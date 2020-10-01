Загрози займання лакофарбового і спиртового заводів на Луганщині немає, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що загрози спалаху лакофарбового і спиртового заводів в Луганській області через тривалі пожеж в регіоні немає.

Про це повідомили в МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з нічною ситуацією, поки Сєверодонецьк поза небезпекою. Також немає загрози займання двох заводів - лакофарбового і спиртового. Однак, на шести ділянках ще є загоряння. Також залишається великий вітер. Всі сили направлені на боротьбу з вогнем. А вже вранці працює пожежна авіація", - сказав Аваков.

За його словами, зараз поліція відкрила кримінальні провадження, перевіряється версія навмисного підпалу.

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Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

В результаті пожеж п'ятеро людей загинули і 12 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.