162 населені пункти в дев'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок п'ятниці знеструмлено 162 населені пункти в дев'яти областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Станом на 7 годранку 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 162 населені пункти у 9 областях, а саме: Луганська – 52, Київська – 43, Чернігівська – 18, Кіровоградська – 15, Черкаська – 13, Донецька – 10, Житомирська – 5, Дніпропетровська – 3 та Сумська – 3", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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