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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская

Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и ему подобных следует "гнать из политики".

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила бывшая военнослужащая Елена Билозерская передает Цензор.НЕТ

"Ермак: "Чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в "паркетном режиме админпутешествий" и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военнослужащими. Послушать боль конкретных людей - например, расспросить об их отношении к режиму прекращения огня.

И наконец понять, что эта тишина для них действительно значит. А уже потом обсуждать то, писать очень обличительные "фейсбучные поучения", давать глобальные советы, как за три дня все решить", - привела цитату Ермака Билозерская.

"Именно не служило, не воевало - и поучает депутатов, среди которых есть те, кто служили и воевали. "Чудак", прости Господи. Я могу рассказать, и Ермаку, и депутатам, что можно услышать на фронте и в прифронтовой зоне, в т.ч. о самом Ермаке.

Допустим, сидит на позициях некая "аватарская" бригада, в которой договорняк с противником о взаимном необстреле. Аватары получают зарплату около 30 тыс.. За первую линию и тратят ее в местных магазинчиках. Аватары счастливы и довольны. Жители прифронтовой зоны в значительной степени живут за счет украинских военнослужащих, их буквально обожают; увидев людей в форме, широко улыбаются и тепло приветствуют.

Далее у алкобригады заканчивается срок ротации, на ее место заходит нормальное боевое подразделение, и начинаются нормальные, насколько это возможно в условиях бесконечного Минска, боевые действия. Местные жители слышат звуки прилетов и с нашими военными в магазинах перестают здороваться, потому что опасаются, что им тоже с той стороны прилетит. Разговаривают с нашими сквозь сжатые зубы, сдачу бросают. Продолжается это от недели до двух, потом привыкают. Потому что наши ребята покупают у них вкусности, сигареты и все, что надо.

Я это к тому, что давайте поедем к тем аватарам и спросим у них, нужна ли война. Они скажут, что конечно же, нужна. Чтобы получать хорошие деньги и тратить их по своему усмотрению. А вот стрелять во врага ни в коем случае не нужно, потому что он может ответить, и что тогда?", - написала ветеран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция

Билозерская добавила, что в таком случае, "давайте в геополитических вопросах и вообще в вопросах выживания нашего государства ориентироваться на это "общественное мнение". Нет, а что? Ермак же предлагает. Он, видимо, знает.
Тьфу".

"Ермака и ему подобных надо гнать из политики. А аватары и местные женщины привыкнут ко всему", -  резюмировала ветеран.

Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает, - ветеран Билозерская 01

ВР (29273) Донбасс (26957) Билозерская Елена (38) Ермак Андрей (1269) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+31
все що треба знати про Зе команду і її " авторитетних " лідерів "Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская - Цензор.НЕТ 9671
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01.10.2020 13:45 Ответить
+22
Каждый день читаю новости...и хочется кричать: "Кого вы привели к власти упоротые..??"....А еще когда вижу зе-избирателя то так охота отп@здить.!!!
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01.10.2020 13:47 Ответить
+21
Ермака надо гнать .-На нары: Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев"/ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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01.10.2020 13:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
уявляєте той рівень, якщо для них Єрмак - гуру?
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01.10.2020 13:45 Ответить
все що треба знати про Зе команду і її " авторитетних " лідерів "Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская - Цензор.НЕТ 9671
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01.10.2020 13:45 Ответить
да ви што сюда срьотє, што лі????
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01.10.2020 14:06 Ответить
"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська - Цензор.НЕТ 7249
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01.10.2020 14:24 Ответить
Це вам не Порошенко.
Не вийде.
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01.10.2020 13:46 Ответить
А с ним, что вышло?
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01.10.2020 13:52 Ответить
более-менее...вполне цивилизованно.а не так как сичас
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01.10.2020 14:09 Ответить
Який чувак граючий роль президента, такий і керувач його охвісу.
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01.10.2020 13:46 Ответить
Каждый день читаю новости...и хочется кричать: "Кого вы привели к власти упоротые..??"....А еще когда вижу зе-избирателя то так охота отп@здить.!!!
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01.10.2020 13:47 Ответить
Они не ходят на Цензор, они смотрят Сватов.
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01.10.2020 13:51 Ответить
ок, еще раз
ЗЕизбиратель, каким его вижу я
"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська - Цензор.НЕТ 9944
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01.10.2020 14:03 Ответить
Хуже - просто амебы.
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01.10.2020 14:02 Ответить
Золоті слова!
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01.10.2020 13:48 Ответить
"Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская - Цензор.НЕТ 3184
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01.10.2020 13:48 Ответить
Ермака надо гнать .-На нары: Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев"/ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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01.10.2020 13:49 Ответить
В сеть слили новые документы по спецоперации с "вагнеровцами"

https://plus.obozrevatel.com/crime/v-set-slili-novyie-dokumentyi-po-spetsoperatsii-s-vagnerovtsami.htm

В сети обнародовали новую порцию документов, подтверждающую, что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.
Инсайдерскую информацию опубликовали на созданном 30 сентября Telegram-канале vagnerr. Примечательно, что в документах упоминается имя Дмитрия Штанько -https://www.obozrevatel.com/politics/ne-menee-100-tyisyach-figurantyi-plenok-ermaka-rasskazali-vo-skolko-obhodilis-skandalnyie-naznacheniya.htm фигуранта "пленок Ермака" , касающихся коррупционной схемы главы ОПУ Андрея Ермака и его брата Дениса.
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01.10.2020 15:00 Ответить
На парашу его надо гнать,а не из политики. Для него и так политика-телешоу.
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01.10.2020 13:49 Ответить
Не телешоу, а миссия, определённая кремлядским ******
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01.10.2020 13:54 Ответить
Наша проблема в том что мы просто гоним,а через годика 2-3 все переседев снова возвращаются.А надо садить,а ещё лучше вешать!!!
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01.10.2020 13:55 Ответить
"Чудак", прости Господи.\\\\\\

Прощаю.
\\\\\\\ А вот стрелять во врага ни в коем случае не нужно, потому что он может ответить Источник: https://censor.net/ru/n3222283\\\\\\

т.е. наши стреляют первыми, а? ветеранша? неплохо так закрасила искреннюю подачу с мимолетным "наши войска мол стреляют, а боевики отвечают"
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01.10.2020 14:00 Ответить
Вы что, за него внучка фокина ручалась. Ему можно верить
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01.10.2020 14:01 Ответить
злые вы: если д'єрьмака гнать, бубочка ж осиротеет. это ж "начальнiк охвicа" в которм зе "прiзедєнта" играет. и продюсер - он решает какой сценарий, оплату обеспечивает....
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01.10.2020 14:03 Ответить
ермака надо гнать на медленном огне.
к теме о самогоноварении...
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01.10.2020 14:07 Ответить
надо не забывать отделять "голову" и "хвост" при самогоноварении...ну и у ермака тоже можно.
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01.10.2020 14:11 Ответить
пан знае тему
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01.10.2020 14:14 Ответить
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01.10.2020 14:17 Ответить
А хороші кадри підібрав собі торчок в команду ! Всє сплошь проукраінскіє.
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.

На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
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01.10.2020 14:14 Ответить
"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська - Цензор.НЕТ 8127
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01.10.2020 14:17 Ответить
После разоблачения со всех сторон фээсбэшника ермака, блазень продолжает его крышевать, подозреваю тут что то противоестественную связь, видимо кремлевский пррходимец нашел уязвимое место, связь уже имеет историю, и блазень бессилен что то изменить.
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01.10.2020 14:22 Ответить
А куди ж всі зеботи ділися? Чому не захищають луччого друга Бубочки Єрмака?
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01.10.2020 14:22 Ответить
https://www.facebook.com/HaiMyroslav/?__cft__%5b0%5d=AZWdy9jbgSTs-xbSaPHrt9Xii3Mr2i223tK1UfO8kRiHKKjZjcRUHPL3X-XcsiezocUUj-J6vrFJfboDT1vgRZgdyIcoVVcM4fhV0-rRKdCSOfkixLh7yc-ftAwDQGgm4asHfD5zijah5c5UykYcKEWqLaH0Qhu-tmruqnGS9VI64zn1lpKyj8y84hKUCn1ycfg&__tn__=-UC%2CP-R Мирослав Гай

Відбувається нечувана річ.
На сайті петицій президенту зареєстровано звернення з вимогою закріпити в Конституції посаду голови офісу президента.
Більше того, автори вимагають, що б в разі дострокового припинення повноважень президента його обов'язки виконував не голова Верховної Ради, як то прописано зараз, а Єрмак.
Так так, ви не помилились. Не просто голова офісу, а саме Єрмак.
І петиція вся написана в стилі деферамбів Єрмаку.
Автори наполягають, що "голова ОП за своїми діловими якостями та завдяки ефективному менеджменту являється особою, що найбільше відповідає можливій необхідності виконання даних обов'язків.
Зокрема, його знають інші співробітники ОП та виконавчої влади, з ним знайомі міжнародні партнери та лідери інших держав, його вказівки будуть ефективно виконуватись на місцях головами ОДА. Голові ОП не потрібно буде входити у курс справ, оскільки він завжди буває на нарадах Президента, постійно супроводжує його у робочих поїздках, а також ефективно виконує поставлені завдання на міжнародних переговорах.... "
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01.10.2020 14:24 Ответить
Там є й інші красномовні лізатто, у найкращих традиціях комуністичної партії.
Про що каже нам ця петиція?
Вже навіть в команді Єрмака не сумніваються, що Зеленський не дотягне до кінця терміну, а скоріше і працюють у цьому напрямку, можливо навіть з росіянами.
Очевидно, що іде боротьба між Разумковим та Єрмаком за владу.
Якщо ця петиція буде розглянута, то я не дуже вірю, що Зеленський внесе подібні пропозиції до Верховної Ради.
Але це може зробити хтось інший.
І якщо такі законодавчі ініціативи з'являться у Парламенті, то можна буде сміливо говорити про підготовку державного перевороту.
Пацюки вже відчули, що Титанік під назвою "Команда Зе" іде на дно, і тепер кожен сам за себе.
Як там казав президент:"Я вам ничего не должен"?
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01.10.2020 14:25 Ответить
И не просто гнать.А гнать на нары.Пожизненные!
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01.10.2020 14:33 Ответить
Да вы чё, сговорились, шо ль? Токмо Фокинская внученька-губошлёпина из собственного тюнингованного организма беспощадно деинсталлировала набубнявленный тилипок, произросший из персоны дЕрЬмака, как тут новая напасть - эксмилитаристка Билозирская удумала деинсталлировать благостно разнеженную дупу дЕрЬмака из насиженного кресла тёпленького да мягонького кабинета уютного и безжалостно вытряхнуть на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие...
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01.10.2020 14:56 Ответить
Наша політика як анекдот. Мюллер - Все свободны, а вас штандартенфюрер Штирлиц попрошу остаться. Мы узнали что именно вы "крот" и сдали генерала Вольфа и его наемников советам! Об этом нам рассказала на чистом русском при родах советская "пианистка". С завтрашнего дня вы уволены приказом https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiwv-XtJPsAhVHtIsKHaBjBYAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582_%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580&usg=AOvVaw3LPmiJ6WaEGjBkxGse6-HN Кальтенбруннера и можете идти к чертям или к своему Кремлевскому куратору.
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01.10.2020 15:39 Ответить
в Украине надо вводить институт "неграждан", а 73% нелоха выбирают.
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01.10.2020 15:52 Ответить
дермака , консерву фсб ,на нары однозначно и паровозам *********** , вторую консерву фсб ,что бы не скучно было срок тянуть. что характеоно, говно притягивает говно. бубочка вава, суши сухари .
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01.10.2020 16:05 Ответить
V, VI,VIІ созывы Верховной Рады Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца https://file.liga.net/persons/elbrys-tedeev Эльбруса Тедеева .

Эльбрус Тедеев: сын дважды судимого «папы», раб дважды судимого «бога»

http://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga
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01.10.2020 16:50 Ответить
главная проблема, это когда человек пересиживает. потом ему труднее уйти. в смысле самостоятельно.
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01.10.2020 17:08 Ответить
Кто такая эта телка? Пусть сидит и дома борщи варит... Еще одна выплыла типа деловая...
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01.10.2020 20:34 Ответить
 
 