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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Чернігова Атрошенко захворів на COVID-19

Мер Чернігова Атрошенко захворів на COVID-19

Мер Чернігова Владислав Атрошенко захворів на COVID-19. Про свій стан здоров'я він не повідомив.

Про це Атрошенко написав у своєму Facebook сьогодні вранці, 1 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Атрошенко

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Мер Чернігова Атрошенко захворів на COVID-19 01

Автор: 

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Выборы хотят отменить, вот и "болеют" казнокрады.
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01.10.2020 10:09 Відповісти
ну как житель чернигова скажу шо он очень много сделал для города, в отличие от папрэдныкив. в 14 году город был деревней, а теперь не узнать.
так шо не надо ля-ля.
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01.10.2020 13:39 Відповісти
Не выжевет, помрёт..
Старый он, Ди и грехов за пазухой тьма..
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01.10.2020 10:19 Відповісти
Атрошенко критиковал введение карантина.
"Веру, армию и язык люди кушать не захотели. Не съедят и коронавирус", - заявил Владислав Атрошенко.
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01.10.2020 10:24 Відповісти
Из досье:
"В 2006 году он переизбрался депутатом от «Нашей Украины». Но в 2012 году вступил в «Партию регионов». В ходе Евромайдана голосовал за «диктаторские законы» Виктора Януковича, но вышел из «Партии регионов» аккурат 19 февраля 2014 года. И в том же году баллотировался в парламент от «Блока Петра Порошенко», а в 2015-м при поддержке экс-президента Порошенко был избран городским главой Чернигова."
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01.10.2020 10:26 Відповісти
ну нехрен без маски было на встречи с избирателями шастать и это вроде он везде заявлял, что ковид безопасней гриппа
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01.10.2020 11:01 Відповісти
 
 