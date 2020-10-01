Мер Чернігова Атрошенко захворів на COVID-19

Мер Чернігова Владислав Атрошенко захворів на COVID-19. Про свій стан здоров'я він не повідомив.

Про це Атрошенко написав у своєму Facebook сьогодні вранці, 1 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Атрошенко

Також читайте: Нардепка "ЄС" Зінкевич повторно захворіла на COVID-19