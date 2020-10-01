В Луганской области ликвидирован один из шести очагов пожаров, - ГСЧС

В Луганской области ликвидировали один из очагов пожаров. Потушили огонь между населенными пунктами Байдовка и Половинкино.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас пытаются затушить еще пять очагов огня в Луганской области.

По оперативным данным, огнем повреждены ориентировочно 250 зданий (Вороново - 70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово - 26, Капитаново - 20, Осколоновка - 20 Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

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Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г. Северодонецк).

В результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 14 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем во всех 6 ячеек составляет около 9,3 тыс. гектаров. Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров.