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Росія намагалася вести несанкціонований відеозапис засідання ТКГ, - Кравчук

Росія намагалася вести несанкціонований відеозапис засідання ТКГ, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що росіяни намагалися вести несанкціонований запис відео вчорашнього засідання ТКГ, яке відбувалося в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук розповів у коментарі "ТСН".

"Ну, було так. Вони мабуть пишуть завжди, тому що це нікому не можна проконтролювати, бо сучасні технічні засоби це дозволяють. Вони поставили питання так: якщо не буде дозволено офіційно, щоб ТКГ проголосувала про те, що можна буде офіційно вести записи - аудіо і відео. Офіційно. Тому що, мовляв, кожна сторона, особливо звинувачували нас, Україну, що ми після таких перемовин, які проводяться у відеоформаціях, ми дозволяємо собі говорити, як вони кажуть, неправду", - розповів Кравчук.

Кравчук також зазначив, що Гайді Грау, модераторка, і офіційна представниця ОБСЄ, сказала, що у світовій дипломатичній практиці не існує такого правила, щоб записувати повністю на відео або аудіо такі речі.

"Україна підтримала модератора і врешті-решт після 3-годинної розмови без кінця і краю товкли воду в ступі, сам Гризлов, який був автором цієї пропозиції, зняв, офіційно сказав, раз так, я знімаю свою пропозицію. Але, мовляв, ми залишаємо за собою право записувати або фіксувати, як він сказав, ці розмови. Гайді Грау відреагувала негативно, і сказала, що вона спробує внести пропозицію офіційно, як тему, подати таким чином, щоб не порушувати міжнародної і дипломатичної практики, і якось уточнити або визначити, яким чином можна це зробити не на шкоду засіданням ТКГ у будь-якому форматі", - додав глава української делегації в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця ОБСЄ Грау перервала засідання ТКГ через порушення російською стороною режиму конфіденційності, - ЗМІ

Автор: 

Гризлов Борис (78) Кравчук Леонід (546) росія (65949) Тристороння контактна група (827) Грау Хайді (34)


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Топ коментарі
+5
Пане Кравчук Л.М., шановний! Я хочу Вам повідомити, що Росія записує і прослуховує всі розмови, які ведете в нарадчій кімнаті. ( Бацька їм вже давно допоміг у встановленні технічних засобів прослуховування ). Тому вони (кремль) і йдуть на крок попереду. МІНЯЙТЕ МІСЦЕ ПЕРЕМОВИН. МІНЯЙТЕ ДЕРЖАВУ. АЛЕ НЕ НА Казахстан і т.п.. Включіть здоровий глузд.
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01.10.2020 13:31 Відповісти
+3
Ай-яй-яй! Кто бы мог подумать? А с виду такие приличные люди...
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01.10.2020 13:14 Відповісти
+1
Озброєне нейтріно їм в дупу!
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01.10.2020 13:21 Відповісти
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ага, наваляй им там дедуля! распоясались совсем!
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01.10.2020 13:14 Відповісти
Ну значит , вам есть что скрывать ? Может вы оккупантам много обещаете , 😏 позиции втихаря сдаёте ,а 🖕🏼 факин ваш уже договорился , что Украина сама с собой воюет и сама свои территории оккупировала! Позорище 🤢🤡👿🤮
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01.10.2020 13:22 Відповісти
Ай-яй-яй! Кто бы мог подумать? А с виду такие приличные люди...
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01.10.2020 13:14 Відповісти
Озброєне нейтріно їм в дупу!
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01.10.2020 13:21 Відповісти
ну надо же!
никогда такого не было и вот опять
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01.10.2020 13:22 Відповісти
"Заседания", касающиеся безопасности страны, должны транслироваться на общественном телевидении.
С какого перепуга якась "тройка" имеет право решать "жить или умереть" стране?
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01.10.2020 13:24 Відповісти
Орда ничего не хочет выполнять,но пытается диктовать,что нам делать,и как нам жить.Нужно всех патриотов призвать и активно готовить к штурму Кремля.
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01.10.2020 13:26 Відповісти
Кацапи хотіли записати на відео як два старі маразматики відверто здають інтереси України окупанту.
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01.10.2020 13:29 Відповісти
однозначно эти записи нужны были россии для очередной бяки, будь хоть малейший кусочек любой записи с этих заседаний, там за поребриком пранкеры, специалисты уже давно бы состряпали такую бы х..ю
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01.10.2020 13:30 Відповісти
Пане Кравчук Л.М., шановний! Я хочу Вам повідомити, що Росія записує і прослуховує всі розмови, які ведете в нарадчій кімнаті. ( Бацька їм вже давно допоміг у встановленні технічних засобів прослуховування ). Тому вони (кремль) і йдуть на крок попереду. МІНЯЙТЕ МІСЦЕ ПЕРЕМОВИН. МІНЯЙТЕ ДЕРЖАВУ. АЛЕ НЕ НА Казахстан і т.п.. Включіть здоровий глузд.
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01.10.2020 13:31 Відповісти
дед читай бисмарка шо он про москалей говорил. их шмонать надо перед любой встречей заглядывая даже в очко. они гляди тебе новичком нос припудрят, пока ты там будешь сними по чеснаку разговаривать.
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01.10.2020 13:34 Відповісти
Кравчук,заряди грызлову в грызло.
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01.10.2020 13:42 Відповісти
Кравчук, хоть ты в маразме, и уже давно, ведь клиника наблюдается, (несмотря на то, что анамнез в целом скрывают), по крайней мере с тех пор, как ты в феврале 2014 года называл Януковича "владою" и предлагал с ним договариваться,уже после того, когда этот ручной лакей Путлера по его приказу санкционировал мордорским спецам расстреливать на Майдане массу безоружных людей, самой сильной защитой которых были деревянные щиты, а у большинства убитых вообще ничего не было... хотел написать в пятых..., в десятых..., о том, как ты, лживая скотина, отвечавшая в ЦК КПУ за идеологию, утверждала, что знать ничего не знала о Голодоморе (не мог, не знать), но зачем увлекаться, и так много написал.
Я понимаю сейчас ты кукла, тебя включили зебилы на переговоры с оккупантами, по разным причинам, может кто-то (может Ермак, а может сам Вава) чтобы сдать национальные интересы Украины, может чтобы поиграть в "злого" (этот ты) и "доброго" следователя-переговорщика(это наверное будет Вава), но это ни в коем случае не отменяет твою неадекватность.
Ты испортил себе некролог (об этом уже много раз писалось), и люди, которые любят Украину, будут отзываться о тебе с презрением, а те, кому на Украину наплевать, тем более, которые ее ненавидят, будут смеяться с тебя, как с умственно потерянной обезьянки, хотя Беловежье украинофобы всеравно тебе никогда не простят.
Ведь и первые и вторые, с удовольствием выпьют за твое упокоение, когда ты представишся, необременительно так доживать свою жизнь?
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01.10.2020 14:21 Відповісти
"...Ты испортил себе некролог..."

===
Він уже не міг нічого зіпсувати: його некролог зіпсовано з часу "кравчук_марчук_..._суркіс_ведмедчук_достаток прийде у ваш дім_голосуй за номер 27"
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01.10.2020 14:31 Відповісти
И что за хе$ню вы там несете, что стыдно обнародовать?
И ******** не смогут обвинять нашу делегацию в чем попало.
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01.10.2020 14:31 Відповісти
Вести перемовини в державі, яка в усьому підтримує агресора і бути такими наївними
ДЕБІЛИ......... вибачте, ЗЕдебіли....
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01.10.2020 14:35 Відповісти
Собирали компромат на наших " переговорщиков" ( мудро).. Представляю если они выложат полным текстом с видио на обозрение украинской общественности то о чем наши "парламентеры"там договорились, (мама не горюй) их тут на куски порвут.. А если еще озвучить переговоры по формуле "штангенциркуля", воде в Крым, изменения в законы Украины, выборы и т.д. то останется только застрелиться.
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01.10.2020 14:58 Відповісти
Что, дедуля, очки наконец-то напялил? факин так и не сподобился на подобное и "улетел" нах. И нех на "переговорах" с расеянской нечистью договариваться, а после по зомбоящикам нести "патриотическую позицию". Всех этих ****ских "переговорщиков": кравчука, ёрбака и прочие "велюровые котлеты", гнать ср*ной метлой вслед за витольдом "альцгеймером". А за ними и их сикливого "лидера" зелёныша, пляшущего под дудку метрветчука.
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01.10.2020 15:05 Відповісти
Это про Кравчука: "как с гуся вода". Уже столько с его стороны было всякого, что точно не пользу Украины, а он все представляется "патриархом самостийной Украины",
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01.10.2020 15:43 Відповісти
Если официально ведётся протокол этого собрания, то нет никакого криминала в регистрации его техническими средствами.
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01.10.2020 20:22 Відповісти
 
 