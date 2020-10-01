Пожарные после ночи борьбы с огнем на Луганщине. ФОТО ДНЯ
Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото пожарных, которые всю ночь тушили масштабные пожары на Луганщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГСЧС в фейсбуке.
Фото - Харьков 1654
"Вместо тысячи слов... Держитесь, ребята. Вы - Люди с большой буквы", - говорится в комментарии.
Также сообщается, что по состоянию на двенадцать часов дня к тушению пожаров, общая площадь которых составляет 9,3 тыс. га, привлечены 534 спасателя из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.
Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов. По состоянию на утро 1 октября ликвидированы 82 пожара, продолжается тушение 64.
По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.
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(главное не прикалываться а помнить - там везде может быть заминировано!
от слова - везде!!!
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Это чтоб удобнее "ополченцам и трактористам" было на найденных в шахтах танках
ездить
И там задействованы сотни, больше тысячи военных. Чем обеспечили их в этом аду, пока их преЗедент прохлаждается в Ровно, перерезая ленточки?
это же какие дроны Путин ввел "на проверку" то? Верняк шо никакие диверсанты столько бы не сделали.
кстати -
- Кум, ну как там работать пожарником то?
- на нормас, платят хорошо, ниче не делаю, но как только пожар - хоть увольняйся.
так и тут - платят? сам пошел работать? - работай. ии типо не знал шо может кто-то напасть и диверсионализировать леса)))