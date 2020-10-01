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Новости Пожары в Украине
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Кабмин выделит средства для помощи пострадавшим из-за пожаров на Луганщине, сумма ущерба устанавливается, - Шмыгаль

Кабмин выделит средства для помощи пострадавшим из-за пожаров на Луганщине, сумма ущерба устанавливается, - Шмыгаль

Кабмин ожидает оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, на месте в круглосуточном режиме работают спасатели и лично председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Для оперативного взаимодействия с правительством на место вылетела правительственная команда в составе первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, первого заместителя министра реинтеграции Ростислава Замлинского и председателя Гослесагентства Василия Кузьовича.

Ситуацию по тушению лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС.

"Правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Сумма ущерба еще устанавливается", - подытожил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин определит пул предприятий, где создаст наблюдательные советы, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14034) пожар (5969) Шмыгаль Денис (2723)


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Экономика падает , а они все выделяют. И откуда только берут.
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01.10.2020 11:23 Ответить
А коли виділять кошти потерпівшим громадянам Украіни від некомпетентного ,а може умисного шкідливого правління соєво-зелених президентів! ******** вже от от догонить предостаннього по нанесеню шкоди державі...
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01.10.2020 12:06 Ответить
 
 