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Новости Пожары в Украине
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Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области. ФОТОрепортаж

Оперативная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В состав группы также вошли председатель ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентства) Василий Кузьович, и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Отмечается, что уже сутки пожарные, спасатели, полицейские, военнослужащие тушат пожары и эвакуируют людей.

Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области 01

В течение суток 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров, из которых на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64, которые в результате чрезвычайно сложных погодных условий (сильный ветер) быстро распространились на значительную площадь.

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Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области 02

В результате пожаров погибли 5 человек и госпитализированы 10 человек. По оперативным данным эвакуированы 120 человек.

Всего к тушению пожаров привлечено 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники, в том числе от: ГСЧС - 516 человек и 107 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области); Вооруженных Сил - 148 человек и 14 ед. техники; Гослесагентства - 60 человек и 56 ед. техники; Нацполиции - 580 человек и 22 ед. техники; другие органы власти - 5 человек и 5 ед. техники.

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Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области 03

К тушению пожаров, по согласованию со штабом ООС и СЦКК  привлечена пожарная авиация ГСЧС. 

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области 04
Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области 05
Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области 06
Фото: сайт МВД

МВД (9324) пожар (5969) Чечеткин Николай (111) Яровой Сергей (98) Луганская область (6509)


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Отец Солдата

@uspenovka19632


Я -именно об этом.После предыдущих пожаров должен был быть создан антикризисный штабразаработаны меры,совместно с НПУ,СБУ,НГУ,ДПСУ,ВСУ и ДСНС и,ЭНЕРГОкомпанией,по предотвращению и ОПЕРАТИВН локализации очагов пожаров.Кто-то об этом слышал?Видел ИХ работу?Пи.....сы рулят .
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01.10.2020 10:20 Ответить
Нада токо перестать тушить...

"Что творится НА ФРОНТЕ?
Сумасшедшие пожары. Оккупанты поджигают леса, траву.
Горят целые районы.
Факты поджогов уже очевидны.
Горят деревни, дома, леса.
Поджигают трассерами, сигналками, совершают поджоги и диверсанты.
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01.10.2020 10:29 Ответить
Будут тушить?
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01.10.2020 10:48 Ответить
А эти дебилы решают вопрос как изъять из гражданского оборота спички, зажигалки, кресала и запретить использование линз в дневное время...
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01.10.2020 10:59 Ответить
А почему без гавнокомандующего ***********?..
непорядок....
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01.10.2020 11:42 Ответить
 
 