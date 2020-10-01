"Єрмака треба гнати з політики, а воно депутатів повчає", - ветеран Білозерська

Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака і йому подібних потрібно "гнати з політики".

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила колишня військовослужбовиця Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ

"Єрмак: "Щоб добре розуміти те, що відбувається на Донбасі, потрібно все-таки депутатам туди особисто з'їздити. Але не в "паркетному режимі адмінподорожі" і не на півдня. А побачити на власні очі справжнє життя, відверто поспілкуватися з місцевими жителями, військовими. Послухати біль конкретних людей - наприклад, розпитати про їхнє ставлення до режиму припинення вогню.

І нарешті зрозуміти, що ця тиша для них дійсно означає. А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради, як за три дні все вирішити", - навела цитату Єрмака Білозерська.

"Саме не служило, не воювало - і повчає депутатів, серед яких є ті, що служили й воювали. "Чудак", прости Господи.

Я можу розказати, і Єрмакові, й депутатам, що можна почути на фронті і в прифронтовій зоні, в т.ч. про самого Єрмака.

Припустимо, сидить на позиціях якась "аватарська" бригада, у якої договорняк з противником про взаємний необстріл. Аватари отримують зарплатню біля 30 тис. за першу лінію і витрачають її в місцевих магазинчиках. Аватари щасливі й задоволені. Мешканці прифронтової зони, які значною мірою живуть за рахунок українських військових, їх буквально обожнюють; побачивши людей у формі, широко посміхаються і тепло вітаються.

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Далі у алкобригади закінчується термін ротації, на її місце заходить нормальний бойовий підрозділ, і починаються нормальні, наскільки це можливо в умовах безкінечного Мінська, бойові дії. Місцеві мешканці чують звуки прильотів і з нашими військовими в магазинах перестають вітатися, бо побоюються, що їм теж з того боку прилетить. Розмовляють з нашими крізь стиснуті зуби, здачу жбурляють. Триває це від тижня до двох, потім звикають. Бо наші хлопці купують у них смаколики, цигарки і все, що треба.

Я це до того, що давайте поїдемо до тих аватарів і спитаємо в них, чи потрібна війна. Вони скажуть, що звичайно ж, потрібна. Щоб отримувати хороші гроші і витрачати їх на свій розсуд. А от стріляти у ворога в жодному разі не потрібно, бо він же може відповісти, і що тоді?", - написала ветеранка.

Білозерська додала, що в такому випадку, "давайте в геополітичних питаннях і взагалі у питаннях виживання нашої держави орієнтуватися на цю "громадську думку". Ні, а що? Єрмак же пропонує. Він, мабуть, знає. Тьху".

"Єрмака і йому подібних треба гнати з політики. А аватари і місцеві жіночки звикнуть до всього", - резюмувала ветеранка.