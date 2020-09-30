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На Луганщине зафиксировано 85 пожаров. Половина из них локализирована, - ГСЧС. ВИДЕО

На Луганщине в настоящее время были зафиксированы 85 пожаров, из них ликвидированы - 42.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на странице ОГА в Фейсбук.

"В настоящее время на Луганщине зафиксировали 85 пожаров, из них ликвидировано - 42. Сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров", - говорится в сообщении.

Автор: 

пожар (5969) Луганская область (6509)


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Чтобы не было пожаров надо было КПВВ с ОРДЛО в Станице перекрыть!!!Ну а тепер маємо те шо маємо
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30.09.2020 23:22 Ответить
кацапы не просто так выжигают леса, мрази таки боятся украинских партизан
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30.09.2020 23:23 Ответить
На Луганщине 30 сентября, https://inforesist.org/tag/luganskaya-oblast/ вспыхнул масштабный пожар. Он продолжает разгораться. Огонь уже на окраине Северодонецка..
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30.09.2020 23:45 Ответить
 
 