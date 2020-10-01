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Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей"
Правоохоронні органи разом з рятувальниками беруть участь у гасінні пожеж на Луганщині.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Аваков розповів, що всі сили кинуті на місце гасіння пожеж.
"Правда в тому, що нам бракує технічних можливостей. І ми ще влітку звернулися до парламенту", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовано, евакуйовано 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.
Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до п'яти, до гасіння залучили авіацію.
Топ коментарі
+17 Sergii Ustim
показати весь коментар01.10.2020 10:35 Посилання
+10 Алла Новосад #194524
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+9 Sergii Ustim
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"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3222219\\\\\\\\\\\
молодчага. диверсант подожжет лес, Абкаков "бросит", а на другом конце страны - 15 диверсантов подожгут 15 складов и Абкаков сделает вот так:
Теперь ни к чему не здатный Зюзя скажет - "Нада только перестать тушить"
"Что творится НА ФРОНТЕ?
Сумасшедшие пожары. Оккупанты поджигают леса, траву.
Горят целые районы.
Факты поджогов уже очевидны.
Горят деревни, дома, леса. Поджигают трассерами, сигналками, совершают поджоги и диверсанты.
Щоб можна було швидко добиратись туди на
мерсевелосипедах !
І запаси аналізної сечі, спробуйте, для гасіння !
Нє благоларітє.