Первый веломаршрут протяженностью более 45 км появился в Чернобыльской зоне, - ГАЗО

Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и профильными предприятиями сферы управления Агентства разработан и утвержден первый веломаршрут, который будет проходить по территории Зоны отчуждения.

Об этом говорится на странице Агентства в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП "Зеленый мыс" через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, достигает более 45 километров.

При разработке веломаршрута ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" совместно с представителями спортивного и туристического велосообщества Украины провело технические проезды по веломаршруту, чтобы зафиксировать все функциональные и топографические особенности.

"Мы надеемся, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника. Остановиться в бывших населенных пунктах, которые много лет привлекают посетителей своей самобытностью", - отметил заместитель главы ГАЗО Максим Шевчук.

"Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими, а на время обустройства маршрута будет доступен технический транспорт, который сможет обеспечить поддержку участников маршрута", - сообщил помощник директора ГП "ЦОТИО" Кирилл Гарник.

Для остановок в живописных уголках уже начато обустройство специальных мест. Работы по усовершенствованию и улучшению велотрека для комфорта посетителей зоны отчуждения продолжаются.

Кроме того, перед утверждением маршрута, по стандартной процедуре согласования и разработки маршрутов для посещения, провели радиационно-дозиметрический контроль. По оценкам ДСП "Экоцентр", контрольные уровни возможного облучения гарантированно не будут превышены.