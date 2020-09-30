Нардепка "ЄС" Зінкевич повторно захворіла на COVID-19

Народна депутатка України з фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус, хоча раніше вже хворіла COVID-19.

Про це депутатка повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на коронавірус. На жаль, у мене теж позитивний результат. Прошу всіх, хто контактував зі мною впродовж останніх декількох днів, зв'язатися зі своїми сімейними лікарями і здати тести ПЛР. До здачі тесту рекомендується самоізоляція", - написала Зінкевич.

Нардепка також зазначила, що з симптомів у неї поки тільки сильна втома, і цього разу захворювання проходить легше, ніж минулого.

"Я вже хворіла один раз коронавірусом, сподіваюся, цього разу буде легше. Минулого разу хворіла важко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ, на щастя)", - додала вона.

Нагадуємо, 29 вересня лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що захворів на COVID-19.

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