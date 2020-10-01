На Луганщині пожежею охоплено 9,3 тис. га. До гасіння залучено два літаки і вертоліт: "режим тиші" підтвердили, - ОДА

До гасіння масштабних пожеж у Луганській області залучено два літаки і вертоліт, наразі вогнем охоплено приблизно 9,3 тис. гектарів.

Про це заявив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай після засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"До гасіння пожежі залучено два літаки і гелікоптер. "Режим тиші" нам підтвердили. Зокрема, гелікоптер зараз гасить пожежу неподалік Сєверодонецька", – наводить слова Гайдая пресслужба ОДА.

Зазначається, що орієнтовна площа, яку охопив вогонь на Луганщині, – приблизно 9,3 тис. гектарів.

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Так, надзвичайну подію, що виникла внаслідок пожежі на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств, комісією попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію регіонального рівня, природного характеру із загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. У Станично-Луганському районі – як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня, природного характеру.

Також Гайдай повідомив, що вогнем пошкоджено майже 250 будинків.

Як повідомлялося, 30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів.

Унаслідок пожеж п'ятеро людей загинули і 12 постраждали, правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.



