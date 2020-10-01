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Мер Чернігова Атрошенко захворів на COVID-19
Мер Чернігова Владислав Атрошенко захворів на COVID-19. Про свій стан здоров'я він не повідомив.
Про це Атрошенко написав у своєму Facebook сьогодні вранці, 1 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Атрошенко
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так шо не надо ля-ля.
Старый он, Ди и грехов за пазухой тьма..
"Веру, армию и язык люди кушать не захотели. Не съедят и коронавирус", - заявил Владислав Атрошенко.
"В 2006 году он переизбрался депутатом от «Нашей Украины». Но в 2012 году вступил в «Партию регионов». В ходе Евромайдана голосовал за «диктаторские законы» Виктора Януковича, но вышел из «Партии регионов» аккурат 19 февраля 2014 года. И в том же году баллотировался в парламент от «Блока Петра Порошенко», а в 2015-м при поддержке экс-президента Порошенко был избран городским главой Чернигова."