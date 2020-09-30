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Новости Коронавирус и карантин
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Нардеп "ЕС" Зинкевич повторно заболела COVID-19

Нардеп

Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, хотя ранее уже болела COVID-19.

Об этом депутат сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - написала Зиневич.

Нардеп также отметила, что из симптомов у нее пока только сильная усталость, и в этот раз заболевание проходит легче, чем в прошлый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава партии "Голос" Рудик заболела коронавирусом

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью)", - добавила она.

Напоминаем, 29 сентября лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел COVID-19.

Также смотрите: "Слуга народа" Беленюк заразился COVID-19. ВИДЕО

Автор: 

депутат (3320) карантин (16729) Зинкевич Яна (63) Европейская Солидарность (1059) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Выздоравливайте поскорее. Украине такие патриоты очень нужны.
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30.09.2020 20:16
+26
Видужуй Яночко.
Ти сильна.
💖
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30.09.2020 20:17
+25
Одужання Яночці.
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30.09.2020 20:24
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Выздоравливайте поскорее. Украине такие патриоты очень нужны.
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30.09.2020 20:16 Ответить
Тести можуть давати помилкову положительну реакцію до 50% випадків, тому якщо тест положительний треба робити повторний тест, а не заявляти що в тебе коронавірс і не лякати оточуючих! Тільки додаткові обстеження та тести зможуть прояснити картину!
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30.09.2020 20:38 Ответить
100%. Никаких повторных случаев за такой короткий срок не может быть. Тесты фальшивые, что есть, что нет. На корону могут дать отр. ответ, а на ОРВИ полож. Тесты сатаны Степанова нужно засунуть ему в ... и всю его статистику засунуть туда же.
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30.09.2020 22:30 Ответить
Видужуй Яночко.
Ти сильна.
💖
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30.09.2020 20:17 Ответить
Одужання Яночці.
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30.09.2020 20:24 Ответить
У врачей не единого мнения, можно ли заболеть ковидом повторно или был тест неправильный.
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30.09.2020 20:29 Ответить
говорят не у всех иммунитет срабатывает на повторное заражение
(у большинства не вырабатываются антитела)
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30.09.2020 20:43 Ответить
Обязательно вырабатываютя. Но их напряжённость падает со временем. Чем легче был случай, тем меньше держится высокий титр Ig G, ответственный за иммунитет.
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30.09.2020 20:52 Ответить
Бо це не справа медицини. Імунологи кажуть, що можна бо в ~20% випадків антитіла не утворюються.
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30.09.2020 20:44 Ответить
Кацапсина в спам!!!
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30.09.2020 20:38 Ответить
Я почав набирати- матом, стер, знову набираю- знову матом. Оновив сторінку, а кацапа уже витерли. Не встиг....
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30.09.2020 20:47 Ответить
звезло
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30.09.2020 21:27 Ответить
Лахта и ЗЕботы тут как тут. Слетелись как мухи на дерьмо
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30.09.2020 20:39 Ответить
У меня сестрёнка,доктор,переболела...а вот жена,красивейшая,мэра Ирпеня,от которой она заразилась -умерла(
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30.09.2020 20:48 Ответить
Не мэра,а его зама ...
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30.09.2020 20:49 Ответить
Як тільки прізвище закінчується на -ов, точно зелена підлота. Хоча є й виключення, прізвище українське, а така сама зелена підлота. Маю на увазі Ляшенка.
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30.09.2020 20:48 Ответить
Ну я наприклад з ним погоджуюся в тому, що тест позитивний - не обовязково хвороба. Або не обовязково ковід19. Адже осінь йде, тягаютьсяі і інші коронавіруси. Ось у мене якась зараза вже ніби проходить (температура спала сама собою). Тести не робив бо грошей лишніх не було. Так по бідності само проходить.
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30.09.2020 21:12 Ответить
Ну читайте уважно. Вона ж медик. Знає, мабуть, краще за нас, що говорить. Це може означати, що імунітету вистачило десь на півроку, або цей клятий вірус за півроку модифікував. Я зустрічала повідомлення про такі випадки в світі.
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30.09.2020 22:59 Ответить
Смотрю тут многие идиоты даже не понимают, что из-за ненужных карантинов с этим типичным ОРВИ скоро жрать будет нечего.
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30.09.2020 20:53 Ответить
Повторно ковидом априори заразиться невозможно.Научно доказано.
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30.09.2020 21:25 Ответить
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в США смогли выяснить,что некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, причем не один раз. Для этого специалисты провели исследование селезенки и лимфатических узлов пациентов Оказалось, что в этих органах нет герминативных центров, которые возникают во время инфекции и вырабатывают антитела.
Эти центры могут не сформироваться в случае тяжелого течения болезни. Новое исследование вызывает беспокойство, поскольку это означает, что иммунитет к коронавирусу у некоторых людей может сохраняться лишь несколько месяцев. поэтому человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Результаты исследований специалистов опубликованы в научном журнале Cell.
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30.09.2020 23:24 Ответить
Привет с Покровска, может помнишь как тащили Вас и джип ваш Газелью когда зимой под песками перевернулись, молодые были, бесстрашные.... береги себя дорогая, таких как ты в стране единицы.
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30.09.2020 21:28 Ответить
Где-то читала, что положительный тест модет держаться после болезни до трёх месяцев
Может ЭТО ПРОСТО ХВОСТ ВИРУСА ?
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30.09.2020 21:48 Ответить
Так и есть. У моего друга уже 6 месяцев показывает "+". Переболел 03.2020 в Германии. Тесты делают там же. Никто ему объяснить ничего не может. Я с ним общаюсь после его выздоровления. У меня ничего, у других тоже ничего. Он и на работу ходит...
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30.09.2020 22:03 Ответить
Швидкого одужання вам, Яночко.
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30.09.2020 22:38 Ответить
Одужуй, Яночко.
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01.10.2020 03:08 Ответить
 
 