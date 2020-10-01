Россия пыталась вести несанкционированную видеозапись заседания ТКГ, - Кравчук
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что россияне пытались вести несанкционированную запись видео вчерашнего заседания ТКГ, которое проходило в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук рассказал в комментарии "ТСН".
"Ну, было так. Они видимо пишут всегда, потому что это никому нельзя проконтролировать, так как современные технические средства это позволяют. Они поставили вопрос так: если не будет разрешено официально, чтобы ТКГ проголосовала о том, что можно будет официально вести записи - аудио и видео. Официально. Потому что, мол, каждая сторона, особенно обвиняли нас, Украину, мы после таких переговоров, проводимых в видеоформациях, позволяем себе говорить, как они говорят, неправду", - рассказал Кравчук.
Кравчук также отметил, что Хайди Грау, модератор и официальный представитель ОБСЕ, сказала, что в мировой дипломатической практике не существует такого правила, чтобы записывать полностью на видео или аудио такие вещи.
"Украина поддержала модератора и наконец после 3-часового разговора без конца толкли воду в ступе, сам Грызлов, который был автором этого предложения, снял, официально сказал, раз так, я снимаю свое предложение. Но, мол, мы оставляем за собой право записывать или фиксировать, как он сказал, эти разговоры. Хайди Грау отреагировала негативно, и сказала, что она попытается внести предложение официально, как тему, подать таким образом, чтобы не нарушать международную и дипломатическую практики, и как-нибудь уточнить или определить, каким образом можно это сделать не в ущерб заседаниям ТКГ в любом формате", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.
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никогда такого не было и вот опять
С какого перепуга якась "тройка" имеет право решать "жить или умереть" стране?
Я понимаю сейчас ты кукла, тебя включили зебилы на переговоры с оккупантами, по разным причинам, может кто-то (может Ермак, а может сам Вава) чтобы сдать национальные интересы Украины, может чтобы поиграть в "злого" (этот ты) и "доброго" следователя-переговорщика(это наверное будет Вава), но это ни в коем случае не отменяет твою неадекватность.
Ты испортил себе некролог (об этом уже много раз писалось), и люди, которые любят Украину, будут отзываться о тебе с презрением, а те, кому на Украину наплевать, тем более, которые ее ненавидят, будут смеяться с тебя, как с умственно потерянной обезьянки, хотя Беловежье украинофобы всеравно тебе никогда не простят.
Ведь и первые и вторые, с удовольствием выпьют за твое упокоение, когда ты представишся, необременительно так доживать свою жизнь?
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Він уже не міг нічого зіпсувати: його некролог зіпсовано з часу "кравчук_марчук_..._суркіс_ведмедчук_достаток прийде у ваш дім_голосуй за номер 27"
И ******** не смогут обвинять нашу делегацию в чем попало.
ДЕБІЛИ......... вибачте, ЗЕдебіли....