Правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области. ФОТОрепортаж
Оперативная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В состав группы также вошли председатель ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентства) Василий Кузьович, и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.
Отмечается, что уже сутки пожарные, спасатели, полицейские, военнослужащие тушат пожары и эвакуируют людей.
В течение суток 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров, из которых на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64, которые в результате чрезвычайно сложных погодных условий (сильный ветер) быстро распространились на значительную площадь.
Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.
В результате пожаров погибли 5 человек и госпитализированы 10 человек. По оперативным данным эвакуированы 120 человек.
Всего к тушению пожаров привлечено 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники, в том числе от: ГСЧС - 516 человек и 107 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области); Вооруженных Сил - 148 человек и 14 ед. техники; Гослесагентства - 60 человек и 56 ед. техники; Нацполиции - 580 человек и 22 ед. техники; другие органы власти - 5 человек и 5 ед. техники.
К тушению пожаров, по согласованию со штабом ООС и СЦКК привлечена пожарная авиация ГСЧС.
По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.
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Отец Солдата
@uspenovka19632
Я -именно об этом.После предыдущих пожаров должен был быть создан антикризисный штабразаработаны меры,совместно с НПУ,СБУ,НГУ,ДПСУ,ВСУ и ДСНС и,ЭНЕРГОкомпанией,по предотвращению и ОПЕРАТИВН локализации очагов пожаров.Кто-то об этом слышал?Видел ИХ работу?Пи.....сы рулят .
"Что творится НА ФРОНТЕ?
Сумасшедшие пожары. Оккупанты поджигают леса, траву.
Горят целые районы.
Факты поджогов уже очевидны.
Горят деревни, дома, леса.
Поджигают трассерами, сигналками, совершают поджоги и диверсанты.
непорядок....