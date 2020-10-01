Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей"

Правоохоронні органи разом з рятувальниками беруть участь у гасінні пожеж на Луганщині.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Аваков розповів, що всі сили кинуті на місце гасіння пожеж.

"Правда в тому, що нам бракує технічних можливостей. І ми ще влітку звернулися до парламенту", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовано, евакуйовано 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до п'яти, до гасіння залучили авіацію.

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