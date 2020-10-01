Кабмин выделит средства для помощи пострадавшим из-за пожаров на Луганщине, сумма ущерба устанавливается, - Шмыгаль
Кабмин ожидает оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы правительства, на месте в круглосуточном режиме работают спасатели и лично председатель ГСЧС Николай Чечеткин.
Для оперативного взаимодействия с правительством на место вылетела правительственная команда в составе первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, первого заместителя министра реинтеграции Ростислава Замлинского и председателя Гослесагентства Василия Кузьовича.
Ситуацию по тушению лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС.
"Правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Сумма ущерба еще устанавливается", - подытожил Шмыгаль.
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