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Новости Пожары в Украине
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На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет: "режим тишины" подтвердили, - ОГА

На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет:

К тушению масштабных пожаров в Луганской области привлечены два самолета и вертолет, сейчас огнем охвачено около 9,3 тыс. гектаров.

Об этом заявил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай после заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ.

"К тушению пожара привлечены два самолета и вертолет. "Режим тишины" нам подтвердили. В частности, вертолет сейчас тушит пожар неподалеку Северодонецка", - приводит слова Гайдая пресс-служба ОГА.

Отмечается, что ориентировочная площадь, которую охватил огонь в регионе - около 9,3 тыс. гектаров.

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Так, чрезвычайное происшествие из-за подаров на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, комиссией предварительно классифицировано как чрезвычайная ситуация регионального уровня, природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня. В Станично-Луганском районе - как ЧС объектового уровня, природного характера.

Также Гайдай сообщил, что огнем повреждено около 250 зданий.

Как сообщалось, 30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

В результате пожаров пять человек погибли и 12 пострадали, правоохранители открыли семь уголовных производств.

На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет: режим тишины подтвердили, - ОГА 01
На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет: режим тишины подтвердили, - ОГА 02

Автор: 

ОГА (2393) пожар (5969) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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Пока квартальный петушило выпрашивает мир у своих кремлевских хозяевов, кремлефашисты устраивают диверсии у нас в тылу.
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01.10.2020 11:02 Ответить
Никто так не делает вам диверсий как умный нарид украинский , который голосует по приколу
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01.10.2020 11:04 Ответить
А Бубочка не хочет наградить сипаратиста, который подтвердил решим тишины и дал добро украинским орденом, а можно и двумя за мужественную мудрость?
Сопля зеленая!
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01.10.2020 11:02 Ответить
Зелёная власть все простреть . Все !

Что нельзя было подготовиться ?

Всем все по и ху ю
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01.10.2020 11:02 Ответить
"Та старана" не дремлет.
На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет: "режим тишины" подтвердили, - ОГА - Цензор.НЕТ 8441
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01.10.2020 11:30 Ответить
 
 