Первая волна пандемии COVID-19 не затронула Украину, - Ляшко

В Украине не было первой волны пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского радио сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Когда мы вводили карантин, мы говорили, что хотим предотвратить распространение и пиковой рост числа больных за короткий промежуток времени. Чтобы не было подъема волны, спуска и снова подъема. И Украине это удалось. У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - сказал представитель Минздрава.

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Ляшко привел в пример Францию, Испанию, Германию и Великобританию, где четко прослеживаются первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8−9 тысяч случаев за сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12−13 тысяч новых случаев).

"Это и есть волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом падает к единичным случаям, и затем вновь выходит на десятки тысяч в день", - добавил Ляшко.