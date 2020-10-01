Пожары на Луганщине: число жертв выросло до восьми, 10 человек госпитализированы, - ГСЧС (обновлено)

В результате пожаров в Луганской области жертвами стали уже 8 человек. 10 человек были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате пожаров погибли 8 человек и госпитализированы 10 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по оперативным данным огнем повреждены ориентировочно 250 зданий, 120 человек эвакуировали.

Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора).

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