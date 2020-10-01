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Россия пыталась вести несанкционированную видеозапись заседания ТКГ, - Кравчук

Россия пыталась вести несанкционированную видеозапись заседания ТКГ, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что россияне пытались вести несанкционированную запись видео вчерашнего заседания ТКГ, которое проходило в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук рассказал в комментарии "ТСН".

"Ну, было так. Они видимо пишут всегда, потому что это никому нельзя проконтролировать, так как современные технические средства это позволяют. Они поставили вопрос так: если не будет разрешено официально, чтобы ТКГ проголосовала о том, что можно будет официально вести записи - аудио и видео. Официально. Потому что, мол, каждая сторона, особенно обвиняли нас, Украину, мы после таких переговоров, проводимых в видеоформациях,  позволяем себе говорить, как они говорят, неправду", - рассказал Кравчук.

Кравчук также отметил, что Хайди Грау, модератор и официальный представитель ОБСЕ, сказала, что в мировой дипломатической практике не существует такого правила, чтобы записывать полностью на видео или аудио такие вещи.

"Украина поддержала модератора и наконец после 3-часового разговора без конца толкли воду в ступе, сам Грызлов, который был автором этого предложения, снял, официально сказал, раз так, я снимаю свое предложение. Но, мол, мы оставляем за собой право записывать или фиксировать, как он сказал, эти разговоры. Хайди Грау отреагировала негативно, и сказала, что она попытается внести предложение официально, как тему, подать таким образом, чтобы не нарушать международную и дипломатическую практики, и как-нибудь уточнить или определить, каким образом можно это сделать не в ущерб заседаниям ТКГ в любом формате", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубкивский еще не согласился стать спикером украинской делегации в ТКГ: "Нужен день-два, чтобы определиться"

Автор: 

Грызлов Борис (137) Кравчук Леонид (1226) россия (96107) Трехсторонняя контактная группа (842) Грау Хайди (34)


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Топ комментарии
+5
Пане Кравчук Л.М., шановний! Я хочу Вам повідомити, що Росія записує і прослуховує всі розмови, які ведете в нарадчій кімнаті. ( Бацька їм вже давно допоміг у встановленні технічних засобів прослуховування ). Тому вони (кремль) і йдуть на крок попереду. МІНЯЙТЕ МІСЦЕ ПЕРЕМОВИН. МІНЯЙТЕ ДЕРЖАВУ. АЛЕ НЕ НА Казахстан і т.п.. Включіть здоровий глузд.
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01.10.2020 13:31 Ответить
+3
Ай-яй-яй! Кто бы мог подумать? А с виду такие приличные люди...
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01.10.2020 13:14 Ответить
+1
Озброєне нейтріно їм в дупу!
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01.10.2020 13:21 Ответить
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ага, наваляй им там дедуля! распоясались совсем!
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01.10.2020 13:14 Ответить
Ну значит , вам есть что скрывать ? Может вы оккупантам много обещаете , 😏 позиции втихаря сдаёте ,а 🖕🏼 факин ваш уже договорился , что Украина сама с собой воюет и сама свои территории оккупировала! Позорище 🤢🤡👿🤮
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01.10.2020 13:22 Ответить
Ай-яй-яй! Кто бы мог подумать? А с виду такие приличные люди...
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01.10.2020 13:14 Ответить
Озброєне нейтріно їм в дупу!
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01.10.2020 13:21 Ответить
ну надо же!
никогда такого не было и вот опять
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01.10.2020 13:22 Ответить
"Заседания", касающиеся безопасности страны, должны транслироваться на общественном телевидении.
С какого перепуга якась "тройка" имеет право решать "жить или умереть" стране?
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01.10.2020 13:24 Ответить
Орда ничего не хочет выполнять,но пытается диктовать,что нам делать,и как нам жить.Нужно всех патриотов призвать и активно готовить к штурму Кремля.
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01.10.2020 13:26 Ответить
Кацапи хотіли записати на відео як два старі маразматики відверто здають інтереси України окупанту.
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01.10.2020 13:29 Ответить
однозначно эти записи нужны были россии для очередной бяки, будь хоть малейший кусочек любой записи с этих заседаний, там за поребриком пранкеры, специалисты уже давно бы состряпали такую бы х..ю
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01.10.2020 13:30 Ответить
Пане Кравчук Л.М., шановний! Я хочу Вам повідомити, що Росія записує і прослуховує всі розмови, які ведете в нарадчій кімнаті. ( Бацька їм вже давно допоміг у встановленні технічних засобів прослуховування ). Тому вони (кремль) і йдуть на крок попереду. МІНЯЙТЕ МІСЦЕ ПЕРЕМОВИН. МІНЯЙТЕ ДЕРЖАВУ. АЛЕ НЕ НА Казахстан і т.п.. Включіть здоровий глузд.
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01.10.2020 13:31 Ответить
дед читай бисмарка шо он про москалей говорил. их шмонать надо перед любой встречей заглядывая даже в очко. они гляди тебе новичком нос припудрят, пока ты там будешь сними по чеснаку разговаривать.
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01.10.2020 13:34 Ответить
Кравчук,заряди грызлову в грызло.
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01.10.2020 13:42 Ответить
Кравчук, хоть ты в маразме, и уже давно, ведь клиника наблюдается, (несмотря на то, что анамнез в целом скрывают), по крайней мере с тех пор, как ты в феврале 2014 года называл Януковича "владою" и предлагал с ним договариваться,уже после того, когда этот ручной лакей Путлера по его приказу санкционировал мордорским спецам расстреливать на Майдане массу безоружных людей, самой сильной защитой которых были деревянные щиты, а у большинства убитых вообще ничего не было... хотел написать в пятых..., в десятых..., о том, как ты, лживая скотина, отвечавшая в ЦК КПУ за идеологию, утверждала, что знать ничего не знала о Голодоморе (не мог, не знать), но зачем увлекаться, и так много написал.
Я понимаю сейчас ты кукла, тебя включили зебилы на переговоры с оккупантами, по разным причинам, может кто-то (может Ермак, а может сам Вава) чтобы сдать национальные интересы Украины, может чтобы поиграть в "злого" (этот ты) и "доброго" следователя-переговорщика(это наверное будет Вава), но это ни в коем случае не отменяет твою неадекватность.
Ты испортил себе некролог (об этом уже много раз писалось), и люди, которые любят Украину, будут отзываться о тебе с презрением, а те, кому на Украину наплевать, тем более, которые ее ненавидят, будут смеяться с тебя, как с умственно потерянной обезьянки, хотя Беловежье украинофобы всеравно тебе никогда не простят.
Ведь и первые и вторые, с удовольствием выпьют за твое упокоение, когда ты представишся, необременительно так доживать свою жизнь?
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01.10.2020 14:21 Ответить
"...Ты испортил себе некролог..."

===
Він уже не міг нічого зіпсувати: його некролог зіпсовано з часу "кравчук_марчук_..._суркіс_ведмедчук_достаток прийде у ваш дім_голосуй за номер 27"
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01.10.2020 14:31 Ответить
И что за хе$ню вы там несете, что стыдно обнародовать?
И ******** не смогут обвинять нашу делегацию в чем попало.
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01.10.2020 14:31 Ответить
Вести перемовини в державі, яка в усьому підтримує агресора і бути такими наївними
ДЕБІЛИ......... вибачте, ЗЕдебіли....
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01.10.2020 14:35 Ответить
Собирали компромат на наших " переговорщиков" ( мудро).. Представляю если они выложат полным текстом с видио на обозрение украинской общественности то о чем наши "парламентеры"там договорились, (мама не горюй) их тут на куски порвут.. А если еще озвучить переговоры по формуле "штангенциркуля", воде в Крым, изменения в законы Украины, выборы и т.д. то останется только застрелиться.
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01.10.2020 14:58 Ответить
Что, дедуля, очки наконец-то напялил? факин так и не сподобился на подобное и "улетел" нах. И нех на "переговорах" с расеянской нечистью договариваться, а после по зомбоящикам нести "патриотическую позицию". Всех этих ****ских "переговорщиков": кравчука, ёрбака и прочие "велюровые котлеты", гнать ср*ной метлой вслед за витольдом "альцгеймером". А за ними и их сикливого "лидера" зелёныша, пляшущего под дудку метрветчука.
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01.10.2020 15:05 Ответить
Это про Кравчука: "как с гуся вода". Уже столько с его стороны было всякого, что точно не пользу Украины, а он все представляется "патриархом самостийной Украины",
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01.10.2020 15:43 Ответить
Если официально ведётся протокол этого собрания, то нет никакого криминала в регистрации его техническими средствами.
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01.10.2020 20:22 Ответить
 
 