не трогали отвезли на дачку за забор в квн играться ...папики круто развели на полуребёнка смотреть пока снас шерсть дерут..очень талантливо
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01.10.2020 12:51 Ответить
В Україні відзначатиметься День територіальної оборони, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 8396
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30.09.2020 23:15 Ответить
брежнев вернулся ...м
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01.10.2020 00:34 Ответить
Разом з днем вчителя. Хворий на всю голову ваш президент, українці.
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01.10.2020 02:57 Ответить
Беда да голосовал за него ..почему не поверить человеку..оказался отпетым ублюдком вообше не хорошим человеком и уходить сам я думаю не будет..брежнев застой 2.0. феодализм всё больше отбрасывает нас от будущего
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01.10.2020 12:45 Ответить
Нужно еще День хомяка, День бобра и День крота
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01.10.2020 05:18 Ответить
Бредятина какая то.
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01.10.2020 08:33 Ответить
А что такое терроборона? Она что есть?
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01.10.2020 10:04 Ответить
брежнев не может без празников ..конченый брехун морд понабирали с поворотни папики шоб над нами весь мир угорал и нас грабить а шо вы сами такое привели ..талантливо развели папики...полуребёнка втюхали за запорчик в ванночку посадили а вас три шкуры драть..уряды довели до самой нишей страны и ещё деньги отменили
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01.10.2020 12:40 Ответить
 
 