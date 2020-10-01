УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12854 відвідувача онлайн
Новини Пожежі в Україні
802 5

На Луганщині пожежею охоплено 9,3 тис. га. До гасіння залучено два літаки і вертоліт: "режим тиші" підтвердили, - ОДА

На Луганщині пожежею охоплено 9,3 тис. га. До гасіння залучено два літаки і вертоліт:

До гасіння масштабних пожеж у Луганській області залучено два літаки і вертоліт, наразі вогнем охоплено приблизно 9,3 тис. гектарів.

Про це заявив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай після засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"До гасіння пожежі залучено два літаки і гелікоптер. "Режим тиші" нам підтвердили. Зокрема, гелікоптер зараз гасить пожежу неподалік Сєверодонецька", – наводить слова Гайдая пресслужба ОДА.

Зазначається, що орієнтовна площа, яку охопив вогонь на Луганщині, – приблизно 9,3 тис. гектарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрози Сєверодонецьку через масштабні пожежі немає, - ДСНС

Так, надзвичайну подію, що виникла внаслідок пожежі на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств, комісією попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію регіонального рівня, природного характеру із загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. У Станично-Луганському районі – як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня, природного характеру.

Також Гайдай повідомив, що вогнем пошкоджено майже 250 будинків.

Як повідомлялося, 30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів.

Унаслідок пожеж п'ятеро людей загинули і 12 постраждали, правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

На Луганщині пожежею охоплено 9,3 тис. га. До гасіння залучено два літаки і вертоліт: режим тиші підтвердили, - ОДА 01
На Луганщині пожежею охоплено 9,3 тис. га. До гасіння залучено два літаки і вертоліт: режим тиші підтвердили, - ОДА 02

Автор: 

ОДА (1630) пожежа (4351) Гайдай Сергій політолог (10) Луганська область (4891)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока квартальный петушило выпрашивает мир у своих кремлевских хозяевов, кремлефашисты устраивают диверсии у нас в тылу.
показати весь коментар
01.10.2020 11:02 Відповісти
Никто так не делает вам диверсий как умный нарид украинский , который голосует по приколу
показати весь коментар
01.10.2020 11:04 Відповісти
А Бубочка не хочет наградить сипаратиста, который подтвердил решим тишины и дал добро украинским орденом, а можно и двумя за мужественную мудрость?
Сопля зеленая!
показати весь коментар
01.10.2020 11:02 Відповісти
Зелёная власть все простреть . Все !

Что нельзя было подготовиться ?

Всем все по и ху ю
показати весь коментар
01.10.2020 11:02 Відповісти
"Та старана" не дремлет.
На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет: "режим тишины" подтвердили, - ОГА - Цензор.НЕТ 8441
показати весь коментар
01.10.2020 11:30 Відповісти
 
 