"Слуга народа" Беленюк заразился COVID-19. ВИДЕО
У народного депутата фракции "Слуга народа" Жана Беленюка несколько дней была повышенная температура и плохое самочувствие, тест подтвердил COVID-19.
"К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной .. Ну что ж, поборемся", - цитирует Цензор.НЕТ Facebook нардепа.
В приложенном к публикации видео Беленюк поясняет, что других объективных причин своего плохого самочувствия не мог предположить. Кроме того, он примерно понимает, где мог заразиться.
По его словам, у него в течение нескольких дней держалась температура 37 градусов, есть небольшая ломота в теле, под вечер болит голова.
Беленюк решил вести блог о том своем состоянии.
Напомним, пятый президент Украины, нардеп и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко получил положительный результат теста на коронавирус.
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