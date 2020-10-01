"Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская
Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и ему подобных следует "гнать из политики".
Такое мнение на своей странице в Facebook выразила бывшая военнослужащая Елена Билозерская передает Цензор.НЕТ
"Ермак: "Чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в "паркетном режиме админпутешествий" и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военнослужащими. Послушать боль конкретных людей - например, расспросить об их отношении к режиму прекращения огня.
И наконец понять, что эта тишина для них действительно значит. А уже потом обсуждать то, писать очень обличительные "фейсбучные поучения", давать глобальные советы, как за три дня все решить", - привела цитату Ермака Билозерская.
"Именно не служило, не воевало - и поучает депутатов, среди которых есть те, кто служили и воевали. "Чудак", прости Господи. Я могу рассказать, и Ермаку, и депутатам, что можно услышать на фронте и в прифронтовой зоне, в т.ч. о самом Ермаке.
Допустим, сидит на позициях некая "аватарская" бригада, в которой договорняк с противником о взаимном необстреле. Аватары получают зарплату около 30 тыс.. За первую линию и тратят ее в местных магазинчиках. Аватары счастливы и довольны. Жители прифронтовой зоны в значительной степени живут за счет украинских военнослужащих, их буквально обожают; увидев людей в форме, широко улыбаются и тепло приветствуют.
Далее у алкобригады заканчивается срок ротации, на ее место заходит нормальное боевое подразделение, и начинаются нормальные, насколько это возможно в условиях бесконечного Минска, боевые действия. Местные жители слышат звуки прилетов и с нашими военными в магазинах перестают здороваться, потому что опасаются, что им тоже с той стороны прилетит. Разговаривают с нашими сквозь сжатые зубы, сдачу бросают. Продолжается это от недели до двух, потом привыкают. Потому что наши ребята покупают у них вкусности, сигареты и все, что надо.
Я это к тому, что давайте поедем к тем аватарам и спросим у них, нужна ли война. Они скажут, что конечно же, нужна. Чтобы получать хорошие деньги и тратить их по своему усмотрению. А вот стрелять во врага ни в коем случае не нужно, потому что он может ответить, и что тогда?", - написала ветеран.
Билозерская добавила, что в таком случае, "давайте в геополитических вопросах и вообще в вопросах выживания нашего государства ориентироваться на это "общественное мнение". Нет, а что? Ермак же предлагает. Он, видимо, знает.
Тьфу".
"Ермака и ему подобных надо гнать из политики. А аватары и местные женщины привыкнут ко всему", - резюмировала ветеран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не вийде.
ЗЕизбиратель, каким его вижу я
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-set-slili-novyie-dokumentyi-po-spetsoperatsii-s-vagnerovtsami.htm
В сети обнародовали новую порцию документов, подтверждающую, что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.
Инсайдерскую информацию опубликовали на созданном 30 сентября Telegram-канале vagnerr. Примечательно, что в документах упоминается имя Дмитрия Штанько -https://www.obozrevatel.com/politics/ne-menee-100-tyisyach-figurantyi-plenok-ermaka-rasskazali-vo-skolko-obhodilis-skandalnyie-naznacheniya.htm фигуранта "пленок Ермака" , касающихся коррупционной схемы главы ОПУ Андрея Ермака и его брата Дениса.
Прощаю.
\\\\\\\ А вот стрелять во врага ни в коем случае не нужно, потому что он может ответить Источник: https://censor.net/ru/n3222283\\\\\\
т.е. наши стреляют первыми, а? ветеранша? неплохо так закрасила искреннюю подачу с мимолетным "наши войска мол стреляют, а боевики отвечают"
к теме о самогоноварении...
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
Відбувається нечувана річ.
На сайті петицій президенту зареєстровано звернення з вимогою закріпити в Конституції посаду голови офісу президента.
Більше того, автори вимагають, що б в разі дострокового припинення повноважень президента його обов'язки виконував не голова Верховної Ради, як то прописано зараз, а Єрмак.
Так так, ви не помилились. Не просто голова офісу, а саме Єрмак.
І петиція вся написана в стилі деферамбів Єрмаку.
Автори наполягають, що "голова ОП за своїми діловими якостями та завдяки ефективному менеджменту являється особою, що найбільше відповідає можливій необхідності виконання даних обов'язків.
Зокрема, його знають інші співробітники ОП та виконавчої влади, з ним знайомі міжнародні партнери та лідери інших держав, його вказівки будуть ефективно виконуватись на місцях головами ОДА. Голові ОП не потрібно буде входити у курс справ, оскільки він завжди буває на нарадах Президента, постійно супроводжує його у робочих поїздках, а також ефективно виконує поставлені завдання на міжнародних переговорах.... "
Про що каже нам ця петиція?
Вже навіть в команді Єрмака не сумніваються, що Зеленський не дотягне до кінця терміну, а скоріше і працюють у цьому напрямку, можливо навіть з росіянами.
Очевидно, що іде боротьба між Разумковим та Єрмаком за владу.
Якщо ця петиція буде розглянута, то я не дуже вірю, що Зеленський внесе подібні пропозиції до Верховної Ради.
Але це може зробити хтось інший.
І якщо такі законодавчі ініціативи з'являться у Парламенті, то можна буде сміливо говорити про підготовку державного перевороту.
Пацюки вже відчули, що Титанік під назвою "Команда Зе" іде на дно, і тепер кожен сам за себе.
Як там казав президент:"Я вам ничего не должен"?
Эльбрус Тедеев: сын дважды судимого «папы», раб дважды судимого «бога»
http://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga