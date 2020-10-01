Росія намагалася вести несанкціонований відеозапис засідання ТКГ, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що росіяни намагалися вести несанкціонований запис відео вчорашнього засідання ТКГ, яке відбувалося в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук розповів у коментарі "ТСН".

"Ну, було так. Вони мабуть пишуть завжди, тому що це нікому не можна проконтролювати, бо сучасні технічні засоби це дозволяють. Вони поставили питання так: якщо не буде дозволено офіційно, щоб ТКГ проголосувала про те, що можна буде офіційно вести записи - аудіо і відео. Офіційно. Тому що, мовляв, кожна сторона, особливо звинувачували нас, Україну, що ми після таких перемовин, які проводяться у відеоформаціях, ми дозволяємо собі говорити, як вони кажуть, неправду", - розповів Кравчук.

Кравчук також зазначив, що Гайді Грау, модераторка, і офіційна представниця ОБСЄ, сказала, що у світовій дипломатичній практиці не існує такого правила, щоб записувати повністю на відео або аудіо такі речі.

"Україна підтримала модератора і врешті-решт після 3-годинної розмови без кінця і краю товкли воду в ступі, сам Гризлов, який був автором цієї пропозиції, зняв, офіційно сказав, раз так, я знімаю свою пропозицію. Але, мовляв, ми залишаємо за собою право записувати або фіксувати, як він сказав, ці розмови. Гайді Грау відреагувала негативно, і сказала, що вона спробує внести пропозицію офіційно, як тему, подати таким чином, щоб не порушувати міжнародної і дипломатичної практики, і якось уточнити або визначити, яким чином можна це зробити не на шкоду засіданням ТКГ у будь-якому форматі", - додав глава української делегації в ТКГ.

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