"Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская

Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и ему подобных следует "гнать из политики".

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила бывшая военнослужащая Елена Билозерская передает Цензор.НЕТ

"Ермак: "Чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в "паркетном режиме админпутешествий" и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военнослужащими. Послушать боль конкретных людей - например, расспросить об их отношении к режиму прекращения огня.

И наконец понять, что эта тишина для них действительно значит. А уже потом обсуждать то, писать очень обличительные "фейсбучные поучения", давать глобальные советы, как за три дня все решить", - привела цитату Ермака Билозерская.

"Именно не служило, не воевало - и поучает депутатов, среди которых есть те, кто служили и воевали. "Чудак", прости Господи. Я могу рассказать, и Ермаку, и депутатам, что можно услышать на фронте и в прифронтовой зоне, в т.ч. о самом Ермаке.

Допустим, сидит на позициях некая "аватарская" бригада, в которой договорняк с противником о взаимном необстреле. Аватары получают зарплату около 30 тыс.. За первую линию и тратят ее в местных магазинчиках. Аватары счастливы и довольны. Жители прифронтовой зоны в значительной степени живут за счет украинских военнослужащих, их буквально обожают; увидев людей в форме, широко улыбаются и тепло приветствуют.

Далее у алкобригады заканчивается срок ротации, на ее место заходит нормальное боевое подразделение, и начинаются нормальные, насколько это возможно в условиях бесконечного Минска, боевые действия. Местные жители слышат звуки прилетов и с нашими военными в магазинах перестают здороваться, потому что опасаются, что им тоже с той стороны прилетит. Разговаривают с нашими сквозь сжатые зубы, сдачу бросают. Продолжается это от недели до двух, потом привыкают. Потому что наши ребята покупают у них вкусности, сигареты и все, что надо.

Я это к тому, что давайте поедем к тем аватарам и спросим у них, нужна ли война. Они скажут, что конечно же, нужна. Чтобы получать хорошие деньги и тратить их по своему усмотрению. А вот стрелять во врага ни в коем случае не нужно, потому что он может ответить, и что тогда?", - написала ветеран.

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Билозерская добавила, что в таком случае, "давайте в геополитических вопросах и вообще в вопросах выживания нашего государства ориентироваться на это "общественное мнение". Нет, а что? Ермак же предлагает. Он, видимо, знает.

Тьфу".

"Ермака и ему подобных надо гнать из политики. А аватары и местные женщины привыкнут ко всему", - резюмировала ветеран.