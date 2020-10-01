Перша хвиля пандемії COVID-19 не торкнулася України, - Ляшко

В Україні не було першої хвилі пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського радіо повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Коли ми запроваджували карантин, ми говорили, що хочемо запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих за короткий проміжок часу. Щоб не було підйому хвилі, спуску і знову підйому. І Україні це вдалося. У нас не було хвилі, а поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров'я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було", - сказав представник МОЗ.

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Ляшко навів як приклад Францію, Іспанію, Німеччину і Велику Британію, де чітко простежуються перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків за добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків).

"Це і є хвиля, коли є пікова завантаження до 10 тисяч, потім падає до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч на день", - додав Ляшко.