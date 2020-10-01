Кабмін визначить пул підприємств, де створить наглядові ради, - Шмигаль

Уряд продовжить реформу корпоративного управління.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 30 вересня на нараді з головами наглядових рад підприємств, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми точно найближчим часом визначимо пули підприємств, які будемо корпоратизувати й у яких будемо утворювати наглядові ради", - сказав Шмигаль.

В ході наради Шмигаль також запропонував головам наглядових рад можливі варіанти виходу із ситуації, що склалася навколо обмежень заробітних плат, та закликав їх до діалогу. Зокрема, був запропонований варіант збільшення максимальної суми виплат на перехідний період. Прозвучала пропозиція щодо запровадження КРІ для наглядових рад. "Це б дало змогу суспільству справедливо оцінити роль наглядових рад в українському соціумі, адже реформа корпоративного управління має стати прикладом успішності", - зазначив Шмигаль.

Також дивіться: Шмигаль закликає громадян відповідально поставитися до ситуації з COVID-19: Загалом по країні в лікарнях заповнено вже понад 50% місць. ВIДЕО

Він підкреслив, що неприйнятно, коли підприємства здійснюють інвестиції без затверджених фінансових планів. "У нас виникають питання, коли у підприємств немає фінансових планів, і вони звертаються до Кабінету Міністрів з проханням дозволити їм здійснювати інвестиції. Це неприйнятний крок - здійснювати інвестиції, коли невідомо, чи вистачить грошей на заробітну плату працівникам. Пропоную змінювати такі підходи", - сказав глава уряду.

Шмигаль закликав ті підприємства, які не мають фінансових планів на 2020 рік, представити їх на затвердження уряду.

Як повідомлялося, реформа корпоративного управління передбачає, зокрема, усунення політичного втручання в управління компанією; утворення наглядової ради з більшістю незалежних директорів; наділення наглядової ради необхідним обсягом повноважень, включно із затвердженням стратегії, фінансових планів, призначенням виконавчого органу; вибудовуванням ефективної системи внутрішнього контролю, яка має замінити існуючі види неефективного державного контролю.