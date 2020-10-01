Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині. ФОТО ДНЯ
Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото пожежників, які всю ніч гасили масштабні пожежі на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДСНС у фейсбуці.
Фото - Харків 1654
"Замість тисячі слів ... Тримайтеся, хлопці. Ви - Люди з великої літери", - йдеться в коментарі.
Також повідомляється, що станом на дванадцяту годину дня до гасіння пожеж, загальна площа яких становить 9,3 тис. га, залучені 534 рятувальники з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей.
Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.
За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.
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(главное не прикалываться а помнить - там везде может быть заминировано!
от слова - везде!!!
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Это чтоб удобнее "ополченцам и трактористам" было на найденных в шахтах танках
ездить
И там задействованы сотни, больше тысячи военных. Чем обеспечили их в этом аду, пока их преЗедент прохлаждается в Ровно, перерезая ленточки?
это же какие дроны Путин ввел "на проверку" то? Верняк шо никакие диверсанты столько бы не сделали.
кстати -
- Кум, ну как там работать пожарником то?
- на нормас, платят хорошо, ниче не делаю, но как только пожар - хоть увольняйся.
так и тут - платят? сам пошел работать? - работай. ии типо не знал шо может кто-то напасть и диверсионализировать леса)))