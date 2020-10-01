Перша хвиля пандемії COVID-19 не торкнулася України, - Ляшко
В Україні не було першої хвилі пандемії коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського радіо повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Коли ми запроваджували карантин, ми говорили, що хочемо запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих за короткий проміжок часу. Щоб не було підйому хвилі, спуску і знову підйому. І Україні це вдалося. У нас не було хвилі, а поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров'я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було", - сказав представник МОЗ.
Ляшко навів як приклад Францію, Іспанію, Німеччину і Велику Британію, де чітко простежуються перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків за добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків).
"Це і є хвиля, коли є пікова завантаження до 10 тисяч, потім падає до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч на день", - додав Ляшко.
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14:17
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/01/ne-vistachaye-medikamentiv-ta-zasobiv-individualnogo-zahistu-v-yakih-umovah-likarnya-18-pochala-prijmati-hvorih-na-covid/ Не вистачає медикаментів та засобів індивідуального захисту: в яких умовах лікарня №18 почала приймати хворих на COVID
Да!Да!
Но нет!
если ты с одноразовой мартовской повязкой
переживешь и вторую волну коронавируса - считай ты бессмертен
(народная мудрость)
Что вы там курите, непуганые идиоты?!
Вакцина в Украине может быть доступна(ключевые слова - может быть доступна) во второй половине 2021 - и лишь для людей из уязвимых групп населения.(с) ПЗДЦ
Теперь будем жить с ковидом все по норам.
Т.е. разработчики ковида своей цели достигли - страх, десоциализация и снижение рождаемости.
Основнойприрост населения земли, идет за счет стран 3го мира типа Индия, Пакистан,....да еще и Китай... А им пофиг на карантин (Китай тут правда нужно выделить)