На Луганщине зафиксировано 85 пожаров. Половина из них локализирована, - ГСЧС. ВИДЕО

На Луганщине в настоящее время были зафиксированы 85 пожаров, из них ликвидированы - 42.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на странице ОГА в Фейсбук.

"В настоящее время на Луганщине зафиксировали 85 пожаров, из них ликвидировано - 42. Сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров", - говорится в сообщении.