Первая волна пандемии COVID-19 не затронула Украину, - Ляшко
В Украине не было первой волны пандемии коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского радио сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Когда мы вводили карантин, мы говорили, что хотим предотвратить распространение и пиковой рост числа больных за короткий промежуток времени. Чтобы не было подъема волны, спуска и снова подъема. И Украине это удалось. У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - сказал представитель Минздрава.
Ляшко привел в пример Францию, Испанию, Германию и Великобританию, где четко прослеживаются первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8−9 тысяч случаев за сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12−13 тысяч новых случаев).
"Это и есть волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом падает к единичным случаям, и затем вновь выходит на десятки тысяч в день", - добавил Ляшко.
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14:17
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/01/ne-vistachaye-medikamentiv-ta-zasobiv-individualnogo-zahistu-v-yakih-umovah-likarnya-18-pochala-prijmati-hvorih-na-covid/ Не вистачає медикаментів та засобів індивідуального захисту: в яких умовах лікарня №18 почала приймати хворих на COVID
Да!Да!
Но нет!
если ты с одноразовой мартовской повязкой
переживешь и вторую волну коронавируса - считай ты бессмертен
(народная мудрость)
Что вы там курите, непуганые идиоты?!
Вакцина в Украине может быть доступна(ключевые слова - может быть доступна) во второй половине 2021 - и лишь для людей из уязвимых групп населения.(с) ПЗДЦ
Теперь будем жить с ковидом все по норам.
Т.е. разработчики ковида своей цели достигли - страх, десоциализация и снижение рождаемости.
Основнойприрост населения земли, идет за счет стран 3го мира типа Индия, Пакистан,....да еще и Китай... А им пофиг на карантин (Китай тут правда нужно выделить)