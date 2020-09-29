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"Слуга народа" Беленюк заразился COVID-19. ВИДЕО

У народного депутата фракции "Слуга народа" Жана Беленюка несколько дней была повышенная температура и плохое самочувствие, тест подтвердил COVID-19.

"К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной .. Ну что ж, поборемся", - цитирует Цензор.НЕТ Facebook нардепа.

Слуга народа Беленюк заразился COVID-19 01

В приложенном к публикации видео Беленюк поясняет, что других объективных причин своего плохого самочувствия не мог предположить. Кроме того, он примерно понимает, где мог заразиться.

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По его словам, у него в течение нескольких дней держалась температура 37 градусов, есть небольшая ломота в теле, под вечер болит голова.

Беленюк решил вести блог о том своем состоянии.

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Напомним, пятый президент Украины, нардеп и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко получил положительный результат теста на коронавирус.

Автор: 

ВР (29273) карантин (16729) Беленюк Жан (59) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
это странно.Ведь:депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая./ "Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".
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29.09.2020 21:59
+7
Не только Зелень и его шобла, но и Порох участвует в афере с этим типичным ОРВИ. Даже комменты закрыли под новостью о нём.
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29.09.2020 22:08
+7
Який неполіткоректний вірус. Взяв і заразив афрозебіла, ай-яй-яй.
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29.09.2020 22:30
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Жану, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!
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30.09.2020 10:31 Ответить
он "выздоровеет" когда уйдет из зеленого шапито
психически выздоровеет
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30.09.2020 11:05 Ответить
Молодец,заработал селедку.
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30.09.2020 16:49 Ответить
про селедку - это к зебилам-шариковым
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30.09.2020 17:05 Ответить
Еще одну заработал.
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30.09.2020 17:52 Ответить
Ты, это, пацан, перестань баловаться. Кто же будет бороться во славу ЗЕ?
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30.09.2020 10:34 Ответить
Ну і харя... Одразу видно - інтелектуал... Як і його виборці...
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30.09.2020 11:20 Ответить
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