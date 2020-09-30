Нардепка "ЄС" Зінкевич повторно захворіла на COVID-19
Народна депутатка України з фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус, хоча раніше вже хворіла COVID-19.
Про це депутатка повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на коронавірус. На жаль, у мене теж позитивний результат. Прошу всіх, хто контактував зі мною впродовж останніх декількох днів, зв'язатися зі своїми сімейними лікарями і здати тести ПЛР. До здачі тесту рекомендується самоізоляція", - написала Зінкевич.
Нардепка також зазначила, що з симптомів у неї поки тільки сильна втома, і цього разу захворювання проходить легше, ніж минулого.
"Я вже хворіла один раз коронавірусом, сподіваюся, цього разу буде легше. Минулого разу хворіла важко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ, на щастя)", - додала вона.
Нагадуємо, 29 вересня лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що захворів на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти сильна.
💖
(у большинства не вырабатываются антитела)
Эти центры могут не сформироваться в случае тяжелого течения болезни. Новое исследование вызывает беспокойство, поскольку это означает, что иммунитет к коронавирусу у некоторых людей может сохраняться лишь несколько месяцев. поэтому человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Результаты исследований специалистов опубликованы в научном журнале Cell.
Может ЭТО ПРОСТО ХВОСТ ВИРУСА ?