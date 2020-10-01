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Новости Коронавирус и карантин
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Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19

Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел COVID-19. О своем состоянии здоровья он не сообщил.

Об этом Атрошенко написал в своем Facebook сегодня утром, 1 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.

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Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19 01

Автор: 

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Выборы хотят отменить, вот и "болеют" казнокрады.
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01.10.2020 10:09 Ответить
ну как житель чернигова скажу шо он очень много сделал для города, в отличие от папрэдныкив. в 14 году город был деревней, а теперь не узнать.
так шо не надо ля-ля.
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01.10.2020 13:39 Ответить
Не выжевет, помрёт..
Старый он, Ди и грехов за пазухой тьма..
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01.10.2020 10:19 Ответить
Атрошенко критиковал введение карантина.
"Веру, армию и язык люди кушать не захотели. Не съедят и коронавирус", - заявил Владислав Атрошенко.
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01.10.2020 10:24 Ответить
Из досье:
"В 2006 году он переизбрался депутатом от «Нашей Украины». Но в 2012 году вступил в «Партию регионов». В ходе Евромайдана голосовал за «диктаторские законы» Виктора Януковича, но вышел из «Партии регионов» аккурат 19 февраля 2014 года. И в том же году баллотировался в парламент от «Блока Петра Порошенко», а в 2015-м при поддержке экс-президента Порошенко был избран городским главой Чернигова."
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01.10.2020 10:26 Ответить
ну нехрен без маски было на встречи с избирателями шастать и это вроде он везде заявлял, что ковид безопасней гриппа
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01.10.2020 11:01 Ответить
 
 