КПВВ "Станиця Луганська" продовжує роботу, загрози пожеж у цьому напрямку немає, - прикордонники

У Державній прикордонній службі заявили, що КПВВ "Станиця Луганська" продовжує роботу, на цей момент загрози пожеж у цьому напрямку немає.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"КПВВ "Новотроїцьке" пожежі ніяк не загрожують на цей момент. Більш вразливим є КПВВ "Станиця Луганська". На цей момент загрози цим напрямкам немає. У той же час фіксується певне задимлення місцевості через пориви вітру, проте пропуск людей відбувається", - сказав Демченко.

За його словами, рішення про закриття КПВВ може ухвалити тільки командувач Операцією об'єднаних сил і тільки за наявності загрози цим напрямком.

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"КПВВ може бути закритий за рішенням командувача ООС. Ми постійно відстежуємо ситуацію разом з іншими взаємодіючими структурами, щоб чітко розуміти поширення пожеж, особливо в напрямку КПВВ "Станиця Луганська". У разі, якщо буде якась загроза, тільки тоді може бути закрито цей напрямок", - підкреслив спікер.

Демченко нагадав, що, фактично, в Луганській області щодня функціонує тільки КПВВ "Станиця Луганська".

"Пропуск через КПВВ "Новотроїцьке" здійснюється тільки в окремі дні, оскільки певні обмежувальні заходи щодо пропуску відбуваються саме з боку російських окупаційних військ. Вони пропускають людей у цих напрямках тільки в понеділок і п'ятницю", - пояснив він.

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Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

В результаті пожеж п'ятеро людей загинули і 12 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.