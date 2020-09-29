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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Беленюк заразився COVID-19. ВIДЕО

У народного депутата фракції "Слуга народу" Жана Беленюка кілька днів була підвищена температура і погане самопочуття, тест підтвердив COVID-19.

"На жаль, коронавірус не оминув мене стороною. Ну що ж, поборемося", - цитує Цензор.НЕТ Facebook нардепа.

Слуга народу Беленюк заразився COVID-19 01

У доданому до публікації відео Беленюк пояснює, що інших об'єктивних причин свого поганого самопочуття не міг припустити. Крім того, він приблизно розуміє, де міг заразитися.

За його словами, у нього впродовж декількох днів трималася температура 37 градусів, є невелика ломота в тілі, під вечір болить голова.

Беленюк вирішив вести блог про свій стан.

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Нагадаємо, п'ятий президент України, нардеп і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Автор: 

ВР (15026) карантин (18172) Беленюк Жан (59) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
это странно.Ведь:депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая./ "Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".
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29.09.2020 21:59
+7
Не только Зелень и его шобла, но и Порох участвует в афере с этим типичным ОРВИ. Даже комменты закрыли под новостью о нём.
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29.09.2020 22:08
+7
Який неполіткоректний вірус. Взяв і заразив афрозебіла, ай-яй-яй.
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29.09.2020 22:30
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Жану, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!
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30.09.2020 10:31 Відповісти
он "выздоровеет" когда уйдет из зеленого шапито
психически выздоровеет
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30.09.2020 11:05 Відповісти
Молодец,заработал селедку.
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30.09.2020 16:49 Відповісти
про селедку - это к зебилам-шариковым
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30.09.2020 17:05 Відповісти
Еще одну заработал.
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30.09.2020 17:52 Відповісти
Ты, это, пацан, перестань баловаться. Кто же будет бороться во славу ЗЕ?
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30.09.2020 10:34 Відповісти
Ну і харя... Одразу видно - інтелектуал... Як і його виборці...
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30.09.2020 11:20 Відповісти
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