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Новини Пожежі в Україні
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Загрози займання лакофарбового і спиртового заводів на Луганщині немає, - Аваков

Загрози займання лакофарбового і спиртового заводів на Луганщині немає, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що загрози спалаху лакофарбового і спиртового заводів в Луганській області через тривалі пожеж в регіоні немає.

Про це повідомили в МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з нічною ситуацією, поки Сєверодонецьк поза небезпекою. Також немає загрози займання двох заводів - лакофарбового і спиртового. Однак, на шести ділянках ще є загоряння. Також залишається великий вітер. Всі сили направлені на боротьбу з вогнем. А вже вранці працює пожежна авіація", - сказав Аваков.

За його словами, зараз поліція відкрила кримінальні провадження, перевіряється версія навмисного підпалу.

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Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

В результаті пожеж п'ятеро людей загинули і 12 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) пожежа (4351) Луганська область (4891)


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Тебе из Италии виднее.
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01.10.2020 11:46 Відповісти
когда ветер дует в нашу стороны коцапы поджигают...
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01.10.2020 11:46 Відповісти
та хрен бы с тем лакокрасочным, за тем вторым присматривать надо...
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01.10.2020 11:48 Відповісти
Лишнее это привлекать внимание названиями таких предприятий, что угрозы еще нет.
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01.10.2020 11:52 Відповісти
А НАРОДУ ЧТО БУХАТЬ И КРАСИТЬ НАДО !?)
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01.10.2020 13:20 Відповісти
То шо люди гибнуть то херня, а от те шо угрози возгоранія лікьЙОро-водочного завода немає то це кАнєшно нововсть хАроша...
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01.10.2020 15:14 Відповісти
Бросить все силы на безопасность и тушение спиртзавода!
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02.10.2020 00:58 Відповісти
 
 