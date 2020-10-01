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Новости Пожары в Украине
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Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет, - Аваков

Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что угроза возгорания лакокрасочного и спиртового заводов в Луганской области из-за продолжающихся пожаров в регионе отсутствует.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"По сравнению с ночной ситуацией, пока Северодонецк вне опасности. Также нет угрозы возгорания двух заводов - лакокрасочного и спиртового. Однако, на шести участках еще есть возгорания. Также остается большой ветер. Все силы направлены на борьбу с огнем. А уже утром работает пожарная авиация ", - сказал Аваков.

По его словам, сейчас полиция открыла уголовные производства, проверяется версия умышленного поджога.

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Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров пять человек погибли и 12 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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Аваков Арсен (3445) пожар (5969) Луганская область (6509)


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Тебе из Италии виднее.
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01.10.2020 11:46 Ответить
когда ветер дует в нашу стороны коцапы поджигают...
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01.10.2020 11:46 Ответить
та хрен бы с тем лакокрасочным, за тем вторым присматривать надо...
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01.10.2020 11:48 Ответить
Лишнее это привлекать внимание названиями таких предприятий, что угрозы еще нет.
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01.10.2020 11:52 Ответить
А НАРОДУ ЧТО БУХАТЬ И КРАСИТЬ НАДО !?)
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01.10.2020 13:20 Ответить
То шо люди гибнуть то херня, а от те шо угрози возгоранія лікьЙОро-водочного завода немає то це кАнєшно нововсть хАроша...
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01.10.2020 15:14 Ответить
Бросить все силы на безопасность и тушение спиртзавода!
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02.10.2020 00:58 Ответить
 
 