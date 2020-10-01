Россия пыталась вести несанкционированную видеозапись заседания ТКГ, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что россияне пытались вести несанкционированную запись видео вчерашнего заседания ТКГ, которое проходило в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук рассказал в комментарии "ТСН".

"Ну, было так. Они видимо пишут всегда, потому что это никому нельзя проконтролировать, так как современные технические средства это позволяют. Они поставили вопрос так: если не будет разрешено официально, чтобы ТКГ проголосовала о том, что можно будет официально вести записи - аудио и видео. Официально. Потому что, мол, каждая сторона, особенно обвиняли нас, Украину, мы после таких переговоров, проводимых в видеоформациях, позволяем себе говорить, как они говорят, неправду", - рассказал Кравчук.

Кравчук также отметил, что Хайди Грау, модератор и официальный представитель ОБСЕ, сказала, что в мировой дипломатической практике не существует такого правила, чтобы записывать полностью на видео или аудио такие вещи.

"Украина поддержала модератора и наконец после 3-часового разговора без конца толкли воду в ступе, сам Грызлов, который был автором этого предложения, снял, официально сказал, раз так, я снимаю свое предложение. Но, мол, мы оставляем за собой право записывать или фиксировать, как он сказал, эти разговоры. Хайди Грау отреагировала негативно, и сказала, что она попытается внести предложение официально, как тему, подать таким образом, чтобы не нарушать международную и дипломатическую практики, и как-нибудь уточнить или определить, каким образом можно это сделать не в ущерб заседаниям ТКГ в любом формате", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

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