Росія намагалася вести несанкціонований відеозапис засідання ТКГ, - Кравчук
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що росіяни намагалися вести несанкціонований запис відео вчорашнього засідання ТКГ, яке відбувалося в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук розповів у коментарі "ТСН".
"Ну, було так. Вони мабуть пишуть завжди, тому що це нікому не можна проконтролювати, бо сучасні технічні засоби це дозволяють. Вони поставили питання так: якщо не буде дозволено офіційно, щоб ТКГ проголосувала про те, що можна буде офіційно вести записи - аудіо і відео. Офіційно. Тому що, мовляв, кожна сторона, особливо звинувачували нас, Україну, що ми після таких перемовин, які проводяться у відеоформаціях, ми дозволяємо собі говорити, як вони кажуть, неправду", - розповів Кравчук.
Кравчук також зазначив, що Гайді Грау, модераторка, і офіційна представниця ОБСЄ, сказала, що у світовій дипломатичній практиці не існує такого правила, щоб записувати повністю на відео або аудіо такі речі.
"Україна підтримала модератора і врешті-решт після 3-годинної розмови без кінця і краю товкли воду в ступі, сам Гризлов, який був автором цієї пропозиції, зняв, офіційно сказав, раз так, я знімаю свою пропозицію. Але, мовляв, ми залишаємо за собою право записувати або фіксувати, як він сказав, ці розмови. Гайді Грау відреагувала негативно, і сказала, що вона спробує внести пропозицію офіційно, як тему, подати таким чином, щоб не порушувати міжнародної і дипломатичної практики, і якось уточнити або визначити, яким чином можна це зробити не на шкоду засіданням ТКГ у будь-якому форматі", - додав глава української делегації в ТКГ.
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никогда такого не было и вот опять
С какого перепуга якась "тройка" имеет право решать "жить или умереть" стране?
Я понимаю сейчас ты кукла, тебя включили зебилы на переговоры с оккупантами, по разным причинам, может кто-то (может Ермак, а может сам Вава) чтобы сдать национальные интересы Украины, может чтобы поиграть в "злого" (этот ты) и "доброго" следователя-переговорщика(это наверное будет Вава), но это ни в коем случае не отменяет твою неадекватность.
Ты испортил себе некролог (об этом уже много раз писалось), и люди, которые любят Украину, будут отзываться о тебе с презрением, а те, кому на Украину наплевать, тем более, которые ее ненавидят, будут смеяться с тебя, как с умственно потерянной обезьянки, хотя Беловежье украинофобы всеравно тебе никогда не простят.
Ведь и первые и вторые, с удовольствием выпьют за твое упокоение, когда ты представишся, необременительно так доживать свою жизнь?
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Він уже не міг нічого зіпсувати: його некролог зіпсовано з часу "кравчук_марчук_..._суркіс_ведмедчук_достаток прийде у ваш дім_голосуй за номер 27"
И ******** не смогут обвинять нашу делегацию в чем попало.
ДЕБІЛИ......... вибачте, ЗЕдебіли....