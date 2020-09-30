В Україні відзначатиметься День територіальної оборони, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про День територіальної оборони України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"З огляду на важливість територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України, роль складових сектора безпеки та оборони й інших суб'єктів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій глава держави ввів День територіальної оборони України", - сказано в повідомленні.

Згідно з указом, він відзначатиметься щорічно в першу неділю жовтня.

"Сьогодні наша надважлива мета - досягти миру на Донбасі і зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо і будемо робити все для зміцнення обороноздатності України", - зазначив Зеленський.

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