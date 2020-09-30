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На Луганщині зафіксовано 85 пожеж. Половину з них локалізовано, - ДСНС. ВIДЕО

На Луганщині в даний час було зафіксовано 85 пожеж, із них ліквідовано - 42.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на сторінці ОДА в Фейсбук.

"В даний час на Луганщині зафіксували 85 пожеж, із них ліквідовано - 42. Сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим унаслідок пожеж", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

пожежа (4351) Луганська область (4891)


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Чтобы не было пожаров надо было КПВВ с ОРДЛО в Станице перекрыть!!!Ну а тепер маємо те шо маємо
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30.09.2020 23:22 Відповісти
кацапы не просто так выжигают леса, мрази таки боятся украинских партизан
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30.09.2020 23:23 Відповісти
На Луганщине 30 сентября, https://inforesist.org/tag/luganskaya-oblast/ вспыхнул масштабный пожар. Он продолжает разгораться. Огонь уже на окраине Северодонецка..
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30.09.2020 23:45 Відповісти
 
 