"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська
Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака і йому подібних потрібно "гнати з політики".
Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила колишня військовослужбовиця Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ
"Єрмак: "Щоб добре розуміти те, що відбувається на Донбасі, потрібно все-таки депутатам туди особисто з'їздити. Але не в "паркетному режимі адмінподорожі" і не на півдня. А побачити на власні очі справжнє життя, відверто поспілкуватися з місцевими жителями, військовими. Послухати біль конкретних людей - наприклад, розпитати про їхнє ставлення до режиму припинення вогню.
І нарешті зрозуміти, що ця тиша для них дійсно означає. А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради, як за три дні все вирішити", - навела цитату Єрмака Білозерська.
"Саме не служило, не воювало - і повчає депутатів, серед яких є ті, що служили й воювали. "Чудак", прости Господи.
Я можу розказати, і Єрмакові, й депутатам, що можна почути на фронті і в прифронтовій зоні, в т.ч. про самого Єрмака.
Припустимо, сидить на позиціях якась "аватарська" бригада, у якої договорняк з противником про взаємний необстріл. Аватари отримують зарплатню біля 30 тис. за першу лінію і витрачають її в місцевих магазинчиках. Аватари щасливі й задоволені. Мешканці прифронтової зони, які значною мірою живуть за рахунок українських військових, їх буквально обожнюють; побачивши людей у формі, широко посміхаються і тепло вітаються.
Далі у алкобригади закінчується термін ротації, на її місце заходить нормальний бойовий підрозділ, і починаються нормальні, наскільки це можливо в умовах безкінечного Мінська, бойові дії. Місцеві мешканці чують звуки прильотів і з нашими військовими в магазинах перестають вітатися, бо побоюються, що їм теж з того боку прилетить. Розмовляють з нашими крізь стиснуті зуби, здачу жбурляють. Триває це від тижня до двох, потім звикають. Бо наші хлопці купують у них смаколики, цигарки і все, що треба.
Я це до того, що давайте поїдемо до тих аватарів і спитаємо в них, чи потрібна війна. Вони скажуть, що звичайно ж, потрібна. Щоб отримувати хороші гроші і витрачати їх на свій розсуд. А от стріляти у ворога в жодному разі не потрібно, бо він же може відповісти, і що тоді?", - написала ветеранка.
Білозерська додала, що в такому випадку, "давайте в геополітичних питаннях і взагалі у питаннях виживання нашої держави орієнтуватися на цю "громадську думку". Ні, а що? Єрмак же пропонує. Він, мабуть, знає. Тьху".
"Єрмака і йому подібних треба гнати з політики. А аватари і місцеві жіночки звикнуть до всього", - резюмувала ветеранка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не вийде.
ЗЕизбиратель, каким его вижу я
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-set-slili-novyie-dokumentyi-po-spetsoperatsii-s-vagnerovtsami.htm
В сети обнародовали новую порцию документов, подтверждающую, что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.
Инсайдерскую информацию опубликовали на созданном 30 сентября Telegram-канале vagnerr. Примечательно, что в документах упоминается имя Дмитрия Штанько -https://www.obozrevatel.com/politics/ne-menee-100-tyisyach-figurantyi-plenok-ermaka-rasskazali-vo-skolko-obhodilis-skandalnyie-naznacheniya.htm фигуранта "пленок Ермака" , касающихся коррупционной схемы главы ОПУ Андрея Ермака и его брата Дениса.
Прощаю.
\\\\\\\ А вот стрелять во врага ни в коем случае не нужно, потому что он может ответить Источник: https://censor.net/ru/n3222283\\\\\\
т.е. наши стреляют первыми, а? ветеранша? неплохо так закрасила искреннюю подачу с мимолетным "наши войска мол стреляют, а боевики отвечают"
к теме о самогоноварении...
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
Відбувається нечувана річ.
На сайті петицій президенту зареєстровано звернення з вимогою закріпити в Конституції посаду голови офісу президента.
Більше того, автори вимагають, що б в разі дострокового припинення повноважень президента його обов'язки виконував не голова Верховної Ради, як то прописано зараз, а Єрмак.
Так так, ви не помилились. Не просто голова офісу, а саме Єрмак.
І петиція вся написана в стилі деферамбів Єрмаку.
Автори наполягають, що "голова ОП за своїми діловими якостями та завдяки ефективному менеджменту являється особою, що найбільше відповідає можливій необхідності виконання даних обов'язків.
Зокрема, його знають інші співробітники ОП та виконавчої влади, з ним знайомі міжнародні партнери та лідери інших держав, його вказівки будуть ефективно виконуватись на місцях головами ОДА. Голові ОП не потрібно буде входити у курс справ, оскільки він завжди буває на нарадах Президента, постійно супроводжує його у робочих поїздках, а також ефективно виконує поставлені завдання на міжнародних переговорах.... "
Про що каже нам ця петиція?
Вже навіть в команді Єрмака не сумніваються, що Зеленський не дотягне до кінця терміну, а скоріше і працюють у цьому напрямку, можливо навіть з росіянами.
Очевидно, що іде боротьба між Разумковим та Єрмаком за владу.
Якщо ця петиція буде розглянута, то я не дуже вірю, що Зеленський внесе подібні пропозиції до Верховної Ради.
Але це може зробити хтось інший.
І якщо такі законодавчі ініціативи з'являться у Парламенті, то можна буде сміливо говорити про підготовку державного перевороту.
Пацюки вже відчули, що Титанік під назвою "Команда Зе" іде на дно, і тепер кожен сам за себе.
Як там казав президент:"Я вам ничего не должен"?
Эльбрус Тедеев: сын дважды судимого «папы», раб дважды судимого «бога»
http://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga