На Луганщине зафиксировано 85 пожаров. Половина из них локализирована, - ГСЧС. ВИДЕО
На Луганщине в настоящее время были зафиксированы 85 пожаров, из них ликвидированы - 42.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на странице ОГА в Фейсбук.
"В настоящее время на Луганщине зафиксировали 85 пожаров, из них ликвидировано - 42. Сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Serge Coalminer #405169
показать весь комментарий30.09.2020 23:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Andy Jumeirach
показать весь комментарий30.09.2020 23:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Игорь Монахов #368908
показать весь комментарий30.09.2020 23:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль