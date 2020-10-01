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Первый веломаршрут протяженностью более 45 км появился в Чернобыльской зоне, - ГАЗО

Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и профильными предприятиями сферы управления Агентства разработан и утвержден первый веломаршрут, который будет проходить по территории Зоны отчуждения.

Об этом говорится на странице Агентства в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП "Зеленый мыс" через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, достигает более 45 километров.

При разработке веломаршрута ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" совместно с представителями спортивного и туристического велосообщества Украины провело технические проезды по веломаршруту, чтобы зафиксировать все функциональные и топографические особенности.

"Мы надеемся, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника. Остановиться в бывших населенных пунктах, которые много лет привлекают посетителей своей самобытностью", - отметил заместитель главы ГАЗО Максим Шевчук.

"Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими, а на время обустройства маршрута будет доступен технический транспорт, который сможет обеспечить поддержку участников маршрута", - сообщил помощник директора ГП "ЦОТИО" Кирилл Гарник.

Для остановок в живописных уголках уже начато обустройство специальных мест. Работы по усовершенствованию и улучшению велотрека для комфорта посетителей зоны отчуждения продолжаются.

Кроме того, перед утверждением маршрута, по стандартной процедуре согласования и разработки маршрутов для посещения, провели радиационно-дозиметрический контроль. По оценкам ДСП "Экоцентр", контрольные уровни возможного облучения гарантированно не будут превышены.

Автор: 

велосипед (129) Чернобыль (513) велосипедисты (138) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


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Топ комментарии
+4
"Горячие" частицы топлива не видны глазу. При попадании в горло, уходят или в легкие или в ЖКТ и остаются там навсегда. Велотурист, который заболеет раком через пять лет после "прогулки" в Зоне, будет чесать репу даже не понимая что он просто дурак. Но и это не главное, частицы топлива могут быть занесены в дом (автобус, город и т.п.) на одежде, и человек вдохнувший и не бывший в Зоне, тоже заболеет. Именно из-за частиц в СССР было категорически запрещено выезжать из Зоны в "грязной" одежде и обуви. Поэтому вы, "сталкеры" хреновы, не удивляйтесь если через пять - десять лет ваши родственники и еще хуже - ваши дети заболеют страшной болезнью, вы её принесли домой добровольно, причем при этом отдавая деньги торгашам.
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01.10.2020 13:41 Ответить
+3
с рекламным биг бордом - "Не хотите ли засветиться?"
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01.10.2020 13:41 Ответить
+1
Это теперь придурки, которые без масок, грязные и потные рвут пассажирам общественного транспорта одежду своими грязными лисапетами, будут ещё и трусить в нем радионуклидами?
Це перемена!
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01.10.2020 13:43 Ответить
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Если зима позволит,то можно и лыжный маршрут.Чтобы не было пожаров, в зону надо запустить овец,но тогда разрешить коммерческий отстрел волков.Этим тварям вымирание не грозит.А овцы- хорошие триммеры.
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01.10.2020 13:35 Ответить
радиация потом на раме..***** в клипсах который на сузуки джими. ездил туда ахаххахх
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01.10.2020 13:41 Ответить
"Горячие" частицы топлива не видны глазу. При попадании в горло, уходят или в легкие или в ЖКТ и остаются там навсегда. Велотурист, который заболеет раком через пять лет после "прогулки" в Зоне, будет чесать репу даже не понимая что он просто дурак. Но и это не главное, частицы топлива могут быть занесены в дом (автобус, город и т.п.) на одежде, и человек вдохнувший и не бывший в Зоне, тоже заболеет. Именно из-за частиц в СССР было категорически запрещено выезжать из Зоны в "грязной" одежде и обуви. Поэтому вы, "сталкеры" хреновы, не удивляйтесь если через пять - десять лет ваши родственники и еще хуже - ваши дети заболеют страшной болезнью, вы её принесли домой добровольно, причем при этом отдавая деньги торгашам.
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01.10.2020 13:41 Ответить
с рекламным биг бордом - "Не хотите ли засветиться?"
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01.10.2020 13:41 Ответить
Это теперь придурки, которые без масок, грязные и потные рвут пассажирам общественного транспорта одежду своими грязными лисапетами, будут ещё и трусить в нем радионуклидами?
Це перемена!
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01.10.2020 13:43 Ответить
президент голобородько на велике прямо в 4 реактор уезжает, называется маршрут мечты "пуща водица-4 реактор ЧАЭС" и таким маршрутом велопробег для опзж да и много для кого
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01.10.2020 13:44 Ответить
велоЗЕПЕДа во главе пробега запустить!
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01.10.2020 13:47 Ответить
МШ там ещё в 14 году колесил, то есть, до того, как это стало мейнстримом.)
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01.10.2020 13:58 Ответить
клас! тепер треба дочекатися коли туроператори реалізують і вперед! там дуже цікаво, а на велосипеді взагалі бімба
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01.10.2020 14:14 Ответить
"Живописные уголки" Чернобыля!!! Это жесть! Живописнее, чем в Чернобыле, просто не бывает. Стояла тихая варфоломеевская ночь...
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01.10.2020 14:57 Ответить
Поки розпадуться всі радіоактивні речовини треба чекати років500.Куди ви лізете, суіцидники?!
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01.10.2020 15:30 Ответить
 
 