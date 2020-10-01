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Новини Пожежі в Україні
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Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей"

Аваков про пожежі на Луганщині:

Правоохоронні органи разом з рятувальниками беруть участь у гасінні пожеж на Луганщині.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Аваков розповів, що всі сили кинуті на місце гасіння пожеж.

"Правда в тому, що нам бракує технічних можливостей. І ми ще влітку звернулися до парламенту", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовано, евакуйовано 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до п'яти, до гасіння залучили авіацію.

Читайте: Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області. ФОТОрепортаж

Автор: 

Аваков Арсен (2191) пожежа (4351) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+17
А зачем МВД вертолеты у Французов на 500000 млн. евро купили? Может нужно было самолетов новых для ВВС?
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01.10.2020 10:35
+10
На что уходят миллиарды, выделяемые министерству?
Опубликуйте отчет.
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01.10.2020 10:36
+9
И где они? Помнится террориста месяц в кукурузе искали пешкодралом...
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01.10.2020 10:38
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А зачем МВД вертолеты у Французов на 500000 млн. евро купили? Может нужно было самолетов новых для ВВС?
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01.10.2020 10:35 Відповісти
Гальский петух откат 100% дал, за вертушки.
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01.10.2020 10:37 Відповісти
И где они? Помнится террориста месяц в кукурузе искали пешкодралом...
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01.10.2020 10:38 Відповісти
Кто где? Если гальский петух то во Франции, если 100% что был откат то в офшорах. Или вы, что то другое имели в виду? Если вертушки, то они скорее всего сданы в аренду.
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01.10.2020 10:41 Відповісти
Вертолеты естественно, че то не видать...
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01.10.2020 10:44 Відповісти
В августе и первую половину сентября пара летала вдоль Днепра над Киевом. Остальные елс его знает где. Или Аваков.
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01.10.2020 10:45 Відповісти
Видишь суслика? Нет? А он есть ...
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01.10.2020 11:31 Відповісти
Мозгов вам не хватает АН 32 сделан специально для продажи за рубеж внутри Украины не поставлялся кроме пару АН 32 П (пожарный) а сразу вопрос почему всего пару штук что мешает в год обеспечить нужным количеством таких самолетов???
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01.10.2020 12:49 Відповісти
Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей" - Цензор.НЕТ 1711
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01.10.2020 12:50 Відповісти
Ник у вас такой интересный. Вы его кириллицей пишите, а то латиницей он не так звучит.
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01.10.2020 10:55 Відповісти
Французські гелікоптери потрібні на випадок термінової евакуації ЗЕкодла (а раптом порохо.путч, майдан 3. = армії, СБУ, навіть ДСО вони не довіряють і бояться)
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01.10.2020 10:59 Відповісти
У них МАУ есть, всегда пара бортов на готове, чего там в вертолете трястись...
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01.10.2020 11:21 Відповісти
Я конечно сильно извиняюсь но имею спросить, а вот рюкзак он техническое средство или таки нет?
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01.10.2020 10:36 Відповісти
На что уходят миллиарды, выделяемые министерству?
Опубликуйте отчет.
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01.10.2020 10:36 Відповісти
А мне интересно опзж чем помогает своим избирателям? Как правило там опо блок всегда имеет высокий рейтинг так хоть пожарную машину или скорую передали? Или больницам закупили оборудование тесты? Или у них денег нету?!? Как завешивать всю Украину своими мордами денег не жалко Когда уже их избиратели поумнеют
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01.10.2020 11:00 Відповісти
опзж "помагает" только перед выборами, а дальше только грабит, жужжа в уши лохторату, что во всех бедах Донбасса виноват только Киев.
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01.10.2020 11:09 Відповісти
Они не лохи свои деньги тратить.Покажут свое сочувствие лохторату по ньюсвановской помойке,покритикуют власть,мол ничего для людей не делают,а вот они бы сразу все проблемы порешали.И обрадованный лохторат им задницы целовать в очередной раз будет,и пофигу лохторату,что опезежопники в тех краях четверть века при власти,а проблемы только множаться.Есть такая общность людей - совковое стадо.
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01.10.2020 11:10 Відповісти
Новоє ліцо зашивається.
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01.10.2020 10:37 Відповісти
Профилактика а не устранение последствий пожара, сделайте прецендент, посадите за поджог и сообщите об этом во всех средствах информации, и прекращайте бычки сигаретные выкидывать, в том числе на ходу из машин и не говорите только что от них пожара не будет.
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01.10.2020 10:37 Відповісти
Не той випадок. Допомагає та сторона.
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01.10.2020 10:39 Відповісти
А может и эта сторона.
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01.10.2020 10:43 Відповісти
Кацапы спецом обстреливают из крупного калибра зоны с сухостоем, а наши говорят, что тишина. Горит то с серой зоны.
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01.10.2020 10:40 Відповісти
У нас и своих поджигателей приколистов пруд пруди.
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01.10.2020 11:21 Відповісти
Аваков рассказал, что все силы брошены на место тушения пожаров.
"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3222219\\\\\\\\\\\

молодчага. диверсант подожжет лес, Абкаков "бросит", а на другом конце страны - 15 диверсантов подожгут 15 складов и Абкаков сделает вот так:
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01.10.2020 10:39 Відповісти
Это результат "Надо только пиристать стрелять"
Теперь ни к чему не здатный Зюзя скажет - "Нада только перестать тушить"

"Что творится НА ФРОНТЕ?
Сумасшедшие пожары. Оккупанты поджигают леса, траву.
Горят целые районы.
Факты поджогов уже очевидны.
Горят деревни, дома, леса. Поджигают трассерами, сигналками, совершают поджоги и диверсанты.
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01.10.2020 10:39 Відповісти
А ты не воруй.
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01.10.2020 10:41 Відповісти
Больше бабла еще бооооольше . Арсен(чик) Твоя богодельня по финансированию скоро с всу сравняется
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01.10.2020 10:42 Відповісти
Так уже не только сравнялась, но и превысила
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01.10.2020 10:50 Відповісти
УВОЛЬНЯЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО !!!
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01.10.2020 10:42 Відповісти
Ушлёпки,а если бы вы грошики потратили не на дорогущие камеры на дорогах,а на средства пожаротушения?
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01.10.2020 10:46 Відповісти
Так же Ермолов во времена покорения Чечни, выжигал леса и села...
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01.10.2020 10:51 Відповісти
Терміново будуйте туди дороги !
Щоб можна було швидко добиратись туди на мерсевелосипедах !
І запаси аналізної сечі, спробуйте, для гасіння !
Нє благоларітє.
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01.10.2020 10:53 Відповісти
Мозгов не хватает !
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01.10.2020 10:53 Відповісти
Каких **** еще вам вертолетов не хватает?!
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01.10.2020 11:03 Відповісти
Имея Карпты и не иметь средств для тушения?...
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01.10.2020 11:12 Відповісти
Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей" - Цензор.НЕТ 1149
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01.10.2020 11:25 Відповісти
мозгов вам не хватает.
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01.10.2020 11:27 Відповісти
Почему стало не хватать только с прошлого года? До этого же справлялись с пожарами, не допуская такого жаха.
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01.10.2020 11:32 Відповісти
ща зебилоид к козломордым за помощью обратится, они своей противопожарной техникой помогут. ну горынычем там, или что там у них "противопожарного" есть.
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01.10.2020 11:46 Відповісти
Водомети для розгону...
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01.10.2020 12:12 Відповісти
Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей" - Цензор.НЕТ 2469
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01.10.2020 13:19 Відповісти
Чорт Рюкзакову нарікає щоб дали ще 150млн травичку загасити.
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01.10.2020 18:25 Відповісти
 
 