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Новини Фото Пожежі в Україні
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Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині. ФОТО ДНЯ

Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото пожежників, які всю ніч гасили масштабні пожежі на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДСНС у фейсбуці.

Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині 01

Фото - Харків 1654

"Замість тисячі слів ... Тримайтеся, хлопці. Ви - Люди з великої літери", - йдеться в коментарі.

Також повідомляється, що станом на дванадцяту годину дня до гасіння пожеж, загальна площа яких становить 9,3 тис. га, залучені 534 рятувальники з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей.

Також читайте: Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині 02

Автор: 

пожежа (4351) фото (175) ДСНС (5144)


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Топ коментарі
+31
Респект!
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01.10.2020 12:48 Відповісти
+17
вот не постановочные (как вы утверждаете) фото :
(главное не прикалываться а помнить - там везде может быть заминировано!
от слова - везде!!!
Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 7251Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 6388Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 3180Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 8820Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 3856
...
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01.10.2020 13:08 Відповісти
+15
У Вас є нагода поїхати туди і витерти, Вас там дуже чекають.
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01.10.2020 12:50 Відповісти
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01.10.2020 12:48 Відповісти
Фотка постановочная зачем спектакль ..Может сопли им еще вытереть ?
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01.10.2020 12:48 Відповісти
У Вас є нагода поїхати туди і витерти, Вас там дуже чекають.
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01.10.2020 12:50 Відповісти
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01.10.2020 12:57 Відповісти
"нужно просто перестать стрелять"(с)зелена шмаркля - стаду зе-бОранов..
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01.10.2020 13:08 Відповісти
вот не постановочные (как вы утверждаете) фото :
(главное не прикалываться а помнить - там везде может быть заминировано!
от слова - везде!!!
Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 7251Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 6388Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 3180Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 8820Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 3856
...
показати весь коментар
01.10.2020 13:08 Відповісти
каки ровные дороги лугандонцам построила Украина
Это чтоб удобнее "ополченцам и трактористам" было на найденных в шахтах танках
ездить
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01.10.2020 13:30 Відповісти
так ковидные деньги ж куда ушли? на дороги ! правильно? правильно...
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01.10.2020 13:43 Відповісти
Гімно своє витри, з роту також
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01.10.2020 13:12 Відповісти
там щось на задньому плані горить.....обережніше хлопці! Тримайтеся! Горіти у пеклі повинні росіяни!
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01.10.2020 12:49 Відповісти
Пожарные получают нормальную зарплату ,а если еще и подтаксовывать то зашибись
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01.10.2020 12:50 Відповісти
Може й так, з дивану краще видно.
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01.10.2020 12:53 Відповісти
Так иди в пожарные !!!
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01.10.2020 13:27 Відповісти
интересно, поставит ли лайк этому фото тот, кто отвел войска и запретил поднимать в воздух дроны для разведки?
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01.10.2020 12:52 Відповісти
Покажите чем вы, чинуши их кормите и поите, в каких условиях они имеют возможность отдохнуть.
И там задействованы сотни, больше тысячи военных. Чем обеспечили их в этом аду, пока их преЗедент прохлаждается в Ровно, перерезая ленточки?
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01.10.2020 13:00 Відповісти
Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Источник: https://censor.net/ru/p3222263\\\\\\\\

это же какие дроны Путин ввел "на проверку" то? Верняк шо никакие диверсанты столько бы не сделали.

кстати -
- Кум, ну как там работать пожарником то?
- на нормас, платят хорошо, ниче не делаю, но как только пожар - хоть увольняйся.

так и тут - платят? сам пошел работать? - работай. ии типо не знал шо может кто-то напасть и диверсионализировать леса)))
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01.10.2020 13:01 Відповісти
"Так вона просыла пэрэдать вам, Проня Прокоповно, шо вы падлюка."
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01.10.2020 13:10 Відповісти
Настоящие герои, которые достойны наград. Но награждают у нас потапов.
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01.10.2020 13:05 Відповісти
Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині - Цензор.НЕТ 2968
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01.10.2020 13:53 Відповісти
До слёз...
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01.10.2020 13:15 Відповісти
Безмежно вдячний пожежним за їх небезпечну та важку роботу!
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01.10.2020 13:34 Відповісти
Дякую хлопці!
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01.10.2020 13:35 Відповісти
Тушили пока все не сгорело.
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01.10.2020 13:40 Відповісти
У как цапов новая тактика ведения войны через поджоги.... обстрел территории зажигательными боеприпасами...Зато с точки зрения клоуна у нас в стране уже мир...
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01.10.2020 13:50 Відповісти
Вариант пиар-перемирия Зеленского: "нада просто перестать гореть"
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01.10.2020 13:51 Відповісти
Дякую!
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01.10.2020 14:23 Відповісти
От ЗЕпаяц дурний. Казав "не стрелять" - а москалі мін всяких поставили і понакидували. Говорить "и ето низзя" - а москалі підпали роблять. Знову скаже "не стрелять, не взривать, не паджигать" - а москалі напів.бойові отрути будуть застосовувати (навіть той же хлор з водоочистки, чи аміак на хімкомбінатах). Проблема проста - ЗЕбіл повинен сказати - "росияне должни уйти за границу, никаких ДНР, ЛНР, народних милиций".
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01.10.2020 14:29 Відповісти
Ниразу не постановочное фото ..будто два пи...са с рукавами
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01.10.2020 14:32 Відповісти
А нагороджувати припіздент буде Потапа. Сердючку, Полякову та інших співунів з танцюристами...
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01.10.2020 15:55 Відповісти
Немає в Україні ні тракторів ні плугів щоб виорати протипожежні смуги.
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01.10.2020 17:12 Відповісти
 
 