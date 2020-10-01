Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині. ФОТО ДНЯ

Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото пожежників, які всю ніч гасили масштабні пожежі на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДСНС у фейсбуці.

Фото - Харків 1654

"Замість тисячі слів ... Тримайтеся, хлопці. Ви - Люди з великої літери", - йдеться в коментарі.

Також повідомляється, що станом на дванадцяту годину дня до гасіння пожеж, загальна площа яких становить 9,3 тис. га, залучені 534 рятувальники з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей.

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Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.