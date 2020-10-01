Пожежі на Луганщині: кількість жертв зросла до восьми, 10 осіб госпіталізовано, - ДСНС (оновлено)
Унаслідок пожеж у Луганській області жертвами стали вже 8 осіб. 10 осіб госпіталізовано.
Про це повідомила речниця поліції в Луганській області Тетяна Погукай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
За її словами, на цей час горіли 32 населені пункти. Нині триває локалізація 64 осередків пожежі.
"Є шість жителів, загиблих унаслідок пожежі. 12 місцевих мешканців були госпіталізовані", - повідомила Погукай.
Вона додала, що пожежі не вщухають. Процес гасіння вогню ускладнює дуже сильний вітер.
Водночас пресслужба ДСНС повідомляє вже про 8 загиблих.
"Унаслідок пожеж загинуло 8 осіб та госпіталізовано 10 осіб", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за оперативними даними вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будинків, 120 людей евакуювали.
Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тонн спирту) і на хлораторній насосної станції ліквідовані (зберігається 280 кг хлору).
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