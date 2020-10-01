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"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська

Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака і йому подібних потрібно "гнати з політики".

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила колишня військовослужбовиця Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ

"Єрмак: "Щоб добре розуміти те, що відбувається на Донбасі, потрібно все-таки депутатам туди особисто з'їздити. Але не в "паркетному режимі адмінподорожі" і не на півдня. А побачити на власні очі справжнє життя, відверто поспілкуватися з місцевими жителями, військовими. Послухати біль конкретних людей - наприклад, розпитати про їхнє ставлення до режиму припинення вогню.

І нарешті зрозуміти, що ця тиша для них дійсно означає. А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради, як за три дні все вирішити", - навела цитату Єрмака Білозерська.

"Саме не служило, не воювало - і повчає депутатів, серед яких є ті, що служили й воювали. "Чудак", прости Господи.

Я можу розказати, і Єрмакові, й депутатам, що можна почути на фронті і в прифронтовій зоні, в т.ч. про самого Єрмака.

Припустимо, сидить на позиціях якась "аватарська" бригада, у якої договорняк з противником про взаємний необстріл. Аватари отримують зарплатню біля 30 тис. за першу лінію і витрачають її в місцевих магазинчиках. Аватари щасливі й задоволені. Мешканці прифронтової зони, які значною мірою живуть за рахунок українських військових, їх буквально обожнюють; побачивши людей у формі, широко посміхаються і тепло вітаються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білозерська про "спільне інспектування" українських позицій у Шумах: Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція

Далі у алкобригади закінчується термін ротації, на її місце заходить нормальний бойовий підрозділ, і починаються нормальні, наскільки це можливо в умовах безкінечного Мінська, бойові дії. Місцеві мешканці чують звуки прильотів і з нашими військовими в магазинах перестають вітатися, бо побоюються, що їм теж з того боку прилетить. Розмовляють з нашими крізь стиснуті зуби, здачу жбурляють. Триває це від тижня до двох, потім звикають. Бо наші хлопці купують у них смаколики, цигарки і все, що треба.

Я це до того, що давайте поїдемо до тих аватарів і спитаємо в них, чи потрібна війна. Вони скажуть, що звичайно ж, потрібна. Щоб отримувати хороші гроші і витрачати їх на свій розсуд. А от стріляти у ворога в жодному разі не потрібно, бо він же може відповісти, і що тоді?", - написала ветеранка.

Білозерська додала, що в такому випадку, "давайте в геополітичних питаннях і взагалі у питаннях виживання нашої держави орієнтуватися на цю "громадську думку". Ні, а що? Єрмак же пропонує. Він, мабуть, знає. Тьху".

"Єрмака і йому подібних треба гнати з політики. А аватари і місцеві жіночки звикнуть до всього", - резюмувала ветеранка.

Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає, - ветеран Білозерська 01

Автор: 

ВР (15027) Донбас (22357) Білозерська Олена (21) Єрмак Андрій (1382) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+31
все що треба знати про Зе команду і її " авторитетних " лідерів "Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская - Цензор.НЕТ 9671
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01.10.2020 13:45 Відповісти
+22
Каждый день читаю новости...и хочется кричать: "Кого вы привели к власти упоротые..??"....А еще когда вижу зе-избирателя то так охота отп@здить.!!!
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01.10.2020 13:47 Відповісти
+21
Ермака надо гнать .-На нары: Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев"/ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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01.10.2020 13:49 Відповісти
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уявляєте той рівень, якщо для них Єрмак - гуру?
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01.10.2020 13:45 Відповісти
все що треба знати про Зе команду і її " авторитетних " лідерів "Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская - Цензор.НЕТ 9671
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01.10.2020 13:45 Відповісти
да ви што сюда срьотє, што лі????
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01.10.2020 14:06 Відповісти
"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська - Цензор.НЕТ 7249
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01.10.2020 14:24 Відповісти
Це вам не Порошенко.
Не вийде.
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01.10.2020 13:46 Відповісти
А с ним, что вышло?
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01.10.2020 13:52 Відповісти
более-менее...вполне цивилизованно.а не так как сичас
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01.10.2020 14:09 Відповісти
Який чувак граючий роль президента, такий і керувач його охвісу.
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01.10.2020 13:46 Відповісти
Каждый день читаю новости...и хочется кричать: "Кого вы привели к власти упоротые..??"....А еще когда вижу зе-избирателя то так охота отп@здить.!!!
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01.10.2020 13:47 Відповісти
Они не ходят на Цензор, они смотрят Сватов.
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01.10.2020 13:51 Відповісти
ок, еще раз
ЗЕизбиратель, каким его вижу я
"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська - Цензор.НЕТ 9944
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01.10.2020 14:03 Відповісти
Хуже - просто амебы.
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01.10.2020 14:02 Відповісти
Золоті слова!
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01.10.2020 13:48 Відповісти
"Ермака надо гнать из политики, а оно депутатов поучает", - ветеран Билозерская - Цензор.НЕТ 3184
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01.10.2020 13:48 Відповісти
Ермака надо гнать .-На нары: Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев"/ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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01.10.2020 13:49 Відповісти
В сеть слили новые документы по спецоперации с "вагнеровцами"

https://plus.obozrevatel.com/crime/v-set-slili-novyie-dokumentyi-po-spetsoperatsii-s-vagnerovtsami.htm

В сети обнародовали новую порцию документов, подтверждающую, что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.
Инсайдерскую информацию опубликовали на созданном 30 сентября Telegram-канале vagnerr. Примечательно, что в документах упоминается имя Дмитрия Штанько -https://www.obozrevatel.com/politics/ne-menee-100-tyisyach-figurantyi-plenok-ermaka-rasskazali-vo-skolko-obhodilis-skandalnyie-naznacheniya.htm фигуранта "пленок Ермака" , касающихся коррупционной схемы главы ОПУ Андрея Ермака и его брата Дениса.
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01.10.2020 15:00 Відповісти
На парашу его надо гнать,а не из политики. Для него и так политика-телешоу.
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01.10.2020 13:49 Відповісти
Не телешоу, а миссия, определённая кремлядским ******
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01.10.2020 13:54 Відповісти
Наша проблема в том что мы просто гоним,а через годика 2-3 все переседев снова возвращаются.А надо садить,а ещё лучше вешать!!!
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01.10.2020 13:55 Відповісти
"Чудак", прости Господи.\\\\\\

Прощаю.
\\\\\\\ А вот стрелять во врага ни в коем случае не нужно, потому что он может ответить Источник: https://censor.net/ru/n3222283\\\\\\

т.е. наши стреляют первыми, а? ветеранша? неплохо так закрасила искреннюю подачу с мимолетным "наши войска мол стреляют, а боевики отвечают"
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01.10.2020 14:00 Відповісти
Вы что, за него внучка фокина ручалась. Ему можно верить
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01.10.2020 14:01 Відповісти
злые вы: если д'єрьмака гнать, бубочка ж осиротеет. это ж "начальнiк охвicа" в которм зе "прiзедєнта" играет. и продюсер - он решает какой сценарий, оплату обеспечивает....
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01.10.2020 14:03 Відповісти
ермака надо гнать на медленном огне.
к теме о самогоноварении...
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01.10.2020 14:07 Відповісти
надо не забывать отделять "голову" и "хвост" при самогоноварении...ну и у ермака тоже можно.
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01.10.2020 14:11 Відповісти
пан знае тему
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01.10.2020 14:14 Відповісти
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01.10.2020 14:17 Відповісти
А хороші кадри підібрав собі торчок в команду ! Всє сплошь проукраінскіє.
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.

На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
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01.10.2020 14:14 Відповісти
"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська - Цензор.НЕТ 8127
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01.10.2020 14:17 Відповісти
После разоблачения со всех сторон фээсбэшника ермака, блазень продолжает его крышевать, подозреваю тут что то противоестественную связь, видимо кремлевский пррходимец нашел уязвимое место, связь уже имеет историю, и блазень бессилен что то изменить.
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01.10.2020 14:22 Відповісти
А куди ж всі зеботи ділися? Чому не захищають луччого друга Бубочки Єрмака?
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01.10.2020 14:22 Відповісти
https://www.facebook.com/HaiMyroslav/?__cft__%5b0%5d=AZWdy9jbgSTs-xbSaPHrt9Xii3Mr2i223tK1UfO8kRiHKKjZjcRUHPL3X-XcsiezocUUj-J6vrFJfboDT1vgRZgdyIcoVVcM4fhV0-rRKdCSOfkixLh7yc-ftAwDQGgm4asHfD5zijah5c5UykYcKEWqLaH0Qhu-tmruqnGS9VI64zn1lpKyj8y84hKUCn1ycfg&__tn__=-UC%2CP-R Мирослав Гай

Відбувається нечувана річ.
На сайті петицій президенту зареєстровано звернення з вимогою закріпити в Конституції посаду голови офісу президента.
Більше того, автори вимагають, що б в разі дострокового припинення повноважень президента його обов'язки виконував не голова Верховної Ради, як то прописано зараз, а Єрмак.
Так так, ви не помилились. Не просто голова офісу, а саме Єрмак.
І петиція вся написана в стилі деферамбів Єрмаку.
Автори наполягають, що "голова ОП за своїми діловими якостями та завдяки ефективному менеджменту являється особою, що найбільше відповідає можливій необхідності виконання даних обов'язків.
Зокрема, його знають інші співробітники ОП та виконавчої влади, з ним знайомі міжнародні партнери та лідери інших держав, його вказівки будуть ефективно виконуватись на місцях головами ОДА. Голові ОП не потрібно буде входити у курс справ, оскільки він завжди буває на нарадах Президента, постійно супроводжує його у робочих поїздках, а також ефективно виконує поставлені завдання на міжнародних переговорах.... "
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01.10.2020 14:24 Відповісти
Там є й інші красномовні лізатто, у найкращих традиціях комуністичної партії.
Про що каже нам ця петиція?
Вже навіть в команді Єрмака не сумніваються, що Зеленський не дотягне до кінця терміну, а скоріше і працюють у цьому напрямку, можливо навіть з росіянами.
Очевидно, що іде боротьба між Разумковим та Єрмаком за владу.
Якщо ця петиція буде розглянута, то я не дуже вірю, що Зеленський внесе подібні пропозиції до Верховної Ради.
Але це може зробити хтось інший.
І якщо такі законодавчі ініціативи з'являться у Парламенті, то можна буде сміливо говорити про підготовку державного перевороту.
Пацюки вже відчули, що Титанік під назвою "Команда Зе" іде на дно, і тепер кожен сам за себе.
Як там казав президент:"Я вам ничего не должен"?
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01.10.2020 14:25 Відповісти
И не просто гнать.А гнать на нары.Пожизненные!
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01.10.2020 14:33 Відповісти
Да вы чё, сговорились, шо ль? Токмо Фокинская внученька-губошлёпина из собственного тюнингованного организма беспощадно деинсталлировала набубнявленный тилипок, произросший из персоны дЕрЬмака, как тут новая напасть - эксмилитаристка Билозирская удумала деинсталлировать благостно разнеженную дупу дЕрЬмака из насиженного кресла тёпленького да мягонького кабинета уютного и безжалостно вытряхнуть на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие...
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01.10.2020 14:56 Відповісти
Наша політика як анекдот. Мюллер - Все свободны, а вас штандартенфюрер Штирлиц попрошу остаться. Мы узнали что именно вы "крот" и сдали генерала Вольфа и его наемников советам! Об этом нам рассказала на чистом русском при родах советская "пианистка". С завтрашнего дня вы уволены приказом https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiwv-XtJPsAhVHtIsKHaBjBYAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582_%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580&usg=AOvVaw3LPmiJ6WaEGjBkxGse6-HN Кальтенбруннера и можете идти к чертям или к своему Кремлевскому куратору.
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01.10.2020 15:39 Відповісти
в Украине надо вводить институт "неграждан", а 73% нелоха выбирают.
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01.10.2020 15:52 Відповісти
дермака , консерву фсб ,на нары однозначно и паровозам *********** , вторую консерву фсб ,что бы не скучно было срок тянуть. что характеоно, говно притягивает говно. бубочка вава, суши сухари .
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01.10.2020 16:05 Відповісти
V, VI,VIІ созывы Верховной Рады Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца https://file.liga.net/persons/elbrys-tedeev Эльбруса Тедеева .

Эльбрус Тедеев: сын дважды судимого «папы», раб дважды судимого «бога»

http://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga
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01.10.2020 16:50 Відповісти
главная проблема, это когда человек пересиживает. потом ему труднее уйти. в смысле самостоятельно.
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01.10.2020 17:08 Відповісти
Кто такая эта телка? Пусть сидит и дома борщи варит... Еще одна выплыла типа деловая...
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01.10.2020 20:34 Відповісти
 
 