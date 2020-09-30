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Новини Коронавірус і карантин
10 018 31

Нардепка "ЄС" Зінкевич повторно захворіла на COVID-19

Нардепка

Народна депутатка України з фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус, хоча раніше вже хворіла COVID-19.

Про це депутатка повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на коронавірус. На жаль, у мене теж позитивний результат. Прошу всіх, хто контактував зі мною впродовж останніх декількох днів, зв'язатися зі своїми сімейними лікарями і здати тести ПЛР. До здачі тесту рекомендується самоізоляція", - написала Зінкевич.

Нардепка також зазначила, що з симптомів у неї поки тільки сильна втома, і цього разу захворювання проходить легше, ніж минулого.

"Я вже хворіла один раз коронавірусом, сподіваюся, цього разу буде легше. Минулого разу хворіла важко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ, на щастя)", - додала вона.

Нагадуємо, 29 вересня лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що захворів на COVID-19.

Читайте також: Влада втратила контроль і над епідситуацією, і над політичною. Це загрожує поверненням ще більш жорсткого карантину, - Зінкевич

Автор: 

депутат (1781) карантин (18172) Зінкевич Яна (51) Європейська Солідарність (1089) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
Выздоравливайте поскорее. Украине такие патриоты очень нужны.
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30.09.2020 20:16
+26
Видужуй Яночко.
Ти сильна.
💖
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30.09.2020 20:17
+25
Одужання Яночці.
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30.09.2020 20:24
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Выздоравливайте поскорее. Украине такие патриоты очень нужны.
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30.09.2020 20:16 Відповісти
Тести можуть давати помилкову положительну реакцію до 50% випадків, тому якщо тест положительний треба робити повторний тест, а не заявляти що в тебе коронавірс і не лякати оточуючих! Тільки додаткові обстеження та тести зможуть прояснити картину!
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30.09.2020 20:38 Відповісти
100%. Никаких повторных случаев за такой короткий срок не может быть. Тесты фальшивые, что есть, что нет. На корону могут дать отр. ответ, а на ОРВИ полож. Тесты сатаны Степанова нужно засунуть ему в ... и всю его статистику засунуть туда же.
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30.09.2020 22:30 Відповісти
Видужуй Яночко.
Ти сильна.
💖
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30.09.2020 20:17 Відповісти
Одужання Яночці.
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30.09.2020 20:24 Відповісти
У врачей не единого мнения, можно ли заболеть ковидом повторно или был тест неправильный.
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30.09.2020 20:29 Відповісти
говорят не у всех иммунитет срабатывает на повторное заражение
(у большинства не вырабатываются антитела)
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30.09.2020 20:43 Відповісти
Обязательно вырабатываютя. Но их напряжённость падает со временем. Чем легче был случай, тем меньше держится высокий титр Ig G, ответственный за иммунитет.
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30.09.2020 20:52 Відповісти
Бо це не справа медицини. Імунологи кажуть, що можна бо в ~20% випадків антитіла не утворюються.
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30.09.2020 20:44 Відповісти
Кацапсина в спам!!!
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30.09.2020 20:38 Відповісти
Я почав набирати- матом, стер, знову набираю- знову матом. Оновив сторінку, а кацапа уже витерли. Не встиг....
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30.09.2020 20:47 Відповісти
звезло
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30.09.2020 21:27 Відповісти
Лахта и ЗЕботы тут как тут. Слетелись как мухи на дерьмо
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30.09.2020 20:39 Відповісти
У меня сестрёнка,доктор,переболела...а вот жена,красивейшая,мэра Ирпеня,от которой она заразилась -умерла(
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30.09.2020 20:48 Відповісти
Не мэра,а его зама ...
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30.09.2020 20:49 Відповісти
Як тільки прізвище закінчується на -ов, точно зелена підлота. Хоча є й виключення, прізвище українське, а така сама зелена підлота. Маю на увазі Ляшенка.
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30.09.2020 20:48 Відповісти
Ну я наприклад з ним погоджуюся в тому, що тест позитивний - не обовязково хвороба. Або не обовязково ковід19. Адже осінь йде, тягаютьсяі і інші коронавіруси. Ось у мене якась зараза вже ніби проходить (температура спала сама собою). Тести не робив бо грошей лишніх не було. Так по бідності само проходить.
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30.09.2020 21:12 Відповісти
Ну читайте уважно. Вона ж медик. Знає, мабуть, краще за нас, що говорить. Це може означати, що імунітету вистачило десь на півроку, або цей клятий вірус за півроку модифікував. Я зустрічала повідомлення про такі випадки в світі.
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30.09.2020 22:59 Відповісти
Смотрю тут многие идиоты даже не понимают, что из-за ненужных карантинов с этим типичным ОРВИ скоро жрать будет нечего.
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30.09.2020 20:53 Відповісти
Повторно ковидом априори заразиться невозможно.Научно доказано.
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30.09.2020 21:25 Відповісти
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в США смогли выяснить,что некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, причем не один раз. Для этого специалисты провели исследование селезенки и лимфатических узлов пациентов Оказалось, что в этих органах нет герминативных центров, которые возникают во время инфекции и вырабатывают антитела.
Эти центры могут не сформироваться в случае тяжелого течения болезни. Новое исследование вызывает беспокойство, поскольку это означает, что иммунитет к коронавирусу у некоторых людей может сохраняться лишь несколько месяцев. поэтому человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Результаты исследований специалистов опубликованы в научном журнале Cell.
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30.09.2020 23:24 Відповісти
Привет с Покровска, может помнишь как тащили Вас и джип ваш Газелью когда зимой под песками перевернулись, молодые были, бесстрашные.... береги себя дорогая, таких как ты в стране единицы.
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30.09.2020 21:28 Відповісти
Где-то читала, что положительный тест модет держаться после болезни до трёх месяцев
Может ЭТО ПРОСТО ХВОСТ ВИРУСА ?
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30.09.2020 21:48 Відповісти
Так и есть. У моего друга уже 6 месяцев показывает "+". Переболел 03.2020 в Германии. Тесты делают там же. Никто ему объяснить ничего не может. Я с ним общаюсь после его выздоровления. У меня ничего, у других тоже ничего. Он и на работу ходит...
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30.09.2020 22:03 Відповісти
Швидкого одужання вам, Яночко.
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30.09.2020 22:38 Відповісти
Одужуй, Яночко.
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01.10.2020 03:08 Відповісти
 
 