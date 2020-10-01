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Новости Пожары в Украине
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Аваков о пожарах на Луганщине: "Нам не хватает технических возможностей"

Аваков о пожарах на Луганщине:

Правоохранительные органы вместе со спасателями принимают участие в тушении пожаров на Луганщине.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Аваков рассказал, что все силы брошены на место тушения пожаров.

"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.

Позже стало известно, что количество погибших выросло до пяти, к тушению привлекли авиацию.

Также читайте: Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Аваков Арсен (3445) пожар (5969) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+17
А зачем МВД вертолеты у Французов на 500000 млн. евро купили? Может нужно было самолетов новых для ВВС?
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01.10.2020 10:35
+10
На что уходят миллиарды, выделяемые министерству?
Опубликуйте отчет.
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01.10.2020 10:36
+9
И где они? Помнится террориста месяц в кукурузе искали пешкодралом...
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01.10.2020 10:38
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А зачем МВД вертолеты у Французов на 500000 млн. евро купили? Может нужно было самолетов новых для ВВС?
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01.10.2020 10:35 Ответить
Гальский петух откат 100% дал, за вертушки.
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01.10.2020 10:37 Ответить
И где они? Помнится террориста месяц в кукурузе искали пешкодралом...
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01.10.2020 10:38 Ответить
Кто где? Если гальский петух то во Франции, если 100% что был откат то в офшорах. Или вы, что то другое имели в виду? Если вертушки, то они скорее всего сданы в аренду.
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01.10.2020 10:41 Ответить
Вертолеты естественно, че то не видать...
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01.10.2020 10:44 Ответить
В августе и первую половину сентября пара летала вдоль Днепра над Киевом. Остальные елс его знает где. Или Аваков.
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01.10.2020 10:45 Ответить
Видишь суслика? Нет? А он есть ...
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01.10.2020 11:31 Ответить
Мозгов вам не хватает АН 32 сделан специально для продажи за рубеж внутри Украины не поставлялся кроме пару АН 32 П (пожарный) а сразу вопрос почему всего пару штук что мешает в год обеспечить нужным количеством таких самолетов???
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01.10.2020 12:49 Ответить
Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей" - Цензор.НЕТ 1711
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01.10.2020 12:50 Ответить
Ник у вас такой интересный. Вы его кириллицей пишите, а то латиницей он не так звучит.
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01.10.2020 10:55 Ответить
Французські гелікоптери потрібні на випадок термінової евакуації ЗЕкодла (а раптом порохо.путч, майдан 3. = армії, СБУ, навіть ДСО вони не довіряють і бояться)
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01.10.2020 10:59 Ответить
У них МАУ есть, всегда пара бортов на готове, чего там в вертолете трястись...
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01.10.2020 11:21 Ответить
Я конечно сильно извиняюсь но имею спросить, а вот рюкзак он техническое средство или таки нет?
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01.10.2020 10:36 Ответить
На что уходят миллиарды, выделяемые министерству?
Опубликуйте отчет.
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01.10.2020 10:36 Ответить
А мне интересно опзж чем помогает своим избирателям? Как правило там опо блок всегда имеет высокий рейтинг так хоть пожарную машину или скорую передали? Или больницам закупили оборудование тесты? Или у них денег нету?!? Как завешивать всю Украину своими мордами денег не жалко Когда уже их избиратели поумнеют
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01.10.2020 11:00 Ответить
опзж "помагает" только перед выборами, а дальше только грабит, жужжа в уши лохторату, что во всех бедах Донбасса виноват только Киев.
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01.10.2020 11:09 Ответить
Они не лохи свои деньги тратить.Покажут свое сочувствие лохторату по ньюсвановской помойке,покритикуют власть,мол ничего для людей не делают,а вот они бы сразу все проблемы порешали.И обрадованный лохторат им задницы целовать в очередной раз будет,и пофигу лохторату,что опезежопники в тех краях четверть века при власти,а проблемы только множаться.Есть такая общность людей - совковое стадо.
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01.10.2020 11:10 Ответить
Новоє ліцо зашивається.
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01.10.2020 10:37 Ответить
Профилактика а не устранение последствий пожара, сделайте прецендент, посадите за поджог и сообщите об этом во всех средствах информации, и прекращайте бычки сигаретные выкидывать, в том числе на ходу из машин и не говорите только что от них пожара не будет.
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01.10.2020 10:37 Ответить
Не той випадок. Допомагає та сторона.
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01.10.2020 10:39 Ответить
А может и эта сторона.
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01.10.2020 10:43 Ответить
Кацапы спецом обстреливают из крупного калибра зоны с сухостоем, а наши говорят, что тишина. Горит то с серой зоны.
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01.10.2020 10:40 Ответить
У нас и своих поджигателей приколистов пруд пруди.
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01.10.2020 11:21 Ответить
Аваков рассказал, что все силы брошены на место тушения пожаров.
"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3222219\\\\\\\\\\\

молодчага. диверсант подожжет лес, Абкаков "бросит", а на другом конце страны - 15 диверсантов подожгут 15 складов и Абкаков сделает вот так:
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01.10.2020 10:39 Ответить
Это результат "Надо только пиристать стрелять"
Теперь ни к чему не здатный Зюзя скажет - "Нада только перестать тушить"

"Что творится НА ФРОНТЕ?
Сумасшедшие пожары. Оккупанты поджигают леса, траву.
Горят целые районы.
Факты поджогов уже очевидны.
Горят деревни, дома, леса. Поджигают трассерами, сигналками, совершают поджоги и диверсанты.
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01.10.2020 10:39 Ответить
А ты не воруй.
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01.10.2020 10:41 Ответить
Больше бабла еще бооооольше . Арсен(чик) Твоя богодельня по финансированию скоро с всу сравняется
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01.10.2020 10:42 Ответить
Так уже не только сравнялась, но и превысила
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01.10.2020 10:50 Ответить
УВОЛЬНЯЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО !!!
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01.10.2020 10:42 Ответить
Ушлёпки,а если бы вы грошики потратили не на дорогущие камеры на дорогах,а на средства пожаротушения?
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01.10.2020 10:46 Ответить
Так же Ермолов во времена покорения Чечни, выжигал леса и села...
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01.10.2020 10:51 Ответить
Терміново будуйте туди дороги !
Щоб можна було швидко добиратись туди на мерсевелосипедах !
І запаси аналізної сечі, спробуйте, для гасіння !
Нє благоларітє.
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01.10.2020 10:53 Ответить
Мозгов не хватает !
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01.10.2020 10:53 Ответить
Каких **** еще вам вертолетов не хватает?!
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01.10.2020 11:03 Ответить
Имея Карпты и не иметь средств для тушения?...
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01.10.2020 11:12 Ответить
Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей" - Цензор.НЕТ 1149
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01.10.2020 11:25 Ответить
мозгов вам не хватает.
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01.10.2020 11:27 Ответить
Почему стало не хватать только с прошлого года? До этого же справлялись с пожарами, не допуская такого жаха.
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01.10.2020 11:32 Ответить
ща зебилоид к козломордым за помощью обратится, они своей противопожарной техникой помогут. ну горынычем там, или что там у них "противопожарного" есть.
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01.10.2020 11:46 Ответить
Водомети для розгону...
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01.10.2020 12:12 Ответить
Аваков про пожежі на Луганщині: "Нам бракує технічних можливостей" - Цензор.НЕТ 2469
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01.10.2020 13:19 Ответить
Чорт Рюкзакову нарікає щоб дали ще 150млн травичку загасити.
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01.10.2020 18:25 Ответить
 
 