Загрози Сєверодонецьку через масштабні пожежі немає, - ДСНС

Пожежу на території Сєверодонецького хімічного комбінату ліквідували. Загрози поширення вогню в напрямку Сєверодонецька немає.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайними ситуацій Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

Зараз триває гасіння пожеж в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.

"Щодо ситуації в Сєверодонецьку, де здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії і лакофарбових виробів, також щодо пожежі на заводі антисептиків і на хлораторної насосної станції - пожежа вже ліквідована", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники додали, що найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька.

ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання "Азот" нічого не загрожує в зв'язку з масштабними пожежами в області, повідомив глава Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей"

"Ні, ситуація там не є критичною. Ми всю ніч контактували з керівництвом, там постійно чергували співробітники ДСНС. Критичної загрози або навіть просто загрози підприємству немає", - сказав глава він в ефірі телеканалу "Украіна24" в четвер вранці.

Пожежа на території ПрАТ "Северодонецьке об'єднання "Азот" не вплинула на роботу його виробничих цехів, повідомив Інтерфакс-Україна директор з корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов.

"Пожежа, яка пройшла сьогодні вночі на території "Сєверодонецького "Азоту", будь-яким чином не вплине на роботу основних виробничих цехів підприємства, які виробляють добрива", - сказав він у четвер.

За словами Арестархова, зараз працює в штатному режимі технологічний комплекс цеху нейтралізації та очищення промислових стічних вод.

Також читайте: Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області. ФОТОрепортаж

"Всі 100% контрактів на поставку добрив будуть виконані без збоїв", - підкреслив директор з корпоративних комунікацій Group DF.

Він уточнив, що 30 вересня близько 20:00 через тривалі пожежі в Луганській області на "Сєверодонецькому "Азоті" виникла надзвичайна ситуація: на території цеху нейтралізації та очищення промислових стічних вод загорілися трава, кущі і дерева. Аварійно-рятувальні служби підприємства оперативно прибули на місце пожежі і протягом декількох годин погасили пожежу, зазначив Арестархов. За його словами, на підприємстві створено і працює оперативний штаб, який контролює ситуацію, пов'язану з пожежами в Луганській області.

Крім того, для посилення безпеки організовано цілодобове чергування персоналу, проведена додаткова перевірка всієї необхідної для пожежогасіння техніки та інструктаж персоналу з техніки безпеки, додав директор з корпоративних комунікацій Group DF.

ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання "Азот" - одне з найбільших українських хімічних підприємств, з 2011 року входить до Group DF Дмитра Фірташа. Основний напрям роботи підприємства - виробництво мінеральних азотних добрив.

Підприємство включає в себе цехи аміаку 1-А (потужність - 1700 тонн/добу) і 1-Б (1360 тонн/добу), цех сечовини (карбаміду) (1200 тонн/добу), цех азотної кислоти (1440 тонн/добу, працюють 4 агрегати УКЛ), цех виробництва аміачної селітри (1 550 тонн/добу, працюють дві грануляційні вежі), інші структурні підрозділи.