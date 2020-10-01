Угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов на Луганщине нет, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что угроза возгорания лакокрасочного и спиртового заводов в Луганской области из-за продолжающихся пожаров в регионе отсутствует.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"По сравнению с ночной ситуацией, пока Северодонецк вне опасности. Также нет угрозы возгорания двух заводов - лакокрасочного и спиртового. Однако, на шести участках еще есть возгорания. Также остается большой ветер. Все силы направлены на борьбу с огнем. А уже утром работает пожарная авиация ", - сказал Аваков.

По его словам, сейчас полиция открыла уголовные производства, проверяется версия умышленного поджога.

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Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров пять человек погибли и 12 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.