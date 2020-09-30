На Луганщині зафіксовано 85 пожеж. Половину з них локалізовано, - ДСНС. ВIДЕО

На Луганщині в даний час було зафіксовано 85 пожеж, із них ліквідовано - 42.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на сторінці ОДА в Фейсбук.

"В даний час на Луганщині зафіксували 85 пожеж, із них ліквідовано - 42. Сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим унаслідок пожеж", - сказано в повідомленні.

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