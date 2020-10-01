Угрозы Северодонецку из-за масштабных пожаров нет, - ГСЧС

Пожар на территории Северодонецкого химического комбината ликвидировали. Угрозы распространения огня в направлении Северодонецка нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайными ситуациям Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас идет тушение пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

"Относительно ситуации в Северодонецке, где осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий, также относительно пожара на заводе антисептиков и на хлораторной насосной станции - пожар уже ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

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Спасатели добавили, что самая сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку.

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" ничего не угрожает в связи с масштабными пожарами в области, сообщил глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

"Нет, ситуация там не критическая. Мы всю ночь контактировали с руководством, там постоянно дежурили сотрудники ГСЧС. Критической угрозы или даже просто угрозы предприятию нет", - сказал глава он в эфире телеканала "Украина24" в четверг утром.

Пожар на территории ЧАО "Северодонецкоеобъединение "Азот" не повлиял на работу его производственных цехов, сообщил Интерфакс-Украина директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

"Пожар, который прошел сегодня ночью на территории "Северодонецкого "Азота", каким-либо образом не повлияет на работу основных производственных цехов предприятия, производящих удобрения", – сказал он в четверг.

По словам Арестархова, в настоящее время работает в штатном режиме технологический комплекс цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод.

"Все 100% контрактов на поставку удобрений будут выполнены без сбоев", - подчеркнул директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

Он уточнил, что 30 сентября около 20:00 из-за продолжающихся пожаров в Луганской области на "Северодонецком "Азоте" возникла чрезвычайная ситуация: на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод загорелись трава, кусты и деревья. Аварийно-спасательные службы предприятия оперативно прибыли на место пожара и в течение нескольких часов потушили пожар, отметил Арестархов. По его словам, на предприятии создан и работает оперативный штаб, контролирующий ситуацию, связанную с пожарами в Луганской области.

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Кроме того для усиления безопасности организовано круглосуточное дежурство персонала, проведена дополнительная проверка всей необходимой для пожаротушения техники и инструктаж персонала по технике безопасности, добавил директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года входит в Group DF Дмитрия Фирташа. Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений.

Предприятие включает в себя цехи аммиака 1-А (мощность – 1700 тонн/сутки) и 1-Б (1360 тонн/сутки), цех мочевины (карбамида) (1200 тонн/сутки), цех азотной кислоты (1440 тонн/сутки, работают 4 агрегата УКЛ), цех производства аммиачной селитры (1550 тонн/сутки, работают две грануляционные башни), другие структурные подразделения.