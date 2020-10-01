КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, угрозы пожаров в этом направлении нет, - пограничники

В Государственной пограничной службе заявили, что КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, на данный момент угрозы пожаров в этом направлении нет.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"КПВВ "Новотроицкое" пожары никак не угрожают на данный момент. Более уязвимым является КПВВ "Станица Луганская". На данный момент угрозы этому направлению нет. В то же время фиксируется определенное задымление местности из-за порывов ветра, однако пропуск людей происходит", - сказал Демченко.

По его словам, решение о закрытии КПВВ может принять только командующий Операцией объединенных сил и только при наличии угрозы этому направлению.

"КПВВ может быть закрыт по решению командующего ООС. Мы постоянно отслеживаем ситуацию вместе с другими взаимодействующими структурами, чтобы четко понимать распространение пожаров, особенно в направлении КПВВ "Станица Луганская". В случае, если будет какая-то угроза, только тогда может быть закрыто это направление", - подчеркнул спикер.

Демченко напомнил, что, фактически, в Луганской области ежедневно функционирует только КПВВ "Станица Луганская".

"Пропуск через КПВВ "Новотроицкое" осуществляется только в отдельные дни, поскольку определенные ограничительные мероприятия по пропуску происходят именно со стороны российских оккупационных войск. Они пропускают людей в этих направлениях только в понедельник и пятницу", - пояснил он.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров пять человек погибли и 12 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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