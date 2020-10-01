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Новости Фото Пожары в Украине
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Пожарные после ночи борьбы с огнем на Луганщине. ФОТО ДНЯ

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото пожарных, которые всю ночь тушили масштабные пожары на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГСЧС в фейсбуке.

Пожарные после ночи борьбы с огнем на Луганщине 01

Фото - Харьков 1654

"Вместо тысячи слов... Держитесь, ребята. Вы - Люди с большой буквы", - говорится в комментарии.

Также сообщается, что по состоянию на двенадцать часов дня к тушению пожаров, общая площадь которых составляет 9,3 тыс. га, привлечены 534 спасателя из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

Читайте также: Пожары на Луганщине: число жертв выросло до восьми, 10 человек госпитализированы, - ГСЧС (обновлено)

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов. По состоянию на утро 1 октября ликвидированы 82 пожара, продолжается тушение 64.

По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

Пожарные после ночи борьбы с огнем на Луганщине 02

пожар (5969) фото (1360) ГСЧС (5005)


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Топ комментарии
+31
Респект!
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01.10.2020 12:48 Ответить
+17
вот не постановочные (как вы утверждаете) фото :
(главное не прикалываться а помнить - там везде может быть заминировано!
от слова - везде!!!
Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 7251Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 6388Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 3180Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 8820Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 3856
...
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01.10.2020 13:08 Ответить
+15
У Вас є нагода поїхати туди і витерти, Вас там дуже чекають.
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01.10.2020 12:50 Ответить
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Респект!
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01.10.2020 12:48 Ответить
Фотка постановочная зачем спектакль ..Может сопли им еще вытереть ?
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01.10.2020 12:48 Ответить
У Вас є нагода поїхати туди і витерти, Вас там дуже чекають.
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01.10.2020 12:50 Ответить
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01.10.2020 12:57 Ответить
"нужно просто перестать стрелять"(с)зелена шмаркля - стаду зе-бОранов..
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01.10.2020 13:08 Ответить
вот не постановочные (как вы утверждаете) фото :
(главное не прикалываться а помнить - там везде может быть заминировано!
от слова - везде!!!
Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 7251Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 6388Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 3180Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 8820Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 3856
...
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01.10.2020 13:08 Ответить
каки ровные дороги лугандонцам построила Украина
Это чтоб удобнее "ополченцам и трактористам" было на найденных в шахтах танках
ездить
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01.10.2020 13:30 Ответить
так ковидные деньги ж куда ушли? на дороги ! правильно? правильно...
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01.10.2020 13:43 Ответить
Гімно своє витри, з роту також
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01.10.2020 13:12 Ответить
там щось на задньому плані горить.....обережніше хлопці! Тримайтеся! Горіти у пеклі повинні росіяни!
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01.10.2020 12:49 Ответить
Пожарные получают нормальную зарплату ,а если еще и подтаксовывать то зашибись
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01.10.2020 12:50 Ответить
Може й так, з дивану краще видно.
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01.10.2020 12:53 Ответить
Так иди в пожарные !!!
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01.10.2020 13:27 Ответить
интересно, поставит ли лайк этому фото тот, кто отвел войска и запретил поднимать в воздух дроны для разведки?
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01.10.2020 12:52 Ответить
Покажите чем вы, чинуши их кормите и поите, в каких условиях они имеют возможность отдохнуть.
И там задействованы сотни, больше тысячи военных. Чем обеспечили их в этом аду, пока их преЗедент прохлаждается в Ровно, перерезая ленточки?
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01.10.2020 13:00 Ответить
Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Источник: https://censor.net/ru/p3222263\\\\\\\\

это же какие дроны Путин ввел "на проверку" то? Верняк шо никакие диверсанты столько бы не сделали.

кстати -
- Кум, ну как там работать пожарником то?
- на нормас, платят хорошо, ниче не делаю, но как только пожар - хоть увольняйся.

так и тут - платят? сам пошел работать? - работай. ии типо не знал шо может кто-то напасть и диверсионализировать леса)))
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01.10.2020 13:01 Ответить
"Так вона просыла пэрэдать вам, Проня Прокоповно, шо вы падлюка."
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01.10.2020 13:10 Ответить
Настоящие герои, которые достойны наград. Но награждают у нас потапов.
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01.10.2020 13:05 Ответить
Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 2968
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01.10.2020 13:53 Ответить
До слёз...
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01.10.2020 13:15 Ответить
Безмежно вдячний пожежним за їх небезпечну та важку роботу!
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01.10.2020 13:34 Ответить
Дякую хлопці!
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01.10.2020 13:35 Ответить
Тушили пока все не сгорело.
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01.10.2020 13:40 Ответить
У как цапов новая тактика ведения войны через поджоги.... обстрел территории зажигательными боеприпасами...Зато с точки зрения клоуна у нас в стране уже мир...
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01.10.2020 13:50 Ответить
Вариант пиар-перемирия Зеленского: "нада просто перестать гореть"
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01.10.2020 13:51 Ответить
Дякую!
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01.10.2020 14:23 Ответить
От ЗЕпаяц дурний. Казав "не стрелять" - а москалі мін всяких поставили і понакидували. Говорить "и ето низзя" - а москалі підпали роблять. Знову скаже "не стрелять, не взривать, не паджигать" - а москалі напів.бойові отрути будуть застосовувати (навіть той же хлор з водоочистки, чи аміак на хімкомбінатах). Проблема проста - ЗЕбіл повинен сказати - "росияне должни уйти за границу, никаких ДНР, ЛНР, народних милиций".
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01.10.2020 14:29 Ответить
Ниразу не постановочное фото ..будто два пи...са с рукавами
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01.10.2020 14:32 Ответить
А нагороджувати припіздент буде Потапа. Сердючку, Полякову та інших співунів з танцюристами...
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01.10.2020 15:55 Ответить
Немає в Україні ні тракторів ні плугів щоб виорати протипожежні смуги.
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01.10.2020 17:12 Ответить
 
 