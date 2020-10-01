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Новости
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162 населенных пункта в девяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

162 населенных пункта в девяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 162 населенных пункта в девяти областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта в 9 областях, а именно: Луганская - 52, Киевская - 43, Черниговская - 18, Кировоградская - 15, Черкасская - 13, Донецкая - 10, Житомирская - 5, Днепропетровская - 3 и Сумская - 3", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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непогода (817) ГСЧС (5003) электроэнергия (772)


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При Порошенко такой муйни не было.
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01.10.2020 08:36 Ответить
Яхве: Апчхи (ищет бумагу)
Мы: (молятся)
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01.10.2020 08:39 Ответить
Утро пятницы? Новости за завтра?
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01.10.2020 08:48 Ответить
 
 