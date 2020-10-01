Пожарные после ночи борьбы с огнем на Луганщине. ФОТО ДНЯ

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото пожарных, которые всю ночь тушили масштабные пожары на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГСЧС в фейсбуке.

Фото - Харьков 1654

"Вместо тысячи слов... Держитесь, ребята. Вы - Люди с большой буквы", - говорится в комментарии.

Также сообщается, что по состоянию на двенадцать часов дня к тушению пожаров, общая площадь которых составляет 9,3 тыс. га, привлечены 534 спасателя из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

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Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов. По состоянию на утро 1 октября ликвидированы 82 пожара, продолжается тушение 64.

По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.