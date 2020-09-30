Нардеп "ЕС" Зинкевич повторно заболела COVID-19
Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, хотя ранее уже болела COVID-19.
Об этом депутат сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - написала Зиневич.
Нардеп также отметила, что из симптомов у нее пока только сильная усталость, и в этот раз заболевание проходит легче, чем в прошлый.
"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью)", - добавила она.
Напоминаем, 29 сентября лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел COVID-19.
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Ти сильна.
💖
(у большинства не вырабатываются антитела)
Эти центры могут не сформироваться в случае тяжелого течения болезни. Новое исследование вызывает беспокойство, поскольку это означает, что иммунитет к коронавирусу у некоторых людей может сохраняться лишь несколько месяцев. поэтому человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Результаты исследований специалистов опубликованы в научном журнале Cell.
Может ЭТО ПРОСТО ХВОСТ ВИРУСА ?