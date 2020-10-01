Аваков о пожарах на Луганщине: "Нам не хватает технических возможностей"
Правоохранительные органы вместе со спасателями принимают участие в тушении пожаров на Луганщине.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Аваков рассказал, что все силы брошены на место тушения пожаров.
"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.
Позже стало известно, что количество погибших выросло до пяти, к тушению привлекли авиацию.
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"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3222219\\\\\\\\\\\
молодчага. диверсант подожжет лес, Абкаков "бросит", а на другом конце страны - 15 диверсантов подожгут 15 складов и Абкаков сделает вот так:
Теперь ни к чему не здатный Зюзя скажет - "Нада только перестать тушить"
"Что творится НА ФРОНТЕ?
Сумасшедшие пожары. Оккупанты поджигают леса, траву.
Горят целые районы.
Факты поджогов уже очевидны.
Горят деревни, дома, леса. Поджигают трассерами, сигналками, совершают поджоги и диверсанты.
Щоб можна було швидко добиратись туди на
мерсевелосипедах !
І запаси аналізної сечі, спробуйте, для гасіння !
Нє благоларітє.