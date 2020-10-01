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Новини Коронавірус і карантин
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Перша хвиля пандемії COVID-19 не торкнулася України, - Ляшко

Перша хвиля пандемії COVID-19 не торкнулася України, - Ляшко

В Україні не було першої хвилі пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського радіо повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Коли ми запроваджували карантин, ми говорили, що хочемо запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих за короткий проміжок часу. Щоб не було підйому хвилі, спуску і знову підйому. І Україні це вдалося. У нас не було хвилі, а поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров'я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було", - сказав представник МОЗ.

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Ляшко навів як приклад Францію, Іспанію, Німеччину і Велику Британію, де чітко простежуються перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків за добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків).

"Це і є хвиля, коли є пікова завантаження до 10 тисяч, потім падає до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч на день", - додав Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Несу что хочу, как хочу и когда хочу.
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01.10.2020 13:18 Відповісти
+7
Вава сказал, что ждем вторую волну, а оказывается, даже первой еще не было!
Да!Да!
Но нет!
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01.10.2020 13:23 Відповісти
+5
Первая волна пандемии COVID-19 не затронула Украину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3194
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01.10.2020 13:19 Відповісти
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01.10.2020 13:18 Відповісти
Вначале была первая волна...потом вторая...потом не затронуло...Толи ещё будет...За такие заявления должны отвечать созданные комиссии, статистики и так далее...Никто не хочет работать, главное взять бабло за продажу мест на местных выборах и добыть свою выборный срок разворовывая Украину. Страну накрывает пандемия, депутаты пошли в отпуск, но выборы произойдут в любом случае, пусть даже четверть выборцев перемрут. От нас требуется одно - прийти на выборы и поставить галочку.
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01.10.2020 13:43 Відповісти
Тем временем
https://www.objectiv.tv/objectively https://www.objectiv.tv/objectively/

14:17
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/01/ne-vistachaye-medikamentiv-ta-zasobiv-individualnogo-zahistu-v-yakih-umovah-likarnya-18-pochala-prijmati-hvorih-na-covid/ Не вистачає медикаментів та засобів індивідуального захисту: в яких умовах лікарня №18 почала приймати хворих на COVID
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01.10.2020 14:30 Відповісти
Первая !? Да первая и сейчас продолжается у нас, где в самом ее начале борьбу с ней вы успешно ******** .. дальше будет вообще капец.. и вам кста тоже - борцуны с короной сраные.
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01.10.2020 13:19 Відповісти
Вава сказал, что ждем вторую волну, а оказывается, даже первой еще не было!
Да!Да!
Но нет!
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01.10.2020 13:23 Відповісти
Первая волна пандемии COVID-19 не затронула Украину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3194
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01.10.2020 13:19 Відповісти
***
если ты с одноразовой мартовской повязкой
переживешь и вторую волну коронавируса - считай ты бессмертен
(народная мудрость)
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01.10.2020 13:21 Відповісти
то есть, подъем был, спуск был, но волны не было?
Что вы там курите, непуганые идиоты?!
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01.10.2020 13:21 Відповісти
К концу года в Украине прогнозируется до 9 тыс новых случаев коронавируса ежедневно… !!!!
Вакцина в Украине может быть доступна(ключевые слова - может быть доступна) во второй половине 2021 - и лишь для людей из уязвимых групп населения.(с) ПЗДЦ
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01.10.2020 13:23 Відповісти
...под уязвимыми группами населения имеются в виду депутаты, олигархи и высшие топ-чиновники...
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01.10.2020 13:26 Відповісти
ну и конечно же их дети .... как Зеленский отдал свою резиденцию... детям.. своим
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01.10.2020 13:28 Відповісти
Не гоните волну!
Теперь будем жить с ковидом все по норам.
Т.е. разработчики ковида своей цели достигли - страх, десоциализация и снижение рождаемости.
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01.10.2020 13:25 Відповісти
та куда уже больше - оглянитесь сколько идиотов прутся в переполненный автобус без маски за зарплату в 120 долларов..... простите - но маховик эволюции страшная штука...
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01.10.2020 13:30 Відповісти
В развитых странах и так рождаемость ниже чем смертность! Основной прирост населения земли, идет за счет стран 3го мира типа Индия, Пакистан,....да еще и Китай... А им пофиг на карантин (Китай тут правда нужно выделить)
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01.10.2020 14:12 Відповісти
а если бы президентом был ни какой-то там дурачек, а человек в здравом уме и не с убитым коксом и тупыми шутками мозгом - то сейчас было бы только начало первой...
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01.10.2020 13:25 Відповісти
нет. вирусу президент не указ. Плюс до этого - у нас парламент первый, а през токо за безопасность и прочее, за что отвечал Петр Православнович.
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01.10.2020 13:33 Відповісти
"то сейчас было бы только начало первой" Першої чого, доріжки?
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01.10.2020 14:11 Відповісти
навідь в США, де демократи заганяли інфікованих старих в будинки пристарілих, і там результат не вражаючий.
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01.10.2020 14:12 Відповісти
А що це було? - Мабуть, НЛО!
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01.10.2020 13:39 Відповісти
главное что плато исчезло...
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01.10.2020 13:41 Відповісти
Наш президент торжественно объявил о вступлении Украины во вторую стадию эпидемии! Всю Верховную Раду с почестями отправили на карантин! А простые смертные - носите маски, других средств защиты и лечения в Украине нет. Нет и денег на приобретение вакцин. Все средства использованы для грандиозного строительства! Зелю геть!
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01.10.2020 13:50 Відповісти
Шо за дебіл? Це він так намагається виправдавдати незначні показники обіцяної страшної понтдемії?
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01.10.2020 14:08 Відповісти
а монет с бюджета забрали как на девятый вал...
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01.10.2020 14:09 Відповісти
То есть на карантине никто и не сидел))
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01.10.2020 14:15 Відповісти
З мови дипломатів це означає: на другу хвилю метро в Києві замурують.
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01.10.2020 14:28 Відповісти
Такое впечатление, что скоро еще и пассы руками перед камерами будет делать как Кашпировский. Это же какого мнения надо быть о населении. Не все же за вас голосовали. Им как мозги уберечь от этого маразма на самом высоком уровне? Тут уже точно не до короновируса.
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01.10.2020 15:32 Відповісти
Ржу, не могу.
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01.10.2020 15:35 Відповісти
самокритично. ви відтермінували хвилю, якщо хочете... виграли якийсь час, але завдяки мізерному тестуванню особливо в перші місяці, не раціональному використанню ковід-фонду не змогли її збити. ви це розумієте. ми це розуміємо, всі все розуміють. хвиля йде. і то при апокаліптичному (по*уїстичному) настрої населення. Ну, це вже цілком ваша заслуга.
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01.10.2020 18:18 Відповісти
 
 