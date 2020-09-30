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В Україні відзначатиметься День територіальної оборони, - указ Зеленського

В Україні відзначатиметься День територіальної оборони, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про День територіальної оборони України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"З огляду на важливість територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України, роль складових сектора безпеки та оборони й інших суб'єктів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій глава держави ввів День територіальної оборони України", - сказано в повідомленні.

Згідно з указом, він відзначатиметься щорічно в першу неділю жовтня.

"Сьогодні наша надважлива мета - досягти миру на Донбасі і зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо і будемо робити все для зміцнення обороноздатності України", - зазначив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24275) оборона (4819) свято (682) тероборона (386)


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Топ коментарі
+6
Указ не про создание терробороны, а про празднование дня терробороны!
Почувствуйте разницу!!!
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30.09.2020 22:58
+5
Бігун від призову видає укази.
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30.09.2020 22:43
+5
отряды терробороны надо создавать , если мразота попрёт та хоть кто-то будет знать что надо делать, чтобы какой нибудь день терробороны не стал населения последним...прости Господи
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30.09.2020 22:46
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Бігун від призову видає укази.
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30.09.2020 22:43 Відповісти
Нехай видає, але сидить в ОП, бо вже задовбав біду розносить по країні.
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30.09.2020 22:47 Відповісти
А ниче что там села горят? Или праздники важнее? Помню пожары в Чернобыльской зоне. Вообщем повторение следует
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30.09.2020 22:43 Відповісти
отряды терробороны надо создавать , если мразота попрёт та хоть кто-то будет знать что надо делать, чтобы какой нибудь день терробороны не стал населения последним...прости Господи
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30.09.2020 22:46 Відповісти
Не попрьот, вже не ті часи.
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30.09.2020 22:49 Відповісти
ой не свисти - девок не будет ... т.е . не кажи " Гоп"...
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30.09.2020 23:01 Відповісти
Тут стверджували шо влітку ***** нападьот 100%. І хдє?
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30.09.2020 23:09 Відповісти
Указ не про создание терробороны, а про празднование дня терробороны!
Почувствуйте разницу!!!
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30.09.2020 22:58 Відповісти
Навіть уявилия випучені п'яні очі Зеленського, і як йому якийсь друзяка з ОПи мурчить на вухо "А давай что нібудь сдєлаєм такойе, ну такойе, чтоби всє узналі, напрімєр подпішем дєнь оборони". І Зєлєнскій у відповідь (з п'яним ентузіазмом): "А давай!"
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30.09.2020 22:49 Відповісти
В Украине будет отмечаться День территориальной обороны, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9663
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30.09.2020 22:53 Відповісти
Надо как в Швейцарии, на каждого жителя 7 единиц боевого оружия включая крупнокеалиберные пулеметы и гранатометы...
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30.09.2020 22:50 Відповісти
Блін, яке ж воно довбануте...
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30.09.2020 22:53 Відповісти
А олігархи теж будуть захищати? .Бо в Швейцарії захищають усі.Якщо в нас люди фактично поділені на касти.то добра не буде ніде і ніколи.
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30.09.2020 23:00 Відповісти
Такими указами он повышает вероятность собственной смерти
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30.09.2020 23:07 Відповісти
Тероборону надо вначале, организовать. А только потом день назначать... Кто ему такое советует?
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30.09.2020 23:11 Відповісти
Думаю Любое гавно шо ему кладут в уши он готов озвучивать шоб не трогали отвезли на дачку за забор в квн играться ...папики круто развели на полуребёнка смотреть пока снас шерсть дерут..очень талантливо
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01.10.2020 12:51 Відповісти
В Україні відзначатиметься День територіальної оборони, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 8396
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30.09.2020 23:15 Відповісти
брежнев вернулся ...м
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01.10.2020 00:34 Відповісти
Разом з днем вчителя. Хворий на всю голову ваш президент, українці.
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01.10.2020 02:57 Відповісти
Беда да голосовал за него ..почему не поверить человеку..оказался отпетым ублюдком вообше не хорошим человеком и уходить сам я думаю не будет..брежнев застой 2.0. феодализм всё больше отбрасывает нас от будущего
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01.10.2020 12:45 Відповісти
Нужно еще День хомяка, День бобра и День крота
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01.10.2020 05:18 Відповісти
Бредятина какая то.
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01.10.2020 08:33 Відповісти
А что такое терроборона? Она что есть?
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01.10.2020 10:04 Відповісти
брежнев не может без празников ..конченый брехун морд понабирали с поворотни папики шоб над нами весь мир угорал и нас грабить а шо вы сами такое привели ..талантливо развели папики...полуребёнка втюхали за запорчик в ванночку посадили а вас три шкуры драть..уряды довели до самой нишей страны и ещё деньги отменили
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01.10.2020 12:40 Відповісти
 
 