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Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел COVID-19. О своем состоянии здоровья он не сообщил.
Об этом Атрошенко написал в своем Facebook сегодня утром, 1 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.
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так шо не надо ля-ля.
Старый он, Ди и грехов за пазухой тьма..
"Веру, армию и язык люди кушать не захотели. Не съедят и коронавирус", - заявил Владислав Атрошенко.
"В 2006 году он переизбрался депутатом от «Нашей Украины». Но в 2012 году вступил в «Партию регионов». В ходе Евромайдана голосовал за «диктаторские законы» Виктора Януковича, но вышел из «Партии регионов» аккурат 19 февраля 2014 года. И в том же году баллотировался в парламент от «Блока Петра Порошенко», а в 2015-м при поддержке экс-президента Порошенко был избран городским главой Чернигова."