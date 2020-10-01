Аваков о пожарах на Луганщине: "Нам не хватает технических возможностей"

Правоохранительные органы вместе со спасателями принимают участие в тушении пожаров на Луганщине.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Аваков рассказал, что все силы брошены на место тушения пожаров.

"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.

Позже стало известно, что количество погибших выросло до пяти, к тушению привлекли авиацию.

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