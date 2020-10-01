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Кабмин определит пул предприятий, где создаст наблюдательные советы, - Шмыгаль

Кабмин определит пул предприятий, где создаст наблюдательные советы, - Шмыгаль

Правительство продолжит реформу корпоративного управления.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 сентября на совещании с председателями наблюдательных советов предприятий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы точно в ближайшее время определим пулы предприятий, которые будем корпоратизировать и в которых будем создавать наблюдательные советы", - сказал Шмыгаль.

В ходе совещания Шмыгаль также предложил председателям наблюдательных советов возможные варианты выхода из ситуации, сложившейся с ограничением заработных плат, и призвал их к диалогу. В частности, был предложен вариант увеличения максимальной суммы выплат на переходный период. Прозвучало предложение о введении КРИ для наблюдательных советов. "Это бы позволило обществу справедливо оценить роль наблюдательных советов в украинском социуме, ведь реформа корпоративного управления должна стать примером успешности", - отметил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что неприемлемо, когда предприятия осуществляют инвестиции без утвержденных финансовых планов. "У нас возникают вопросы, когда у предприятий нет финансовых планов, и они обращаются в Кабинет Министров с просьбой разрешить им осуществлять инвестиции. Это неприемлемый шаг - осуществлять инвестиции, когда неизвестно, хватит ли денег на заработную плату работникам. Предлагаю менять такие подходы", - сказал глава правительства.

Шмыгаль призвал те предприятия, которые не имеют финансовых планов на 2020 год, представить их на утверждение правительства.

Как сообщалось, реформа корпоративного управления предусматривает, в частности, устранение политического вмешательства в управление компанией; образование наблюдательного совета с большинством независимых директоров; наделение наблюдательного совета необходимым объемом полномочий, включая утверждение стратегии, финансовых планов, назначение исполнительного органа; выстраивание эффективной системы внутреннего контроля, которая должна заменить существующие виды неэффективного государственного контроля.

Автор: 

Кабмин (14034) наблюдательный совет (101) Шмыгаль Денис (2723)


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больше советов штабов и перезагрузок, так и срок пролетит...
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01.10.2020 09:19 Ответить
Еще не все слуги пристроены, еще не все найомы-лещи
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01.10.2020 09:23 Ответить
ви ще не збанкротували?тоді ми йдемо до вас!
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01.10.2020 09:24 Ответить
Кабмін визначить пул підприємств, де створить наглядові ради, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2927
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01.10.2020 09:27 Ответить
Советы ушли в небытие и появились наблюдательные советы, одни хоть созидали, другие созданы для уничтожения того, что было создано.
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01.10.2020 09:33 Ответить
Не для уничтожения, а для разворовывания.
Может же ж найомы-лещи еще ремонты не доделали в новопробретенных квартирках
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01.10.2020 09:39 Ответить
 
 