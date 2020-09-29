"Слуга народу" Беленюк заразився COVID-19. ВIДЕО

У народного депутата фракції "Слуга народу" Жана Беленюка кілька днів була підвищена температура і погане самопочуття, тест підтвердив COVID-19.

"На жаль, коронавірус не оминув мене стороною. Ну що ж, поборемося", - цитує Цензор.НЕТ Facebook нардепа.

У доданому до публікації відео Беленюк пояснює, що інших об'єктивних причин свого поганого самопочуття не міг припустити. Крім того, він приблизно розуміє, де міг заразитися.

За його словами, у нього впродовж декількох днів трималася температура 37 градусів, є невелика ломота в тілі, під вечір болить голова.

Беленюк вирішив вести блог про свій стан.

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Нагадаємо, п'ятий президент України, нардеп і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко отримав позитивний результат тесту на коронавірус.